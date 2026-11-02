Hāgas futbola fani stājas pretim vandaļu bandām

Laikā, kad Parīzes, Marseļas, Frankfurtes, Barselonas un citas Eiropas pilsētas demolē un veikalus izlaupa vandaļu bandas, sevi no labākās puses parādījuši parasti agresīvie futbola fani Nīderlandē. Viņi izgāja Hāgas ielās ar skaidru vēstījumu – nepieļaut mūsu pilsētas postīšanu.
Reaģējot uz sociālajos tīklos izplatītajiem aicinājumiem rīkot tā dēvētās Z paaudzes protestus un izlaupīt veikalus, futbola kluba “ADO Den Haag” līdzjutēji publiski paziņoja, ka ieradīsies pilsētas centrā, lai nepieļautu postījumus.
Ultras paziņoja: “Mūsu pilsēta, mūsu noteikumi.” Viņi pauda, ka paši bieži neatsakās no izkaušanās, taču savas pilsētas postīšanu un izlaupīšanu nepieļaus.
Daudzi Hāgas centra veikali, tostarp laupītāju iecienītie “Apple” un “Nike” jau laikus slēdza durvis un aiznagloja skatlogus ar koka paneļiem. Lai nepieļautu tiešu sadursmi starp futbola faniem un vandaļu grupām, pilsētā bija izvietoti lieli policijas un specvienību spēki.
Hāgas centrā un pie stacijas likumsargi veica pārmeklēšanu, kopumā ir 34 aizturētie, galvenokārt nepilngadīgie, par pirotehnikas lietošanu, sejas aizsegšanu un nepakļaušanos likumsargiem. Pateicoties policijas klātbūtnei un fanu mobilizācijai, masveida laupīšanas nenotika, un situācija salīdzinoši ātri tika stabilizēta.
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Laikā, kad Parīzes, Marseļas, Frankfurtes, Barselonas un citas Eiropas pilsētas demolē un veikalus izlaupa vandaļu bandas, sevi no labākās puses parādījuši parasti agresīvie futbola fani Nīderlandē. Viņi izgāja Hāgas ielās ar skaidru vēstījumu – nepieļaut mūsu pilsētas postīšanu.
Reaģējot uz sociālajos tīklos izplatītajiem aicinājumiem rīkot tā dēvētās Z paaudzes protestus un izlaupīt veikalus, futbola kluba “ADO Den Haag” līdzjutēji publiski paziņoja, ka ieradīsies pilsētas centrā, lai nepieļautu postījumus.
Ultras paziņoja: “Mūsu pilsēta, mūsu noteikumi.” Viņi pauda, ka paši bieži neatsakās no izkaušanās, taču savas pilsētas postīšanu un izlaupīšanu nepieļaus.
Daudzi Hāgas centra veikali, tostarp laupītāju iecienītie “Apple” un “Nike” jau laikus slēdza durvis un aiznagloja skatlogus ar koka paneļiem. Lai nepieļautu tiešu sadursmi starp futbola faniem un vandaļu grupām, pilsētā bija izvietoti lieli policijas un specvienību spēki.
Hāgas centrā un pie stacijas likumsargi veica pārmeklēšanu, kopumā ir 34 aizturētie, galvenokārt nepilngadīgie, par pirotehnikas lietošanu, sejas aizsegšanu un nepakļaušanos likumsargiem. Pateicoties policijas klātbūtnei un fanu mobilizācijai, masveida laupīšanas nenotika, un situācija salīdzinoši ātri tika stabilizēta.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
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