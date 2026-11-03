Turku gatava atteikties no hokeja čempionāta rīkošanas Krievijas dalības dēļ

Somijas pilsēta Turku atteiksies no pasaules junioru hokeja čempionāta rīkošanas nākamā gada nogalē, ja tam tiks pielaista Krievijas izlase, paziņojusi pilsētas mēre Pīa Elo.
Turku kopā ar Tamperi plānots uzņemt Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) pasaules junioru (U-20) čempionātu 2027./2028. gada mijā, tomēr somi no tā var atteikties.
"Kamēr Krievija karo Ukrainā, mēs nevaram pieņemt, ka Krievijas izlase spēlēs Turku," sacīja pilsētas galva Elo.
Viņa arī izteica cerību, ka IIHF un Somijas varasiestādes atradīs veidu, kā nepieļaut Krievijas dalību turnīrā. "Ja Krievijas izlase nespēlēs, mēs būsim priecīgi turnīru uzņemt," piebilda Elo.
Piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskajos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm.
Pirmdien Somijas Hokeja asociācija (SJK) paziņoja, ka Somijas valstsvienība nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām.
Pirmdien sākās IIHF valdes divu dienu sanāksme, un tajā galvenā tēma ir Krievijas jautājums.
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.
Čehijas mediji pirmdien vēstīja, ka Kanādas sporta ministrs Adams van Kuverdens nedēļas nogalē paziņoja, ka Kanāda ir gatava nepiešķirt vīzas krieviem, kuri decembra beigās ieradīsies pārstāvēt valsti junioru čempionātā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Tikmēr Zviedrijas mēbeļu ražotājs "AJ Products" pirmdien paziņojis, ka, reaģējot uz CAS lēmumu, pirmo reizi kopš 1989. gada pārtrauks finansēt pasaules čempionātu hokejā.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
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Somijas pilsēta Turku atteiksies no pasaules junioru hokeja čempionāta rīkošanas nākamā gada nogalē, ja tam tiks pielaista Krievijas izlase, paziņojusi pilsētas mēre Pīa Elo.
Turku kopā ar Tamperi plānots uzņemt Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) pasaules junioru (U-20) čempionātu 2027./2028. gada mijā, tomēr somi no tā var atteikties.
"Kamēr Krievija karo Ukrainā, mēs nevaram pieņemt, ka Krievijas izlase spēlēs Turku," sacīja pilsētas galva Elo.
Viņa arī izteica cerību, ka IIHF un Somijas varasiestādes atradīs veidu, kā nepieļaut Krievijas dalību turnīrā. "Ja Krievijas izlase nespēlēs, mēs būsim priecīgi turnīru uzņemt," piebilda Elo.
Piektdien Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) lēma likt IIHF nekavējoties atjaunot Krievijas hokeja izlases starptautiskajos turnīros, attiecinot lēmumu uz šīs sezonas pasaules čempionātiem pieaugušajiem vīriešiem, U-20 un U-18 hokeja izlasēm, kā arī pasaules meistarsacīkstēm sievietēm.
Pirmdien Somijas Hokeja asociācija (SJK) paziņoja, ka Somijas valstsvienība nespēlēs ar Krievijas hokejistiem līdz kara Ukrainā beigām.
Pirmdien sākās IIHF valdes divu dienu sanāksme, un tajā galvenā tēma ir Krievijas jautājums.
Pirmais turnīrs, kurā pēc CAS lēmuma var startēt Krievijas izlase, ir pasaules junioru čempionāts gadu mijā.
Čehijas mediji pirmdien vēstīja, ka Kanādas sporta ministrs Adams van Kuverdens nedēļas nogalē paziņoja, ka Kanāda ir gatava nepiešķirt vīzas krieviem, kuri decembra beigās ieradīsies pārstāvēt valsti junioru čempionātā.
Pasaules vīriešu čempionāts no 14. līdz 30. maijam ir paredzēts Vācijas pilsētā Diseldorfā un Manheimā, taču pirmdien jau tika ziņots, ka Vācija neizslēdz iespēju atteikties no pasaules čempionāta rīkošanas.
Tikmēr Zviedrijas mēbeļu ražotājs "AJ Products" pirmdien paziņojis, ka, reaģējot uz CAS lēmumu, pirmo reizi kopš 1989. gada pārtrauks finansēt pasaules čempionātu hokejā.
Krievijas izlases bija diskvalificētas no IIHF sacensībām kopš 2022. gada februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Šajā periodā Krievijas komandas ir izlaidušas piecus pasaules čempionātus un 2026. gada olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā.
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