Uzulnieka gadījums. Pieķerts ar promilēm, bet bez braukšanas aizlieguma; Skaidrojam likuma nepilnības

Bijušais labklājības ministrs, kurš tika pieķerts pie automašīnas stūres ar 3,09 promilēm alkohola, joprojām drīkst piedalīties ceļu satiksmē. Lai gan par notikušo sākts kriminālprocess, viņam nav piemērots transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums. 360TV raidījums “Sadursme 360” skaidro, kāpēc pēc tik nopietna pārkāpuma politiķis joprojām var vadīt automašīnu un vai pašreizējais tiesiskais regulējums būtu jāmaina.
Septembrī sabiedrību pāršalca ziņa par bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kurš tika pieķerts, vadot automašīnu 3,09 promiļu alkohola reibumā. Pagājis laiks, taču aktualizējies jautājums – kāpēc politiķis joprojām drīkst sēsties pie stūres? Vai likumdošanā ir nepilnības, kas ļauj cilvēkam pēc tik smaga pārkāpuma turpināt piedalīties ceļu satiksmē?
Bijušais ministrs par notikušo izteicies gan sociālajos tīklos, gan intervijās medijiem. Viņa publiskie skaidrojumi raisījuši plašāku diskusiju par atbildību un to, vai likums pret visiem izturas vienādi.
Iedzīvotāji situāciju salīdzina ar Džordža Orvela grāmatā “Dzīvnieku ferma” pausto atziņu: “Visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem.” Vai šie vārdi attiecināmi arī uz konkrēto gadījumu?
Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda uz problēmu pašreizējā regulējumā. Viņaprāt, cilvēkam, kurš pieķerts, vadot automašīnu ļoti smagā alkohola reibumā, būtu jāpiemēro tūlītējs braukšanas ierobežojums, nevis jāgaida tiesas gala lēmums.
Eksperts skaidro, ka pašreizējā kārtība rada paradoksālu situāciju – par pārkāpumu, kas paredz administratīvo atbildību, tiesības var tikt atņemtas uzreiz, savukārt kriminālprocesā ierobežojuma piemērošana var ievilkties.
“Ja es esmu līdz 1,5 promilēm, tad man atņems uzreiz. Bet, ja es iebraucu kriminālatbildības sadaļā, tad, kamēr visa instance iziet, divi, trīs gadi var paiet,” norāda Irbītis, uzsverot, ka šāda nepilnība būtu jānovērš.
Valsts policijā informē, ka kriminālprocess par braukšanu alkohola reibumā paātrinātā kārtībā nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Tomēr aizdomās turētajam nav piemērots braukšanas aizliegums vai citi drošības līdzekļi.
“Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī prokuratūra un tiesa atbilstoši savai kompetencei un, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, ir tiesīga lemt par drošības līdzekļa piemērošanu,” skaidro Valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Irbītis uzsver, ka īpašu neizpratni rada fakts, ka runa ir par cilvēku, kurš iepriekš ieņēmis augstu valsts amatu un piedalījies likumdošanas procesos. Viņaprāt, šādā situācijā svarīgi ir ne tikai juridiskie aspekti, bet arī personīgā atbildība par savu rīcību.
“Ja tevi pieķēra, uzņemies atbildību. Uzņemies atbildību uzreiz, nevis mēģini atrast kaut kādus juridiskos caurumus,” uzsver Irbītis.
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Bijušais labklājības ministrs, kurš tika pieķerts pie automašīnas stūres ar 3,09 promilēm alkohola, joprojām drīkst piedalīties ceļu satiksmē. Lai gan par notikušo sākts kriminālprocess, viņam nav piemērots transportlīdzekļa vadīšanas aizliegums. 360TV raidījums “Sadursme 360” skaidro, kāpēc pēc tik nopietna pārkāpuma politiķis joprojām var vadīt automašīnu un vai pašreizējais tiesiskais regulējums būtu jāmaina.
Septembrī sabiedrību pāršalca ziņa par bijušo labklājības ministru Reini Uzulnieku, kurš tika pieķerts, vadot automašīnu 3,09 promiļu alkohola reibumā. Pagājis laiks, taču aktualizējies jautājums – kāpēc politiķis joprojām drīkst sēsties pie stūres? Vai likumdošanā ir nepilnības, kas ļauj cilvēkam pēc tik smaga pārkāpuma turpināt piedalīties ceļu satiksmē?
Bijušais ministrs par notikušo izteicies gan sociālajos tīklos, gan intervijās medijiem. Viņa publiskie skaidrojumi raisījuši plašāku diskusiju par atbildību un to, vai likums pret visiem izturas vienādi.
Iedzīvotāji situāciju salīdzina ar Džordža Orvela grāmatā “Dzīvnieku ferma” pausto atziņu: “Visi ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem.” Vai šie vārdi attiecināmi arī uz konkrēto gadījumu?
Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda uz problēmu pašreizējā regulējumā. Viņaprāt, cilvēkam, kurš pieķerts, vadot automašīnu ļoti smagā alkohola reibumā, būtu jāpiemēro tūlītējs braukšanas ierobežojums, nevis jāgaida tiesas gala lēmums.
Eksperts skaidro, ka pašreizējā kārtība rada paradoksālu situāciju – par pārkāpumu, kas paredz administratīvo atbildību, tiesības var tikt atņemtas uzreiz, savukārt kriminālprocesā ierobežojuma piemērošana var ievilkties.
“Ja es esmu līdz 1,5 promilēm, tad man atņems uzreiz. Bet, ja es iebraucu kriminālatbildības sadaļā, tad, kamēr visa instance iziet, divi, trīs gadi var paiet,” norāda Irbītis, uzsverot, ka šāda nepilnība būtu jānovērš.
Valsts policijā informē, ka kriminālprocess par braukšanu alkohola reibumā paātrinātā kārtībā nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Tomēr aizdomās turētajam nav piemērots braukšanas aizliegums vai citi drošības līdzekļi.
“Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī prokuratūra un tiesa atbilstoši savai kompetencei un, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, ir tiesīga lemt par drošības līdzekļa piemērošanu,” skaidro Valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Irbītis uzsver, ka īpašu neizpratni rada fakts, ka runa ir par cilvēku, kurš iepriekš ieņēmis augstu valsts amatu un piedalījies likumdošanas procesos. Viņaprāt, šādā situācijā svarīgi ir ne tikai juridiskie aspekti, bet arī personīgā atbildība par savu rīcību.
“Ja tevi pieķēra, uzņemies atbildību. Uzņemies atbildību uzreiz, nevis mēģini atrast kaut kādus juridiskos caurumus,” uzsver Irbītis.
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