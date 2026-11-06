Piektajā nedēļā pēc vēlēšanām vēl nav skaidrības ne par valdības sastāvu, ne par Kulberga iecerētajām reformām.
Arī pēc tam, kad trešdien Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs oficiāli aicināja Andri Kulbergu ("Apvienotais saraksts") sastādīt jauno valdību, nekāda lielāka skaidrība ne par valdošā vairākuma sastāvu un ministru kandidātiem, ne par lielajām pārmaiņām, kuras sola A. Kulbergs, nav viesta. Iepriekš šķita, ka "AS" līderu komanda to vēlas rūpīgi sagatavot un tad prezentēt sabiedrībai, bet šonedēļ atklājās, ka "AS" dalīborganizāciju (Latvijas Reģionu apvienība, Latvijas Zaļā partija, Liepājas partija) priekšsēdētāji šajā procesā nemaz nav iesaistīti. "Piedāvājumu gatavo Andris Kulbergs un viņa komanda," "Latvijas Avīzei" atzina "AS" frakcijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis, kurš pārejas periodā vēl ir arī finanšu ministrs. Kā var noprast, ar komandu domāti cilvēki no premjera biroja.