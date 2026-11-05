Demokrāti atgūst kontroli pār abām Kongresa palātām.
ASV otrdien notikušajās vidustermiņa vēlēšanās pārliecinošu uzvaru izcīnījuši demokrāti, kuri jaunajā Kongresa sasaukumā būs vairākumā gan Pārstāvju palātā, gan Senātā, kurā katram štatam ir divas vietas. Pašlaik abās Kongresa palātās vairākumā ir ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvētie republikāņi. Demokrāti pirms vēlēšanām spējuši izmantot neapmierinātību ar Trampa īstenoto politiku, tostarp Irānas karu un tā rezultātā augušajām degvielas cenām, un spējuši uzvarēt arī vairākos štatos, kur šai partijai ilgi nav bijuši nekādi vērā ņemami panākumi. Savukārt Trampa iespējas turpmāk būs ierobežotas, jo viņam atlikušajos divos gados amatā būs jārēķinās ar Kongresu, kas pret prezidenta politisko redzējumu būs skeptiski noskaņots.