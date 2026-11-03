15. Saeima: kuri politiķi kļūs par frakciju vadītājiem?

Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti, sēdē paziņoja līdzšinējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Tikmēr kļuvis zināms kuri ievēlētie deputāti kļūs par savu partiju frakciju vadītājiem.
Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši
Partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) Saeimas frakciju vadīs Jūlija Stepaņenko, bet viņas vietnieks būs Rūdolfs Brēmanis.
Stepaņenko ir "Suverēnās varas" līdere, bet Brēmanis "Apvienība jaunlatvieši" līderis.
Brēmanis ir viens no deputātiem, par kuru pēc pilnvaru apstiprināšanas parlamentam būs jālemj par piekrišanu kriminālprocesa turpināšanai. Politiķis apsūdzēts par Latvijas valstij piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Lieta joprojām atrodas pirmās instances tiesā.
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Šodien uz pirmo sēdi pulcējušies visi 100 jaunievēlētās Saeimas deputāti, sēdē paziņoja līdzšinējā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS). Tikmēr kļuvis zināms kuri ievēlētie deputāti kļūs par savu partiju frakciju vadītājiem.
Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši
Partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) Saeimas frakciju vadīs Jūlija Stepaņenko, bet viņas vietnieks būs Rūdolfs Brēmanis.
Stepaņenko ir "Suverēnās varas" līdere, bet Brēmanis "Apvienība jaunlatvieši" līderis.
Brēmanis ir viens no deputātiem, par kuru pēc pilnvaru apstiprināšanas parlamentam būs jālemj par piekrišanu kriminālprocesa turpināšanai. Politiķis apsūdzēts par Latvijas valstij piederošu 102 721 eiro izkrāpšanu un piesavināšanos diplomāta karjeras laikā. Lieta joprojām atrodas pirmās instances tiesā.
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