Sporta arbitrāžas tiesas (CAS) lēmums ļaut Krievijas hokeja izlasēm atgriezties pasaules čempionātos izsaucis vētrainu reakciju ne tikai hokeja sabiedrībā, bet daudz plašākos apvāršņos. Lielākā vaina notikušajā jāuzņemas Starptautiskās hokeja federācijas (IIHF) vadībai, jo tās līdz šim izvēlētais drošības apsvērumu arguments okupantu nepielaišanai CAS tiesnešu vērtējumā izrādījies nepietiekams.
Jau maijā IIHF Disciplinārā padome bija atcēlusi sākotnējo lēmumu nepielaist Krieviju, liekot jautājumu izvērtēt atkārtoti. IIHF padome, kurā piecus gadus darbojas arī Latvijas Hokeja federācijas (LHF) viceprezidents Viesturs Koziols, savu uzsvaru uz sacensību drošību saglabāja, bet tagad par CAS lēmumu pauž pārsteigumu. Jāuzsver, ka CAS izskatīja tikai šos drošības argumentus, bet ne citus aspektus, kāpēc Krievija nedrīkstētu spēlēt starptautiskos turnīros. CAS lēmums nosaka, ka teorētiski jau decembra