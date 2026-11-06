Šuvajevs skeptiski vērtē par ministriem virzīt profesionāļus bez pieredzes politikā

Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs ir skeptisks par izskanējušo ideju ministru amatiem jaunajā valdībā virzīt nozares profesionāļus, kuriem varētu arī nebūt politiskās pieredzes.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" politiķis pauda viedokli, ka ministram jāspēj pārstāvēt nozari visdažādākajos formātos un salāgot dažādās intereses. "Tikai tas, ka cilvēks labi saprot nozari, nenozīmē, ka viņš spēs būt arī labs politiķis," sacīja Šuvajevs, piebilstot, ka tas ir sarežģīts darbs.
Vienlaikus gan viņš neizslēdza, ka katrs gadījums ir jāvērtē individuāli un, iespējams, ir cilvēki, kuri nav bijuši politikā, bet spētu labi tikt galā ar ministra pienākumiem.
Runājot par jaunās valdības veidošanu, Šuvajevs atkārtoti pauda redzējumu, ka viņam šis process nav līdz galam skaidrs, bet tas vairs neesot nekāds jaunums.
Politiķis kritizēja vairākas izskanējušās ieceres budžeta ieņēmumu palielināšanai, tajā skaitā Satiksmes ministrijas apsvērto iespēju mazināt braukšanas maksas atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Viņš uzsvēra, ka var pieņemt nepopulārus, bet taisnīgus lēmumus, taču šis neizskatītos pēc taisnīga lēmuma, jo sanāktu, ka
tādējādi Aināram Šleseram un Andrim Šķēlem pastarpināti piederošā "Liepājas autobusu parka" finanšu grūtības tiktu risinātas uz personu ar invaliditāti rēķina.
"Ja es skatos uz visām nākamajām budžeta sarunām, mēs esam gatavi nepopulāriem lēmumiem, bet "Progresīvie" rūpēsies par to, lai tie lēmumi galu galā ir taisnīgi," solīja Šuvajevs. Viņš vērsa uzmanību, ka kavēšanās ar valdības izveidošanu nozīmē arī kavēšanos ar nākamā gada budžeta pieņemšanu, turklāt pagaidām neesot skaidrs, vai "Progresīvajiem" tiks sniegta iespēja jēgpilni iesaistīties sarunās par nākamā gada budžetu un ietekmēt to.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām, kurās uzvarēja "Apvienotais saraksts" (AS), Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticēja tās premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam, taču viņš pagaidām nav publiski atklājis, kādu iecerējis jaunā Ministru kabineta modeli, vien skaidri licis noprast, ka nesadarbosies ar apvienību "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ).
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņas vietas parlamentā.
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Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Andris Šuvajevs ir skeptisks par izskanējušo ideju ministru amatiem jaunajā valdībā virzīt nozares profesionāļus, kuriem varētu arī nebūt politiskās pieredzes.
Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" politiķis pauda viedokli, ka ministram jāspēj pārstāvēt nozari visdažādākajos formātos un salāgot dažādās intereses. "Tikai tas, ka cilvēks labi saprot nozari, nenozīmē, ka viņš spēs būt arī labs politiķis," sacīja Šuvajevs, piebilstot, ka tas ir sarežģīts darbs.
Vienlaikus gan viņš neizslēdza, ka katrs gadījums ir jāvērtē individuāli un, iespējams, ir cilvēki, kuri nav bijuši politikā, bet spētu labi tikt galā ar ministra pienākumiem.
Runājot par jaunās valdības veidošanu, Šuvajevs atkārtoti pauda redzējumu, ka viņam šis process nav līdz galam skaidrs, bet tas vairs neesot nekāds jaunums.
Politiķis kritizēja vairākas izskanējušās ieceres budžeta ieņēmumu palielināšanai, tajā skaitā Satiksmes ministrijas apsvērto iespēju mazināt braukšanas maksas atvieglojumus cilvēkiem ar invaliditāti. Viņš uzsvēra, ka var pieņemt nepopulārus, bet taisnīgus lēmumus, taču šis neizskatītos pēc taisnīga lēmuma, jo sanāktu, ka
tādējādi Aināram Šleseram un Andrim Šķēlem pastarpināti piederošā "Liepājas autobusu parka" finanšu grūtības tiktu risinātas uz personu ar invaliditāti rēķina.
"Ja es skatos uz visām nākamajām budžeta sarunām, mēs esam gatavi nepopulāriem lēmumiem, bet "Progresīvie" rūpēsies par to, lai tie lēmumi galu galā ir taisnīgi," solīja Šuvajevs. Viņš vērsa uzmanību, ka kavēšanās ar valdības izveidošanu nozīmē arī kavēšanos ar nākamā gada budžeta pieņemšanu, turklāt pagaidām neesot skaidrs, vai "Progresīvajiem" tiks sniegta iespēja jēgpilni iesaistīties sarunās par nākamā gada budžetu un ietekmēt to.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām, kurās uzvarēja "Apvienotais saraksts" (AS), Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valdības veidošanu uzticēja tās premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam, taču viņš pagaidām nav publiski atklājis, kādu iecerējis jaunā Ministru kabineta modeli, vien skaidri licis noprast, ka nesadarbosies ar apvienību "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ).
15. Saeimas vēlēšanās AS ieguva 41 deputāta mandātu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, SV/AJ — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņas vietas parlamentā.
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