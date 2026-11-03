Overcast 5.8 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#partijas #saeima

Apstiprināts 15. Saeimas deputātu sastāvs

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 14:36
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 03. novembris, 14:36
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Foto: Kaspars Krafts/LETA

Otrdien savā pirmajā sēdē 15. Saeima apstiprināja pilnvaras 100 parlamenta deputātiem.

Reklāma

Pēc svinīgā solījuma došanas parlaments apstiprināja 15. Saeimas deputāta pilnvaras. Mandātus ieguva 41 no kandidātu saraksta "Apvienotais saraksts" (AS) ievēlētais deputāts — Liene Apine, Baiba Atmane, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Anete Biķe, Mārtiņš Brencis, Andis Caunītis, Pēteris Dimants, Jānis Džeriņš, Jānis Jenzis, Raivis Kalējs, Valdis Kārkliņš, Nellija Kleinberga, Valdis Kotāns, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Agnese Kupača, Juris Lazdiņš, Ilmārs Luksts, Linda Matisone, Dāvis Melnalksnis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Māris Ozoliņš, Inga Priede, Mārtiņš Prīsis, Renārs Putniņš, Edgars Putra, Andris Skride, Edvards Smiltēns, Jānis Stērninieks, Dagnis Straubergs, Andrejs Svilāns, Edgars Štelmahers, Edgars Tavars, Jānis Urtāns, Raimonds Vējonis, Juris Viļums, Viesturs Vitovskis, Aiva Vīksna un Guntars Vītols.

Pilnvaras apstiprinātas arī 17 "Latvija pirmajā vietā" saraksta deputātiem. Deputāta mandātu ieguva — Maija Armaņeva, Aleksandrs Bartaševičs, Jekaterina Ivanova, Andrejs Klementjevs, Aivars Kraps, Linda Liepiņa, Regīna Ločmele, Aleksejs Mackevičs, Olga Petkeviča, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne, Jevgēnija Šafraneka, Dana Šlesere, Ainārs Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Eduards Zivtiņš un Roberts Žemaitis.

No saraksta "Suverēnā vara/ Apvienība jaulatvieši" mandātus ieguvuši 15 deputāti — Natālija Ābola, Rūdolfs Brēmanis, Edgars Dārznieks, Inna Djeri, Aleksejs Ignatjevs, Andrejs Jakovļevs, Artūrs Klēbahs, Leontijs Morozs, Andrejs Pagors, Gita Plaude, Jūlija Sohina, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Vjačeslavs Stepaņenko un Ļubova Švecova.

Mandāti apstiprināti arī desmit Nacionālās apvienības deputātiem. Mandātu ieguva — Ivars Āboliņš, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rolands Keišs, Uģis Mitrevics, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Edvīns Šnore un Jānis Vitenbergs.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas deputāta mandāts apstiprināts arī desmit deputātiem, kuri ievēlēti no saraksta "Progresīvie". Mandātu ieguvuši deputāti — Krista Burāne, Mārtiņš Hiršs, Agnese Lāce, Selma Teodora Levrence, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Jana Simanovska, Andris Sprūds, Andris Šuvajevs un Atis Švinka.

Tāpat deputāta pilnvaras ieguva septiņi deputāti no saraksta "Jaunā vienotība" — Inga Bērziņa, Baiba Braže, Andrejs Judins, Edmunds Jurēvics, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere un Evika Siliņa.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
Saeima Deputāti
Tēmturi
#partijas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt

Otrdien savā pirmajā sēdē 15. Saeima apstiprināja pilnvaras 100 parlamenta deputātiem.

Reklāma

Pēc svinīgā solījuma došanas parlaments apstiprināja 15. Saeimas deputāta pilnvaras. Mandātus ieguva 41 no kandidātu saraksta "Apvienotais saraksts" (AS) ievēlētais deputāts — Liene Apine, Baiba Atmane, Česlavs Batņa, Raimonds Bergmanis, Anete Biķe, Mārtiņš Brencis, Andis Caunītis, Pēteris Dimants, Jānis Džeriņš, Jānis Jenzis, Raivis Kalējs, Valdis Kārkliņš, Nellija Kleinberga, Valdis Kotāns, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Agnese Kupača, Juris Lazdiņš, Ilmārs Luksts, Linda Matisone, Dāvis Melnalksnis, Līga Meņģelsone, Karīna Miķelsone, Māris Ozoliņš, Inga Priede, Mārtiņš Prīsis, Renārs Putniņš, Edgars Putra, Andris Skride, Edvards Smiltēns, Jānis Stērninieks, Dagnis Straubergs, Andrejs Svilāns, Edgars Štelmahers, Edgars Tavars, Jānis Urtāns, Raimonds Vējonis, Juris Viļums, Viesturs Vitovskis, Aiva Vīksna un Guntars Vītols.

Pilnvaras apstiprinātas arī 17 "Latvija pirmajā vietā" saraksta deputātiem. Deputāta mandātu ieguva — Maija Armaņeva, Aleksandrs Bartaševičs, Jekaterina Ivanova, Andrejs Klementjevs, Aivars Kraps, Linda Liepiņa, Regīna Ločmele, Aleksejs Mackevičs, Olga Petkeviča, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāne, Jevgēnija Šafraneka, Dana Šlesere, Ainārs Šlesers, Edmunds Zivtiņš, Eduards Zivtiņš un Roberts Žemaitis.

No saraksta "Suverēnā vara/ Apvienība jaulatvieši" mandātus ieguvuši 15 deputāti — Natālija Ābola, Rūdolfs Brēmanis, Edgars Dārznieks, Inna Djeri, Aleksejs Ignatjevs, Andrejs Jakovļevs, Artūrs Klēbahs, Leontijs Morozs, Andrejs Pagors, Gita Plaude, Jūlija Sohina, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Vjačeslavs Stepaņenko un Ļubova Švecova.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Mandāti apstiprināti arī desmit Nacionālās apvienības deputātiem. Mandātu ieguva — Ivars Āboliņš, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rolands Keišs, Uģis Mitrevics, Ināra Mūrniece, Nauris Puntulis, Edvīns Šnore un Jānis Vitenbergs.

+25 foto
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
15. Saeimas pirmā sēde
Otrdien, 3. novembrī, uz pirmo Saeimas sēdi sanāca visi 100 15. Saeimā ievēlētie deputāti.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Bergmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Krista Burāne.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Pēteris Dimants.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Dārznieks, Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Agnese Lāce.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Jūlija Stepaņenko.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Liene Apine.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Raimonds Vējonis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Andrejs Pagors.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Edgars Rinkēvičs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Atmane.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rolands Keišs.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Rūdolfs Brēmanis.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Baiba Braže.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ilze Indriksone.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Ivars Āboliņš.
Jaunievēlētās 15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde. Aleksandrs Bartaševics.
1 / 25
Foto: Kaspars Krafts/LETA

15. Saeimas deputāta mandāts apstiprināts arī desmit deputātiem, kuri ievēlēti no saraksta "Progresīvie". Mandātu ieguvuši deputāti — Krista Burāne, Mārtiņš Hiršs, Agnese Lāce, Selma Teodora Levrence, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Jana Simanovska, Andris Sprūds, Andris Šuvajevs un Atis Švinka.

Tāpat deputāta pilnvaras ieguva septiņi deputāti no saraksta "Jaunā vienotība" — Inga Bērziņa, Baiba Braže, Andrejs Judins, Edmunds Jurēvics, Ainars Latkovskis, Inese Lībiņa-Egnere un Evika Siliņa.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Saeima Deputāti
Tēmturi
#partijas #saeima
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma