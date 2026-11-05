Nansija Garkalne atklāj patiesību par attiecībām ar Justu

360TV šovam “Slavenības. Bez filtra” pievienojusies dziedātāja Nansija Garkalne jeb Tikasha Sakama, kuras attiecības ar Justu raisījušas apkārtējo interesi. Nansija neslēpj, ka abi ir ļoti tuvi, tomēr romantisku attiecību starp viņiem nav.
“Es jau zinu, ka droši vien liela daļa cilvēku domā – nu, kad tad Nansija un Justs izziņos, ka viņi beidzot ir kopā. Bet nē, mēs neesam kopā, mēs neesam pāris,” skaidro Nansija.
Viņa uzsver, ka ar Justu viņus saista īpaša draudzība, kas drīzāk līdzinās ģimeniskai saiknei. Dziedātāja viņu raksturo kā savu labāko draugu un garīgo radinieku, ar kuru abi ir cieši savijušies dzīvē.
Nansijai šķiet īpaši skaisti, ka arī uz skatuves iespējams piedzīvot pirmās pieredzes kopā ar cilvēku, kurš ir tik tuvs. Viņa to uzskata par lielu svētību.
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360TV šovam “Slavenības. Bez filtra” pievienojusies dziedātāja Nansija Garkalne jeb Tikasha Sakama, kuras attiecības ar Justu raisījušas apkārtējo interesi. Nansija neslēpj, ka abi ir ļoti tuvi, tomēr romantisku attiecību starp viņiem nav.
“Es jau zinu, ka droši vien liela daļa cilvēku domā – nu, kad tad Nansija un Justs izziņos, ka viņi beidzot ir kopā. Bet nē, mēs neesam kopā, mēs neesam pāris,” skaidro Nansija.
Viņa uzsver, ka ar Justu viņus saista īpaša draudzība, kas drīzāk līdzinās ģimeniskai saiknei. Dziedātāja viņu raksturo kā savu labāko draugu un garīgo radinieku, ar kuru abi ir cieši savijušies dzīvē.
Nansijai šķiet īpaši skaisti, ka arī uz skatuves iespējams piedzīvot pirmās pieredzes kopā ar cilvēku, kurš ir tik tuvs. Viņa to uzskata par lielu svētību.
VIDEO:
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