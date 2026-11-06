Šajā apkures sezonā gaidāmi lielāki mājokļa pabalsti, jo ir palielināti to aprēķinā izmantotie koeficienti dažādām iedzīvotāju grupām.
Atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti koeficients pieaugs no 2,1 līdz 2,5. Savukārt mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem tas tiks paaugstināts līdz 2,0. Pārējām mājsaimniecībām koeficients pieaugs no 1,3 līdz 1,7.
"Paredzēts, ka mājokļa pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī pieaugs par 2232 cilvēkiem, sasniedzot 37 610 personas. Koeficienti dažādām mājsaimniecību grupām palielināti diferencēti: ņemot vērā to sociālo situāciju un risku nonākt finansiālās grūtībās. Lielākais pieaugums paredzēts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem," informē Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā eksperte Alīna Klimone, norādot, ka mājokļa pabalsta vidējais apmērs palielināsies par 24,92 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. "Ieguvumu gūs tās mājsaimniecības, kurām ir ienākumi, bet kurām šobrīd mājokļa pabalsts tiek piešķirts tikai daļēji vai netiek piešķirts vispār. Palielinot koeficientu, attiecīgi palielinās mājokļa pabalsta apmērs un samazinās tā ienākumu daļa, kas mājsaimniecībai jānovirza mājokļa izdevumu segšanai. Piemēram, atsevišķi dzīvojošam pensionāram ar 450 eiro pensiju pēc koeficienta paaugstināšanas mājokļa pabalsts varēs segt visus normatīvajos aktos paredzētos mājokļa izdevumus, savukārt līdz šim daļa izdevumu bija jāsedz no pensijas. Būtisks ieguvums būs arī ģimenēm ar bērniem, jo samazināsies no saviem ienākumiem sedzamo mājokļa izdevumu apjoms. Atsevišķos gadījumos koeficientu palielināšana ļaus iegūt tiesības uz mājokļa pabalstu arī tādām mājsaimniecībām, kuras līdz šim pabalstu nesaņēma, jo to ienākumi tikai nedaudz pārsniedza piemērojamo slieksni. Savukārt mājsaimniecībām, kurām mājokļa pabalsts jau šobrīd tiek piešķirts pilnā apmērā un sedz visus normatīvajos aktos paredzētos mājokļa izdevumus, pabalsta apmērs nemainīsies," skaidro A. Klimone.
Mājokļa pabalstu administrē pašvaldību sociālie dienesti. Ja mājsaimniecība mājokļa pabalstu nesaņem, tai būs jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai izvērtētu tiesības saņemt pabalstu. Sociālais dienests, pamatojoties uz iesniegumu, izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju un novērtējot mājsaimniecības ienākumus, materiālos resursus un izdevumus par mājokli.
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Šajā apkures sezonā gaidāmi lielāki mājokļa pabalsti, jo ir palielināti to aprēķinā izmantotie koeficienti dažādām iedzīvotāju grupām.
Atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti koeficients pieaugs no 2,1 līdz 2,5. Savukārt mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensionāri vai personas ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem tas tiks paaugstināts līdz 2,0. Pārējām mājsaimniecībām koeficients pieaugs no 1,3 līdz 1,7.
"Paredzēts, ka mājokļa pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī pieaugs par 2232 cilvēkiem, sasniedzot 37 610 personas. Koeficienti dažādām mājsaimniecību grupām palielināti diferencēti: ņemot vērā to sociālo situāciju un risku nonākt finansiālās grūtībās. Lielākais pieaugums paredzēts atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem," informē Labklājības ministrijas Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta vecākā eksperte Alīna Klimone, norādot, ka mājokļa pabalsta vidējais apmērs palielināsies par 24,92 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā. "Ieguvumu gūs tās mājsaimniecības, kurām ir ienākumi, bet kurām šobrīd mājokļa pabalsts tiek piešķirts tikai daļēji vai netiek piešķirts vispār. Palielinot koeficientu, attiecīgi palielinās mājokļa pabalsta apmērs un samazinās tā ienākumu daļa, kas mājsaimniecībai jānovirza mājokļa izdevumu segšanai. Piemēram, atsevišķi dzīvojošam pensionāram ar 450 eiro pensiju pēc koeficienta paaugstināšanas mājokļa pabalsts varēs segt visus normatīvajos aktos paredzētos mājokļa izdevumus, savukārt līdz šim daļa izdevumu bija jāsedz no pensijas. Būtisks ieguvums būs arī ģimenēm ar bērniem, jo samazināsies no saviem ienākumiem sedzamo mājokļa izdevumu apjoms. Atsevišķos gadījumos koeficientu palielināšana ļaus iegūt tiesības uz mājokļa pabalstu arī tādām mājsaimniecībām, kuras līdz šim pabalstu nesaņēma, jo to ienākumi tikai nedaudz pārsniedza piemērojamo slieksni. Savukārt mājsaimniecībām, kurām mājokļa pabalsts jau šobrīd tiek piešķirts pilnā apmērā un sedz visus normatīvajos aktos paredzētos mājokļa izdevumus, pabalsta apmērs nemainīsies," skaidro A. Klimone.
Mājokļa pabalstu administrē pašvaldību sociālie dienesti. Ja mājsaimniecība mājokļa pabalstu nesaņem, tai būs jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā, lai izvērtētu tiesības saņemt pabalstu. Sociālais dienests, pamatojoties uz iesniegumu, izvērtēs mājsaimniecības materiālo situāciju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju un novērtējot mājsaimniecības ienākumus, materiālos resursus un izdevumus par mājokli.
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