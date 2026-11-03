ASV notiek vidustermiņa vēlēšanas. Demokrāti cer atgūt kontroli pār abām Kongresa palātām

ASV otrdien notiek vidustermiņa vēlēšanas, kurās tiks pārvēlēti visi ASV Pārstāvju palātas locekļi, kā arī trešdaļa Senāta locekļu.
Vienlaikus 36 štatos un trīs teritorijās notiks gubernatoru vēlēšanas, kā arī daudzos štatos notiks likumdevēju un valsts amatpersonu vēlēšanas.
Demokrāti cer, ka viņiem izdosies atkarot kontroli pār abām Kongresa palātām.
Vēlēšanās tiks pārvēlēti visi 435 Pārstāvju palātas locekļi. Pārstāvju palāta kopā ar Senātu veido ASV Kongresu, kam ir pilnvaras pieņemt likumus un pasludināt karu. Pārstāvju palātas locekļi, kurus ievēlē reizi divos gados, cita starpā var iesniegt likumprojektus un rezolūcijas, ierosināt grozījumus un ierosināt federālo amatpersonu impīčmentu.
Pārstāvju skaits katrā štatā ir proporcionāls tā iedzīvotāju skaitam. Saskaņā ar Pārstāvju palātas preses dienesta datiem pašlaik Pārstāvju palātā ir 218 republikāņi, 214 demokrāti un viens neatkarīgais pārstāvis.
Šoreiz vidustermiņa vēlēšanās tiks ievēlēti 35 no 100 senatoriem.
Katrā ASV štatā ir divi senatori, kuru pilnvaru termiņš kopumā ilgst sešus gadus. Katrās vidustermiņa vēlēšanās tiek izvēlēta aptuveni trešdaļa Senāta vietu.
Pašlaik 53 senatori ir republikāņi, 45 - demokrāti un divi senatori ir neatkarīgie politiķi.
Senāts ir vienīgā institūcija, kas var apstiprināt prezidenta ieceltos amatu kandidātus un ratificēt starptautiskos līgumus, lai gan šīm pilnvarām ir divi izņēmumi - ja tiek iecelts viceprezidents un ja tiek apstiprināti līgumi, kas attiecas uz ārējo tirdzniecību. Šādos gadījumos apstiprinājums jāsniedz arī Pārstāvju palātai.
Senāts arī izskata federālo amatpersonu impīčmenta lietas.
36 štatos un trīs teritorijās otrdien notiks arī gubernatoru vēlēšanas.
Nacionālā gubernatoru asociācija (NGA) raksturo gubernatorus kā ASV štatu un teritoriju "galvenos izpilddirektorus". Saskaņā ar NGA gubernatori bieži ir atbildīgi par štata likumu un politikas īstenošanu, štata amatpersonu iecelšanu, štata budžeta apstiprināšanu, kā arī par vietējo ārkārtas situāciju un katastrofu risināšanu. Viņi arī uztur sakarus ar federālo valdību sava štata vārdā.
Gubernatora pilnvaru apjoms atšķiras atkarībā no štata, un tas ir atkarīgs no štata konstitūcijas, likumdošanas un tradīcijām.
Gubernatora pilnvaru termiņš parasti ir četri gadi, izņemot Ņūhempšīrā un Vermontā, kur gubernatora pilnvaru termiņš ir divi gadi.
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ASV otrdien notiek vidustermiņa vēlēšanas, kurās tiks pārvēlēti visi ASV Pārstāvju palātas locekļi, kā arī trešdaļa Senāta locekļu.
Vienlaikus 36 štatos un trīs teritorijās notiks gubernatoru vēlēšanas, kā arī daudzos štatos notiks likumdevēju un valsts amatpersonu vēlēšanas.
Demokrāti cer, ka viņiem izdosies atkarot kontroli pār abām Kongresa palātām.
Vēlēšanās tiks pārvēlēti visi 435 Pārstāvju palātas locekļi. Pārstāvju palāta kopā ar Senātu veido ASV Kongresu, kam ir pilnvaras pieņemt likumus un pasludināt karu. Pārstāvju palātas locekļi, kurus ievēlē reizi divos gados, cita starpā var iesniegt likumprojektus un rezolūcijas, ierosināt grozījumus un ierosināt federālo amatpersonu impīčmentu.
Pārstāvju skaits katrā štatā ir proporcionāls tā iedzīvotāju skaitam. Saskaņā ar Pārstāvju palātas preses dienesta datiem pašlaik Pārstāvju palātā ir 218 republikāņi, 214 demokrāti un viens neatkarīgais pārstāvis.
Šoreiz vidustermiņa vēlēšanās tiks ievēlēti 35 no 100 senatoriem.
Katrā ASV štatā ir divi senatori, kuru pilnvaru termiņš kopumā ilgst sešus gadus. Katrās vidustermiņa vēlēšanās tiek izvēlēta aptuveni trešdaļa Senāta vietu.
Pašlaik 53 senatori ir republikāņi, 45 - demokrāti un divi senatori ir neatkarīgie politiķi.
Senāts ir vienīgā institūcija, kas var apstiprināt prezidenta ieceltos amatu kandidātus un ratificēt starptautiskos līgumus, lai gan šīm pilnvarām ir divi izņēmumi - ja tiek iecelts viceprezidents un ja tiek apstiprināti līgumi, kas attiecas uz ārējo tirdzniecību. Šādos gadījumos apstiprinājums jāsniedz arī Pārstāvju palātai.
Senāts arī izskata federālo amatpersonu impīčmenta lietas.
36 štatos un trīs teritorijās otrdien notiks arī gubernatoru vēlēšanas.
Nacionālā gubernatoru asociācija (NGA) raksturo gubernatorus kā ASV štatu un teritoriju "galvenos izpilddirektorus". Saskaņā ar NGA gubernatori bieži ir atbildīgi par štata likumu un politikas īstenošanu, štata amatpersonu iecelšanu, štata budžeta apstiprināšanu, kā arī par vietējo ārkārtas situāciju un katastrofu risināšanu. Viņi arī uztur sakarus ar federālo valdību sava štata vārdā.
Gubernatora pilnvaru apjoms atšķiras atkarībā no štata, un tas ir atkarīgs no štata konstitūcijas, likumdošanas un tradīcijām.
Gubernatora pilnvaru termiņš parasti ir četri gadi, izņemot Ņūhempšīrā un Vermontā, kur gubernatora pilnvaru termiņš ir divi gadi.
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