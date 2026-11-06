Sandis Vilmanis kļuvis vien par otro latvieti Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kurš vienā spēlē pratis izcelties ar četriem rezultativitātes punktiem.
Floridas "Panthers" mājās ar 5:3 pārspēja Čikāgas "Blackhawks", Vilmanim iemetot divas ripas un vēl divas reizes asistējot partneriem. Četri punkti spēlē no mūsējiem līdz šim bija vien Sandim Ozoliņam, turklāt septiņas reizes trīs dažādu komandu sastāvā. Pēdējo – 2001. gada 4. martā, kad Karolīnas "Hurricanes" aizsargs guva trīs vārtus un atdeva piespēli tieši pret Čikāgu. Nākamā latvieša četru punktu spēle bija jāgaida vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu.
Vilmanis rezultātu atklāja jau piektajā minūtē pēc Sema Reinharta piespēles, otrajā periodā palīdzēja Setam Džonsam panākt 3:0, bet trešajā pats atjaunoja divu vārtu pārsvaru – 4:2. Izskaņā vēl piespēle Reinhartam, kurš ripu raidīja tukšos vārtos. Abus savus metienus pārvērtis vārtu guvumos, 22 gadus vecais uzbrucējs tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Laukumā viņš pavadīja tikai 13 minūtes un 34 sekundes, nopelnot lietderības koeficientu +3.
"Tas man nozīmē visu. Šis ir īpašs vakars, kuru noteikti atcerēšos," sacīja Vilmanis, pateicoties komandas biedriem un maiņas partneriem par atbalstu. Vilmaņa, Reinharta un Kārtera Verhegi maiņa kopā sakrāja deviņus punktus. "Šovakar viņi bija mūsu pirmā maiņa," uzsvēra "Panthers" galvenais treneris Pols Moriss, izceļot trijotnes atbildīgo spēli abos laukuma galos.
Pēc četru spēļu izlaišanas laukumā atgriezās Uvis Balinskis, kurš tautieša veiksmi izskaidroja arī ar humoru: "Vakar šeit ieradās viņa draudzene, tā ka nav brīnums, ka viņš aizvadīja labu spēli."
Vilmanim šosezon 15 spēlēs ir trīs iemesti vārti un četras piespēles, un pēc spēles ar Čikāgu viņš ir ievērojami pacēlies šīs sezonas rezultatīvāko NHL debitantu rangā. Ar septiņiem punktiem tajā 22 gadus vecais latvietis nu ir 11. vietā. Turpinot spēlēt kopā ar tādiem meistariem kā Reinharts un Verhegi, Vilmanim ir labas iespējas šo pozīciju uzlabot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Sandis Vilmanis kļuvis vien par otro latvieti Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kurš vienā spēlē pratis izcelties ar četriem rezultativitātes punktiem.
Floridas "Panthers" mājās ar 5:3 pārspēja Čikāgas "Blackhawks", Vilmanim iemetot divas ripas un vēl divas reizes asistējot partneriem. Četri punkti spēlē no mūsējiem līdz šim bija vien Sandim Ozoliņam, turklāt septiņas reizes trīs dažādu komandu sastāvā. Pēdējo – 2001. gada 4. martā, kad Karolīnas "Hurricanes" aizsargs guva trīs vārtus un atdeva piespēli tieši pret Čikāgu. Nākamā latvieša četru punktu spēle bija jāgaida vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu.
Vilmanis rezultātu atklāja jau piektajā minūtē pēc Sema Reinharta piespēles, otrajā periodā palīdzēja Setam Džonsam panākt 3:0, bet trešajā pats atjaunoja divu vārtu pārsvaru – 4:2. Izskaņā vēl piespēle Reinhartam, kurš ripu raidīja tukšos vārtos. Abus savus metienus pārvērtis vārtu guvumos, 22 gadus vecais uzbrucējs tika atzīts par spēles pirmo zvaigzni. Laukumā viņš pavadīja tikai 13 minūtes un 34 sekundes, nopelnot lietderības koeficientu +3.
"Tas man nozīmē visu. Šis ir īpašs vakars, kuru noteikti atcerēšos," sacīja Vilmanis, pateicoties komandas biedriem un maiņas partneriem par atbalstu. Vilmaņa, Reinharta un Kārtera Verhegi maiņa kopā sakrāja deviņus punktus. "Šovakar viņi bija mūsu pirmā maiņa," uzsvēra "Panthers" galvenais treneris Pols Moriss, izceļot trijotnes atbildīgo spēli abos laukuma galos.
Pēc četru spēļu izlaišanas laukumā atgriezās Uvis Balinskis, kurš tautieša veiksmi izskaidroja arī ar humoru: "Vakar šeit ieradās viņa draudzene, tā ka nav brīnums, ka viņš aizvadīja labu spēli."
Vilmanim šosezon 15 spēlēs ir trīs iemesti vārti un četras piespēles, un pēc spēles ar Čikāgu viņš ir ievērojami pacēlies šīs sezonas rezultatīvāko NHL debitantu rangā. Ar septiņiem punktiem tajā 22 gadus vecais latvietis nu ir 11. vietā. Turpinot spēlēt kopā ar tādiem meistariem kā Reinharts un Verhegi, Vilmanim ir labas iespējas šo pozīciju uzlabot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu