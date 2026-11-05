Vannā guļ "līķis"! Anša Klintsona Helovīna ballīte viesiem sagādā pamatīgu izbīli

Šoreiz 360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” savas mājas durvis vēra mūziķis Ansis Klintsons, kurš viesiem sarūpējis īstu Helovīna piedzīvojumu. Spocīgas dekorācijas, neparasti sagaidīšanas dzērieni un pārsteigumi, kas nav domāti cilvēkiem ar vājiem nerviem!
Jau pie sliekšņa Ansis Klintsons pierāda, ka parasta viesu uzņemšana nav viņa gaumē – šotiņu vietā glāzēs tiek pasniegtas šļirces, bet pēc pirmā pārsteiguma viesiem vēl jāatklāj, kas slēpjas pārējās mājas telpās.
Īpaši neaizmirstams izrādās vannasistabas apmeklējums. Tur viesus sagaida vannā ievietots “līķis”, kas vieniem liek sajūsmināties par saimnieka izdomu un rūpīgi pārdomātajām detaļām, bet citiem – mesties prom. Elizabetei Gailei šāds skats ir tik nepatīkams, ka viņa pat paziņo par vēlmi doties mājās.
“Es vispār nedraudzējos ar Helovīniem, es nedraudzējos ar visu, kas ir saistīts ar šo brīnišķīgo tematiku,” neslēpj Elizabete.
Tikmēr Ansis par savu veikumu var būt gandarīts – viņa sarūpētais pārsteigums viesus noteikti neatstāj vienaldzīgus. Taču vai pēc šāda sagaidīšanas piedzīvojuma viņiem vēl būs drosme izpētīt pārējos mājas noslēpumus?
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Šoreiz 360TV šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” savas mājas durvis vēra mūziķis Ansis Klintsons, kurš viesiem sarūpējis īstu Helovīna piedzīvojumu. Spocīgas dekorācijas, neparasti sagaidīšanas dzērieni un pārsteigumi, kas nav domāti cilvēkiem ar vājiem nerviem!
Jau pie sliekšņa Ansis Klintsons pierāda, ka parasta viesu uzņemšana nav viņa gaumē – šotiņu vietā glāzēs tiek pasniegtas šļirces, bet pēc pirmā pārsteiguma viesiem vēl jāatklāj, kas slēpjas pārējās mājas telpās.
Īpaši neaizmirstams izrādās vannasistabas apmeklējums. Tur viesus sagaida vannā ievietots “līķis”, kas vieniem liek sajūsmināties par saimnieka izdomu un rūpīgi pārdomātajām detaļām, bet citiem – mesties prom. Elizabetei Gailei šāds skats ir tik nepatīkams, ka viņa pat paziņo par vēlmi doties mājās.
“Es vispār nedraudzējos ar Helovīniem, es nedraudzējos ar visu, kas ir saistīts ar šo brīnišķīgo tematiku,” neslēpj Elizabete.
Tikmēr Ansis par savu veikumu var būt gandarīts – viņa sarūpētais pārsteigums viesus noteikti neatstāj vienaldzīgus. Taču vai pēc šāda sagaidīšanas piedzīvojuma viņiem vēl būs drosme izpētīt pārējos mājas noslēpumus?
VIDEO:
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