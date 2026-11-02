Abu Meri paziņo par aiziešanu no partijas "Vienotība"

Līdzšinējais veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), beidzoties 14. Saeimas pilnvarām, nolēmis izstāties no partijas "Vienotība", informē viņa padomniece Ilona Oša.
"Uzskatu, ka patlaban partijai nevaru dot to, kas šajā pārmaiņu posmā tai būtu nepieciešams," norāda Abu Meri. Viņš pauž, ka līdz ar šo lēmumu noslēdzas viens viņa politiskās dzīves posms.
Kā paziņojumā norāda Abu Meri, šis lēmums neesot bijis viegls, jo 16 gadu garumā partija un tās cilvēki kļuvuši kā vēl viena ģimene, un tomēr šis viņa solis ir rūpīgi pārdomāts. Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Abu Meri uzskatījis, ka ir jāuzņemas politiskā atbildība, un tāpēc atkāpies no domes priekšsēdētāja amata.
"Kopš tā brīža esmu daudz ko apsvēris un nonācis pie secinājuma, ka dažkārt atbildīgākais lēmums ir atzīt, ka pienācis laiks jaunam ceļam," paziņojumā norāda līdzšinējais veselības ministrs.
Viņa ieskatā, "Vienotībai" ir nepieciešams restarts, jauna enerģija un jauni cilvēki, kas turpina arī viņa iesākto politikā un apvieno līdzīgi domājošos. Lai atgūtu sabiedrības uzticēšanos, jārunā skaidra valoda un ar konkrētiem darbiem jāpierāda, ka "svarīgākais nemainīgi un vienmēr ir stipra un droša Latvija spēcīgā Eiropā".
Abu Meri pauž, ka ciena cilvēkus, ar kuriem kopā strādājis, un izsaka pateicību par kopā paveikto, pieredzi un sadarbību.
Politiķis uzsver, ka uzticība politikā nav pašsaprotama un tā jānopelna no jauna ar darbiem, atbildību un spēju mainīties. Tāpēc viņš turpina strādāt par ārstu un ir gatavs dalīties pieredzē un zināšanās, lai palīdzētu pilnveidot un attīstīt veselības aprūpes nozari Latvijā. Abu Meri norāda, ka viņa vēlme turpināt kalpot cilvēkiem un Latvijai paliek nemainīga.
Abu Meri oktobra sākumā nolēma atkāpties no partijas "Vienotība" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par JV vēlēšanu rezultātu, informēja ministra padomniece Ilona Oša.
Viņa vērtējumā JV nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi, un savu daļu atbildības par to viņš uzņemas arī pats. Ministrs par lēmumu atkāpties no "Vienotības" domes priekšsēdētāja amata ir informējis JV valdi. "Vēlēšanu rezultāts prasa ne tikai izvērtējumu, bet arī atbildīgus lēmumus," uzsvēris Abu Meri, piebilstot, ka viņam ir laiks "paiet malā no aktīvas darbības partijā".
Vērtējot darbu veselības ministra amatā, Abu Meri pauž, ka, uzņemoties pienākumus, apzinājies nozares politisko sarežģītību. Viņš uzsvēris, ka veselības aprūpei jāmainās līdzi sabiedrības vajadzībām, taču nepieciešamās pārmaiņas ne vienmēr ir viegli īstenojamas.
Abu Meri arī atzīmē, ka, strādājot pie pārmaiņām, saskāries ar dažādu interešu grupu spiedienu, nozares organizāciju pretestību un personīgiem uzbrukumiem. Pēc viņa teiktā, kritika ne vienmēr bijusi vērsta tikai uz pieņemtajiem lēmumiem, tikusi izplatīta arī dezinformācija.
Ministrs atzinis, ka šie trīs gadi nav bijuši viegli un pārmaiņas un pieņemtie lēmumi daļā sabiedrības raisījuši neapmierinātību. Tomēr viņš apzināti izvēlējies turpināt darbu pie pārmaiņām, kuras uzskatījis par nepieciešamām sabiedrībai un veselības aprūpes nākotnei.
Abu Meri ir gastroenterologs un veselības ministra amatā apstiprināts 2023. gada 15. septembrī Evikas Siliņas (JV) valdībā. Pēc Siliņas atkāpšanās viņš turpināja darbu veselības ministra amatā Andra Kulberga (AS) pirmajā valdībā, kuru Saeima apstiprināja 2026. gada 28. maijā. "Vienotības" domes priekšsēdētāja amatu viņš ieņēma kopš 2019. gada. Iepriekš Abu Meri bijis 12. un 14. Saeimas deputāts, "Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un Ministru prezidenta padomnieks integrācijas jautājumos.
Noslēdzoties 15. Saeimas vēlēšanām, Abu Meri bija svītrotākais kandidāts JV sarakstā ar 3369 mīnusiem. Viņam sekoja Evika Siliņa un Arvils Ašeradens, kuriem attiecīgi bija 3193 un 2852 "pret" atzīmes. Tāpat vēlētāju pietiekamu atbalstu nav guvis arī vairāku valdību JV ministrs Rihards Kozlovskis. Arī šā brīža Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 15. Saeimā nebūs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Līdzšinējais veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV), beidzoties 14. Saeimas pilnvarām, nolēmis izstāties no partijas "Vienotība", informē viņa padomniece Ilona Oša.
"Uzskatu, ka patlaban partijai nevaru dot to, kas šajā pārmaiņu posmā tai būtu nepieciešams," norāda Abu Meri. Viņš pauž, ka līdz ar šo lēmumu noslēdzas viens viņa politiskās dzīves posms.
Kā paziņojumā norāda Abu Meri, šis lēmums neesot bijis viegls, jo 16 gadu garumā partija un tās cilvēki kļuvuši kā vēl viena ģimene, un tomēr šis viņa solis ir rūpīgi pārdomāts. Pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Abu Meri uzskatījis, ka ir jāuzņemas politiskā atbildība, un tāpēc atkāpies no domes priekšsēdētāja amata.
"Kopš tā brīža esmu daudz ko apsvēris un nonācis pie secinājuma, ka dažkārt atbildīgākais lēmums ir atzīt, ka pienācis laiks jaunam ceļam," paziņojumā norāda līdzšinējais veselības ministrs.
Viņa ieskatā, "Vienotībai" ir nepieciešams restarts, jauna enerģija un jauni cilvēki, kas turpina arī viņa iesākto politikā un apvieno līdzīgi domājošos. Lai atgūtu sabiedrības uzticēšanos, jārunā skaidra valoda un ar konkrētiem darbiem jāpierāda, ka "svarīgākais nemainīgi un vienmēr ir stipra un droša Latvija spēcīgā Eiropā".
Abu Meri pauž, ka ciena cilvēkus, ar kuriem kopā strādājis, un izsaka pateicību par kopā paveikto, pieredzi un sadarbību.
Politiķis uzsver, ka uzticība politikā nav pašsaprotama un tā jānopelna no jauna ar darbiem, atbildību un spēju mainīties. Tāpēc viņš turpina strādāt par ārstu un ir gatavs dalīties pieredzē un zināšanās, lai palīdzētu pilnveidot un attīstīt veselības aprūpes nozari Latvijā. Abu Meri norāda, ka viņa vēlme turpināt kalpot cilvēkiem un Latvijai paliek nemainīga.
Abu Meri oktobra sākumā nolēma atkāpties no partijas "Vienotība" domes priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par JV vēlēšanu rezultātu, informēja ministra padomniece Ilona Oša.
Viņa vērtējumā JV nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi, un savu daļu atbildības par to viņš uzņemas arī pats. Ministrs par lēmumu atkāpties no "Vienotības" domes priekšsēdētāja amata ir informējis JV valdi. "Vēlēšanu rezultāts prasa ne tikai izvērtējumu, bet arī atbildīgus lēmumus," uzsvēris Abu Meri, piebilstot, ka viņam ir laiks "paiet malā no aktīvas darbības partijā".
Vērtējot darbu veselības ministra amatā, Abu Meri pauž, ka, uzņemoties pienākumus, apzinājies nozares politisko sarežģītību. Viņš uzsvēris, ka veselības aprūpei jāmainās līdzi sabiedrības vajadzībām, taču nepieciešamās pārmaiņas ne vienmēr ir viegli īstenojamas.
Abu Meri arī atzīmē, ka, strādājot pie pārmaiņām, saskāries ar dažādu interešu grupu spiedienu, nozares organizāciju pretestību un personīgiem uzbrukumiem. Pēc viņa teiktā, kritika ne vienmēr bijusi vērsta tikai uz pieņemtajiem lēmumiem, tikusi izplatīta arī dezinformācija.
Ministrs atzinis, ka šie trīs gadi nav bijuši viegli un pārmaiņas un pieņemtie lēmumi daļā sabiedrības raisījuši neapmierinātību. Tomēr viņš apzināti izvēlējies turpināt darbu pie pārmaiņām, kuras uzskatījis par nepieciešamām sabiedrībai un veselības aprūpes nākotnei.
Abu Meri ir gastroenterologs un veselības ministra amatā apstiprināts 2023. gada 15. septembrī Evikas Siliņas (JV) valdībā. Pēc Siliņas atkāpšanās viņš turpināja darbu veselības ministra amatā Andra Kulberga (AS) pirmajā valdībā, kuru Saeima apstiprināja 2026. gada 28. maijā. "Vienotības" domes priekšsēdētāja amatu viņš ieņēma kopš 2019. gada. Iepriekš Abu Meri bijis 12. un 14. Saeimas deputāts, "Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un Ministru prezidenta padomnieks integrācijas jautājumos.
Noslēdzoties 15. Saeimas vēlēšanām, Abu Meri bija svītrotākais kandidāts JV sarakstā ar 3369 mīnusiem. Viņam sekoja Evika Siliņa un Arvils Ašeradens, kuriem attiecīgi bija 3193 un 2852 "pret" atzīmes. Tāpat vēlētāju pietiekamu atbalstu nav guvis arī vairāku valdību JV ministrs Rihards Kozlovskis. Arī šā brīža Saeimas priekšsēdētāja biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica 15. Saeimā nebūs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu