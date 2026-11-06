Atrasti 36 kilogrami narkotiku: kā policija Pierīgas mežos uzgāja narkobiznesu

Policijai izdevies apturēt vērienīgu narkotiku izplatīšanas organizāciju un likvidēt vairākus narkotisko vielu slēpņus. Izmeklēšanas laikā atklāts, ka aizdomās turētie narkotikas glabājuši pat zemē ieraktās mucās, bet noziedzīgās darbības koordinētas arī no ieslodzījuma vietas, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Organizācijas galvenie organizatori ir seši cilvēki. Divi no viņiem jau iepriekš atradušies cietumā, kur nelegālo darbību koordinēšanai izmantojuši neatļautus saziņas līdzekļus. Vēl viens aizturētais kopš augusta bijis izsludināts meklēšanā saistībā ar aizdomām par pedofiliju.
Desmit kratīšanās likumsargi pārmeklēja aizdomās turēto dzīvesvietas, automašīnas un meža teritorijas Pierīgā. Tieši mežā tika atrasti narkotiku slēpņi — vielas bija paslēptas zemē ieraktās mucās.
Kopumā izņemti aptuveni 36 kilogrami dažādu narkotisko vielu: 17 kilogrami amfetamīna, 15 kilogrami marihuānas, 2,5 kilogrami kokaīna, kā arī citas nelegālas vielas.
Starp aizturētajiem ir četri Lietuvas un divi Latvijas pilsoņi. Trīs personas kratīšanu laikā mēģinājušas aizbēgt no likumsargiem, taču policijai izdevies viņus aizturēt. Lietuvas pilsoņi iepriekš bijuši izsludināti meklēšanā saistībā ar kaimiņvalstī izdarītiem noziegumiem, turklāt viens no viņiem meklēts arī starptautiski.
Pagaidām tiesa piecām personām piemērojusi stingrāko drošības līdzekli — apcietinājumu. Izmeklēšana turpinās, un par iespējamo sodu vēl lems tiesa.
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Policijai izdevies apturēt vērienīgu narkotiku izplatīšanas organizāciju un likvidēt vairākus narkotisko vielu slēpņus. Izmeklēšanas laikā atklāts, ka aizdomās turētie narkotikas glabājuši pat zemē ieraktās mucās, bet noziedzīgās darbības koordinētas arī no ieslodzījuma vietas, vēsta 360TV raidījums "Sadursme 360".
Organizācijas galvenie organizatori ir seši cilvēki. Divi no viņiem jau iepriekš atradušies cietumā, kur nelegālo darbību koordinēšanai izmantojuši neatļautus saziņas līdzekļus. Vēl viens aizturētais kopš augusta bijis izsludināts meklēšanā saistībā ar aizdomām par pedofiliju.
Desmit kratīšanās likumsargi pārmeklēja aizdomās turēto dzīvesvietas, automašīnas un meža teritorijas Pierīgā. Tieši mežā tika atrasti narkotiku slēpņi — vielas bija paslēptas zemē ieraktās mucās.
Kopumā izņemti aptuveni 36 kilogrami dažādu narkotisko vielu: 17 kilogrami amfetamīna, 15 kilogrami marihuānas, 2,5 kilogrami kokaīna, kā arī citas nelegālas vielas.
Starp aizturētajiem ir četri Lietuvas un divi Latvijas pilsoņi. Trīs personas kratīšanu laikā mēģinājušas aizbēgt no likumsargiem, taču policijai izdevies viņus aizturēt. Lietuvas pilsoņi iepriekš bijuši izsludināti meklēšanā saistībā ar kaimiņvalstī izdarītiem noziegumiem, turklāt viens no viņiem meklēts arī starptautiski.
Pagaidām tiesa piecām personām piemērojusi stingrāko drošības līdzekli — apcietinājumu. Izmeklēšana turpinās, un par iespējamo sodu vēl lems tiesa.
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