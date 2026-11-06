Rubio noraida baumas par aiziešanu no Trampa administrācijas

ASV valsts sekretārs Marko Rubio ceturtdien noraidīja mediju ziņoto, ka viņš plānotu pamest prezidenta Donalda Trampa administrāciju pēc republikāņu zaudējuma vidustermiņa vēlēšanās, ziņo laikraksts "The New York Times".
"Mans plāns vienmēr ir bijis" strādāt prezidenta Donalda Trampa labā līdz viņa pilnvaru termiņa beigām, intervijā laikrakstam teica Rubio.
Rubio, kurš vienlaikus pilda arī Trampa nacionālās drošības padomnieka pienākumus, tiek plaši uzskatīts par potenciālo Trampa pēcteci 2028. gada prezidenta vēlēšanās.
Tikai dažas dienas pirms vidustermiņa vēlēšanām Rubio, neierasti sev, pavadīja Trampu priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā un īslaicīgi pat kāpa tribīnē, lai uzrunātu cilvēku pūli. Tomēr ceturtdien Rubio atteicās atbildēt uz jautājumiem par savu politisko nākotni, sakot, ka viņš vairs nerunās par 2028. gadu.
Komentējot ziņas, ka viņš apsver iespēju pamest Trampa administrāciju, Rubio laikrakstam "The New York Times" teica: "Godīgi sakot, es nezinu, no kurienes šīs baumas nāk."
Aģentūra "Bloomberg News" ceturtdien ziņoja, ka Rubio apsver iespēju pamest administrāciju. Aģentūra vēstīja, ka Rubio ar Baltā nama amatpersonām apspriedis atkāpšanos, bet viņam lūgts palikt amatā.
Valsts departamenta globālo sabiedrisko attiecību sekretāra asistents Dilans Džonsons nosauca "Bloomberg" rakstu par "pilnīgi izdomātu". Viņš arī nosauca ziņu portāla "The Independent" ziņojumu, kurā teikts, ka Rubio plāno pieteikties 2028. gada Republikāņu partijas prezidenta kandidāta nominācijai, par "pilnīgi nepamatotām viltus ziņām".
Rubio iepriekš teicis, ka atbalstītu viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu, ja tas kandidētu uz prezidenta amatu. Arī Venss tiek plaši uzskatīts par iespējamo 2028. gada kandidātu.
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ASV valsts sekretārs Marko Rubio ceturtdien noraidīja mediju ziņoto, ka viņš plānotu pamest prezidenta Donalda Trampa administrāciju pēc republikāņu zaudējuma vidustermiņa vēlēšanās, ziņo laikraksts "The New York Times".
"Mans plāns vienmēr ir bijis" strādāt prezidenta Donalda Trampa labā līdz viņa pilnvaru termiņa beigām, intervijā laikrakstam teica Rubio.
Rubio, kurš vienlaikus pilda arī Trampa nacionālās drošības padomnieka pienākumus, tiek plaši uzskatīts par potenciālo Trampa pēcteci 2028. gada prezidenta vēlēšanās.
Tikai dažas dienas pirms vidustermiņa vēlēšanām Rubio, neierasti sev, pavadīja Trampu priekšvēlēšanu kampaņas pasākumā un īslaicīgi pat kāpa tribīnē, lai uzrunātu cilvēku pūli. Tomēr ceturtdien Rubio atteicās atbildēt uz jautājumiem par savu politisko nākotni, sakot, ka viņš vairs nerunās par 2028. gadu.
Komentējot ziņas, ka viņš apsver iespēju pamest Trampa administrāciju, Rubio laikrakstam "The New York Times" teica: "Godīgi sakot, es nezinu, no kurienes šīs baumas nāk."
Aģentūra "Bloomberg News" ceturtdien ziņoja, ka Rubio apsver iespēju pamest administrāciju. Aģentūra vēstīja, ka Rubio ar Baltā nama amatpersonām apspriedis atkāpšanos, bet viņam lūgts palikt amatā.
Valsts departamenta globālo sabiedrisko attiecību sekretāra asistents Dilans Džonsons nosauca "Bloomberg" rakstu par "pilnīgi izdomātu". Viņš arī nosauca ziņu portāla "The Independent" ziņojumu, kurā teikts, ka Rubio plāno pieteikties 2028. gada Republikāņu partijas prezidenta kandidāta nominācijai, par "pilnīgi nepamatotām viltus ziņām".
Rubio iepriekš teicis, ka atbalstītu viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu, ja tas kandidētu uz prezidenta amatu. Arī Venss tiek plaši uzskatīts par iespējamo 2028. gada kandidātu.
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