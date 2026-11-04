Andris Kulbergs oficiāli aicināts veidot jauno Ministru kabinetu

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien uzticēja valdības veidošanu premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS).
Pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Kulbergs žurnālistiem pauda cerību, ka jauno valdību izdosies izveidot līdz valsts svētkiem, un šonedēļ turpināsies sarunas ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, izņemot partiju apvienību "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši".
Viņš pateicās Valsts prezidentam par uzticēto pienākumu izveidot valdību. Kulberga ieskatā sabiedrība devusi skaidru signālu par pārmaiņu nepieciešamību, un tas nozīmē izvēlēties partnerus, ministrus un atbildīgos, kas var šīs pārmaiņas ieviest, ne tikai par tām runāt.
Premjera amata kandidāts atzīmēja, ka sabiedrības doto iespēju nedrīkst izniekot un atbildību pret sabiedrību viņš prasīs no kolēģiem un partneriem, kas nāks talkā. Kulbergs apliecināja, ka būs jāpieņem smagi lēmumi un runa ir par to, kurš gan Saeimā, gan Ministru kabinetā būs gatavs pārmaiņas īstenot.
Kulbergs sacīja, ka valdības veidošanas sarunās viņš ir iepazīstinājis kolēģus ar valsts finanšu situāciju, ko tas nozīmē nākamā gada budžeta veidošanā, un kā tas iet roku rokā ar partiju dotajiem solījumiem, kurus patlaban nevarēs īstenot, jo tiem nav seguma.
"Nākamā saruna būs par partiju priekšlikumiem, kam tās piekrīt un kam nepiekrīt, un kur politiskie spēki ir gatavi piekāpties.
Iespējams, mans un "Apvienotā saraksta" skatījums ir viens, bet varbūt partneriem ir labas idejas, un tas ir galvenais jautājums, kuru gribu noskaidrot," sacīja premjera amata kandidāts.
Jautāts, vai "Latvija pirmajā vietā" politiķes Ramonas Petravičas ievēlēšana Saeimas sekretāres amatā varētu liecināt par sadarbību ar šo politisko spēku, Kulbergs uzsvēra, ka viņš negrib saistīt Saeimas jautājumus, jo Saeimas Prezidija vēlēšanas bija pirmais darāmais darbs, lai parlaments varētu sākt darbu. Premjera amata kandidāts atzīmēja, ka viņš nepakārto valdības veidošanu Saeimas lēmumiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts teica, ka trešdien viņam paredzēta tikšanās ar finanšu ministru, lai iepazītos ar jaunākajiem datiem un saprastu, kur un cik lieliem ir jābūt samazinājumiem. Runājot par to, vai pēc šīs tikšanās varētu būt zināmas jomas, kur samazinājumi gaidāmi, Kulbergs skaidroja, ka runa vairāk ir par scenārijiem, ar kuriem varētu nākties saskarties nākamo četru gadu laikā.
Jautāts, uz cik lieliem kompromisiem viņš pats ir gatavs sarunās ar frakcijām, premjera amata kandidāts sacīja, ka viņš ir gatavs uzklausīt idejas, kā valstij nopelnīt, jo "Apvienotā saraksta" viena no prioritātēm ir ekonomika.
"Ja mēs par to nedomāsim, mēs turpināsim ieslīgt "griešanas fāzē", kas ne pie kā laba nenovedīs. Partneriem jau nav daudz piedāvājumu, kā attīstīt ekonomiku. Ir lozungi, bet konkrētu priekšlikumu nav diez ko daudz, un tā ir problēma," pauda Kulbergs.
Taujāts, vai viņš saglabā nostāju, ka valsts izdevumi jāsamazina par 500 miljoniem eiro, Ministru prezidenta amata kandidāts akcentēja, ka tādam ir jābūt virsmērķim. Viņaprāt, tas būtu izcils rezultāts, taču šī summa nav akmenī iecirsta, jo ir jāsaprot, kāda būs reformu finansiālā ietekme.
Valsts prezidents jau oktobra sākumā paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam. Tomēr oficiāli Ministru prezidenta amata kandidātu Valsts prezidents nosauc tikai pēc tam, kad aizejošā valdība ir nolikusi pilnvaras sakarā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.
Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāca otrdien, un drīz pēc tam līdzšinējā Kulberga valdība paziņoja par pilnvaru nolikšanu.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs trešdien uzticēja valdības veidošanu premjera amata kandidātam Andrim Kulbergam (AS).
Pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Kulbergs žurnālistiem pauda cerību, ka jauno valdību izdosies izveidot līdz valsts svētkiem, un šonedēļ turpināsies sarunas ar Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, izņemot partiju apvienību "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši".
Viņš pateicās Valsts prezidentam par uzticēto pienākumu izveidot valdību. Kulberga ieskatā sabiedrība devusi skaidru signālu par pārmaiņu nepieciešamību, un tas nozīmē izvēlēties partnerus, ministrus un atbildīgos, kas var šīs pārmaiņas ieviest, ne tikai par tām runāt.
Premjera amata kandidāts atzīmēja, ka sabiedrības doto iespēju nedrīkst izniekot un atbildību pret sabiedrību viņš prasīs no kolēģiem un partneriem, kas nāks talkā. Kulbergs apliecināja, ka būs jāpieņem smagi lēmumi un runa ir par to, kurš gan Saeimā, gan Ministru kabinetā būs gatavs pārmaiņas īstenot.
Kulbergs sacīja, ka valdības veidošanas sarunās viņš ir iepazīstinājis kolēģus ar valsts finanšu situāciju, ko tas nozīmē nākamā gada budžeta veidošanā, un kā tas iet roku rokā ar partiju dotajiem solījumiem, kurus patlaban nevarēs īstenot, jo tiem nav seguma.
"Nākamā saruna būs par partiju priekšlikumiem, kam tās piekrīt un kam nepiekrīt, un kur politiskie spēki ir gatavi piekāpties.
Iespējams, mans un "Apvienotā saraksta" skatījums ir viens, bet varbūt partneriem ir labas idejas, un tas ir galvenais jautājums, kuru gribu noskaidrot," sacīja premjera amata kandidāts.
Jautāts, vai "Latvija pirmajā vietā" politiķes Ramonas Petravičas ievēlēšana Saeimas sekretāres amatā varētu liecināt par sadarbību ar šo politisko spēku, Kulbergs uzsvēra, ka viņš negrib saistīt Saeimas jautājumus, jo Saeimas Prezidija vēlēšanas bija pirmais darāmais darbs, lai parlaments varētu sākt darbu. Premjera amata kandidāts atzīmēja, ka viņš nepakārto valdības veidošanu Saeimas lēmumiem.
Ministru prezidenta amata kandidāts teica, ka trešdien viņam paredzēta tikšanās ar finanšu ministru, lai iepazītos ar jaunākajiem datiem un saprastu, kur un cik lieliem ir jābūt samazinājumiem. Runājot par to, vai pēc šīs tikšanās varētu būt zināmas jomas, kur samazinājumi gaidāmi, Kulbergs skaidroja, ka runa vairāk ir par scenārijiem, ar kuriem varētu nākties saskarties nākamo četru gadu laikā.
Jautāts, uz cik lieliem kompromisiem viņš pats ir gatavs sarunās ar frakcijām, premjera amata kandidāts sacīja, ka viņš ir gatavs uzklausīt idejas, kā valstij nopelnīt, jo "Apvienotā saraksta" viena no prioritātēm ir ekonomika.
"Ja mēs par to nedomāsim, mēs turpināsim ieslīgt "griešanas fāzē", kas ne pie kā laba nenovedīs. Partneriem jau nav daudz piedāvājumu, kā attīstīt ekonomiku. Ir lozungi, bet konkrētu priekšlikumu nav diez ko daudz, un tā ir problēma," pauda Kulbergs.
Taujāts, vai viņš saglabā nostāju, ka valsts izdevumi jāsamazina par 500 miljoniem eiro, Ministru prezidenta amata kandidāts akcentēja, ka tādam ir jābūt virsmērķim. Viņaprāt, tas būtu izcils rezultāts, taču šī summa nav akmenī iecirsta, jo ir jāsaprot, kāda būs reformu finansiālā ietekme.
Valsts prezidents jau oktobra sākumā paziņoja, ka jaunā valdība būtu jāveido Kulbergam. Tomēr oficiāli Ministru prezidenta amata kandidātu Valsts prezidents nosauc tikai pēc tam, kad aizejošā valdība ir nolikusi pilnvaras sakarā ar jaunievēlētās Saeimas sanākšanu.
Jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāca otrdien, un drīz pēc tam līdzšinējā Kulberga valdība paziņoja par pilnvaru nolikšanu.
15. Saeimas vēlēšanās AS parlamentā ieguva 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) — 17, partiju apvienība "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) — 15, Nacionālā apvienība — 10, "Progresīvie" — 10, bet "Jaunā vienotība" (JV) — septiņus mandātus.
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