"Mēs mainām noteikumus" kampaņas tēriņos iekļāvusi arī 229 eiro par "ChatGPT Pro"

Partija "Mēs mainām noteikumus" Saeimas vēlēšanu kampaņai deklarējusi 168 376 eiro izdevumus, tostarp 19 214 eiro labdarības pasākumu finansēšanai un sponsorēšanai, pabalstiem un ziedojumiem, kā arī 229 eiro "ChatGPT Pro" abonementam rīku izstrādei, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija.
Lielākā izdevumu pozīcija bijusi reklāmas materiālu sagatavošana, kas izmaksājusi 48 312 eiro. Savukārt kampaņā iesaistīto personu darba algām un citiem maksājumiem fiziskajām personām izlietoti 42 073 eiro. Abas pozīcijas kopā veidojušas aptuveni 54% no deklarētajiem tēriņiem.
Reklāmas izvietošanai telpās un publiskās vietās partija iztērējusi 26 059 eiro, bet reģionālajā presē — 5430 eiro. Reklāmai sabiedriskajā radio deklarēti 607 eiro, sabiedriskajā televīzijā — 293 eiro, savukārt komerciālajā radio — 174 eiro. Izdevumi par reklāmas izvietošanu internetā un komerciālajā televīzijā nav deklarēti.
Mantas īrei kampaņas vajadzībām atvēlēti 9937 eiro, bet pasta pakalpojumiem aģitācijas materiālu nosūtīšanai — 5861 eiro.
Atsevišķi deklarācijā norādīti 2250 eiro ēdināšanai kampaņas noslēguma pasākumā un 1054 eiro ēdināšanai saraksta saliedēšanas pasākumā. Vēl 42 eiro izmaksājusi kampaņas video filmēšanas komandas ēdināšana.
IT infrastruktūrai un mākoņpakalpojumiem izlietoti 1022 eiro, grāmatvedības pakalpojumiem — 726 eiro, bet tiesvedības nodevām — 45 eiro. Centrālajai vēlēšanu komisijai samaksātā drošības nauda bijusi 4680 eiro.
Partija deklarējusi 93 560 eiro ieņēmumus. Naudas ziedojumos saņemti 77 693 eiro, biedru un iestāšanās naudās — 14 500 eiro, bet cita veida ziedojumos — 1367 eiro.
Deklarētie kampaņas izdevumi par 74 815 eiro pārsnieguši deklarācijā norādītos ieņēmumus.
"Mēs mainām noteikumus" netika ievēlēta 15. Saeimā, tomēr iegūtais balsu skaits ļaus saņemt valsts finansējumu.
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Partija "Mēs mainām noteikumus" Saeimas vēlēšanu kampaņai deklarējusi 168 376 eiro izdevumus, tostarp 19 214 eiro labdarības pasākumu finansēšanai un sponsorēšanai, pabalstiem un ziedojumiem, kā arī 229 eiro "ChatGPT Pro" abonementam rīku izstrādei, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija.
Lielākā izdevumu pozīcija bijusi reklāmas materiālu sagatavošana, kas izmaksājusi 48 312 eiro. Savukārt kampaņā iesaistīto personu darba algām un citiem maksājumiem fiziskajām personām izlietoti 42 073 eiro. Abas pozīcijas kopā veidojušas aptuveni 54% no deklarētajiem tēriņiem.
Reklāmas izvietošanai telpās un publiskās vietās partija iztērējusi 26 059 eiro, bet reģionālajā presē — 5430 eiro. Reklāmai sabiedriskajā radio deklarēti 607 eiro, sabiedriskajā televīzijā — 293 eiro, savukārt komerciālajā radio — 174 eiro. Izdevumi par reklāmas izvietošanu internetā un komerciālajā televīzijā nav deklarēti.
Mantas īrei kampaņas vajadzībām atvēlēti 9937 eiro, bet pasta pakalpojumiem aģitācijas materiālu nosūtīšanai — 5861 eiro.
Atsevišķi deklarācijā norādīti 2250 eiro ēdināšanai kampaņas noslēguma pasākumā un 1054 eiro ēdināšanai saraksta saliedēšanas pasākumā. Vēl 42 eiro izmaksājusi kampaņas video filmēšanas komandas ēdināšana.
IT infrastruktūrai un mākoņpakalpojumiem izlietoti 1022 eiro, grāmatvedības pakalpojumiem — 726 eiro, bet tiesvedības nodevām — 45 eiro. Centrālajai vēlēšanu komisijai samaksātā drošības nauda bijusi 4680 eiro.
Partija deklarējusi 93 560 eiro ieņēmumus. Naudas ziedojumos saņemti 77 693 eiro, biedru un iestāšanās naudās — 14 500 eiro, bet cita veida ziedojumos — 1367 eiro.
Deklarētie kampaņas izdevumi par 74 815 eiro pārsnieguši deklarācijā norādītos ieņēmumus.
"Mēs mainām noteikumus" netika ievēlēta 15. Saeimā, tomēr iegūtais balsu skaits ļaus saņemt valsts finansējumu.
Aptauja
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