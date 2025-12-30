Lasām un vērtējam

Tuvojoties gada nogalei, akciju sabiedrības "Latvijas Mediji" saime pulcējās svinīgā pasākumā, kurā tradicionāli sveicām arī darbiniekus un redakcijas, kuru veikums aizvadītajā gadā īpaši pamanīts un izceļams.
Kā atzīmēja "Latvijas Mediju" valdes priekšsēdētājs Guntars Kļavinskis – mēs turamies godam, kas nebūt nav tik vienkārši šajā laikā, kad mediju uzņēmumiem visā pasaulē joprojām jāsaskaras ar dažādām grūtībām. Un arī nākamajā gadā pieliksim visus radošos spēkus, lai latviski rakstītais, drukātais un pārraidītais vārds – profesionāli kvalitatīvs un saistošs – nonāktu pie jums, cienījamie lasītāji.
Par "Latvijas Mediju" visvairāk pelnošo struktūrvienību atzīta izdevniecība "Latvijas Mediji". Izdevniecība prot piedāvāt visdažādāko žanru literatūru, kas rod atsaucīgu lasītāju pulku. Un tas ar pluszīmi atspoguļojas arī izdevniecības darbības rādītājos. Savukārt žurnāls "Praktiskais Latvietis" šogad sasniedzis labākos pārdoto abonementu un mazumtirdzniecības rādītājus. Jāatgādina, ka arī salīdzinājumā ar citu mediju uzņēmumu izdotajiem žurnāliem "Praktiskais Latvietis" ir līderos – šopavasar pasākumā "Preses dienas" kategorijā "Pirktākais mājai, dārzam, virtuvei izdevums" tas ieguva otro vietu. Žurnāls pie lasītājiem dodas jau 34 gadus – "Praktiskais Latvietis" sāka iznākt 1992. gada 25. februārī, un šoruden iznāca jau 1500. žurnāla numurs. Protams, līdz "Latvijas Avīzes" sasniegumiem žurnālam vēl augt rēķinām, ka nākamgad otrajā pusgadā iznāks "Latvijas Avīzes" 8000. numurs. Lūk cik daudz paveikts pa šiem gadiem – atceramies, ka "Latvijas Avīze" (sākumā "Lauku Avīze") sāka iznākt pirms 38 gadiem, laikraksta pirmais numurs iznāca 1988. gada 9. janvārī.
Kuru kolēģu radošais darbs īpaši novērtēts 2025. gadā? "Latvijas Avīzes" žurnālists Guntis Ščerbinskis veicis izpēti par dažādiem tematiem, bet šogad atzinība un balva par rakstu sēriju par Krievijas precēm Latvijas veikalos. Frederiks Ozols ir regulārs "Latvijas Avīzes" ārštata autors, šā gada laikā izcēlies ar vairākiem spilgtiem, analītiskiem komentāriem, kurus raksturo padziļinātas zināšanas. Viņam redakcijas balva kategorijā "Gada komentārs". "Latvijas Avīzes" žurnāliste Māra Libeka godam nopelnījusi balvu kā "Gada autore" – viņai atzinība par vairākiem izpētes un analītikas rakstiem un komentāriem. Praktisko, lietišķo un padomu rakstu kategorijā žūrija šogad apbalvoja žurnāla "Praktiskais Latvietis" žurnālistu Jāni Siliņu. Ilze Pētersone saņēma balvu par interviju ar Ilzi Auzeri žurnālā "Mājas Viesis".
Izdevniecība "Latvijas Mediji" 2025. gadā izdevusi daudzas nozīmīgas un interesantas grāmatas, viena no izcilākajām – Ievas Strukas "Astrīda. Kafija un cigaretes". Kā vērtē izdevniecības direktore Kristīne Kirkila, šajā grāmatā izcils ir ne vien Ievas Strukas teksts, bet arī visu iesaistīto cilvēku – mākslinieka, maketētāja, redaktora – darbs. "Grāmatas redaktore Linda Kusiņa-Šulce izdarīja milzu darbu, lai šī grāmata būtu tāda, kāda tā ir. Un svarīga nianse – tā ir Latvijā radīta grāmata tieši latviešu lasītājam." Un šīs grāmatas atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce saņēma balvu kategorijā "Gada redaktors".
Valdes pateicību par uzņēmumā nostrādāto 31 gadu saņēma Andris Tiļļa, bet atzinību kā labākā reklāmas pārdevēja – Baiba Gžibovska.
Akciju sabiedrība "Latvijas Mediji" izdod laikrakstu "Latvijas Avīze", žurnālus "Mājas Viesis", "Praktiskais Latvietis", "Agro Tops", "Medības", "Lielais Loms", "Praktiskie Rokdarbi", "Planētas Noslēpumi", "Padoms Rokā", grāmatas, kalendārus, gadagrāmatas. Tiešsaistes medijs "lasi.lv", ko "Latvijas Mediji" lasītājiem prezentēja 2023. gada pavasarī, nu jau sasniedzis 349 000 lietotāju (starptautiskā pētījumu uzņēmuma "Gemius" dati par Latvijas interneta auditoriju novembrī). Tāpat uzņēmumu grupā darbojas SIA "Globuss A", "Latvijas Grāmata", SIA "Dauka" un "Kurzemes Radio".
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
