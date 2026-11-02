Augsti komunālie maksājumi neapmierina 18% Latvijas iedzīvotāju

Vairākums jeb 69% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka viņus pašreizējais mājoklis apmierina vien daļēji. Biežākie neapmierinātības iemesli saistīti ar mājokļa platību, tā tehnisko stāvokli un ikdienas uzturēšanas izmaksām, liecina Luminor bankas aptauja.
Visbiežāk iedzīvotāji norāda, ka viņu mājoklis ir mazāks nekā vēlētos — to par būtiskāko problēmu atzīst 24% aptaujāto. Teju katrs piektais jeb 18% nav apmierināti ar augstām komunālo pakalpojumu un mājokļa uzturēšanas izmaksām. Savukārt 17% iedzīvotāju norāda, ka mājoklis ir sliktā stāvoklī vai tam nepieciešams remonts, bet 16% par problēmu uzskata nepietiekamu energoefektivitāti.
"Šie aptaujas rezultāti liek aizdomāties, cik racionāla ir mājokļa izvēle? Primāri, protams, mājoklim ir jāpatīk, tomēr ar to vien nepietiek. Tālāk seko virkne praktisku un finansiālu kritēriju, kur aizvien svarīgāka kļūst ne tikai mājokļa atrašanās vieta un cena, bet arī ikmēneša izdevumi un mājokļa kvalitāte ilgtermiņā. Īpaši aktuāla ir energoefektivitāte — šāda mājokļa iegāde sākotnēji var prasīt lielāku ieguldījumu, taču ilgākā termiņā šīs izmaksas var izlīdzināties ar zemākiem rēķiniem par apkuri un uzturēšanu," norāda Luminor bankas privātpersonu kreditēšanas vadītājs Kaspars Lukačovs.
Vērtējot mājokļa iegādi, svarīgi skatīties ne vien uz tā cenu pirkšanas brīdī, bet uz kopējām mājokļa izmaksām 10, 15 vai pat 20 gadu periodā. Mājoklis ar labāku energoefektivitāti var būt dārgāks iegādes brīdī, tomēr zemākas ikdienas izmaksas ilgtermiņā var būtiski mazināt kopējo finansiālo slogu. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir ieteicams izvērtēt ne tikai kredīta maksājumu, bet arī paredzamos komunālos maksājumus, ēkas tehnisko stāvokli un iespējamos ieguldījumus remontā. Papildus var izmantot mākslīgā intelekta rīkus, kas var palīdzēt apkopot informāciju un veikt nepieciešamo izpēti.
Ko ņemt vērā, iegādājoties mājokli?
Pirms mājokļa iegādes svarīgi izvērtēt ne tikai tā cenu, atrašanās vietu, plānojumu un vizuālo stāvokli, bet arī kopējās izmaksas ilgtermiņā. Vērts iepazīties ar vairāku iepriekšējo apkures sezonas mēnešu rēķiniem, apsaimniekošanas maksu, mājas uzkrājuma apjomu un plānotajiem remontdarbiem. Tāpat jānoskaidro, vai ēka ir siltināta, kāda apkures sistēma tajā tiek izmantota un kāds ir tās tehniskais stāvoklis — tostarp logu, jumta, fasādes, ventilācijas un koplietošanas telpu kvalitāte. Pirms darījuma nepieciešams pārbaudīt arī dzīvokļa un ēkas parādsaistības, jo tās var radīt neparedzētus izdevumus. Šāda rūpīga izvērtēšana palīdz saprast ne vien mājokļa iegādes cenu, bet arī tā reālās uzturēšanas izmaksas un iespējamos ieguldījumus turpmākajos gados.
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Vairākums jeb 69% Latvijas iedzīvotāju norāda, ka viņus pašreizējais mājoklis apmierina vien daļēji. Biežākie neapmierinātības iemesli saistīti ar mājokļa platību, tā tehnisko stāvokli un ikdienas uzturēšanas izmaksām, liecina Luminor bankas aptauja.
Visbiežāk iedzīvotāji norāda, ka viņu mājoklis ir mazāks nekā vēlētos — to par būtiskāko problēmu atzīst 24% aptaujāto. Teju katrs piektais jeb 18% nav apmierināti ar augstām komunālo pakalpojumu un mājokļa uzturēšanas izmaksām. Savukārt 17% iedzīvotāju norāda, ka mājoklis ir sliktā stāvoklī vai tam nepieciešams remonts, bet 16% par problēmu uzskata nepietiekamu energoefektivitāti.
"Šie aptaujas rezultāti liek aizdomāties, cik racionāla ir mājokļa izvēle? Primāri, protams, mājoklim ir jāpatīk, tomēr ar to vien nepietiek. Tālāk seko virkne praktisku un finansiālu kritēriju, kur aizvien svarīgāka kļūst ne tikai mājokļa atrašanās vieta un cena, bet arī ikmēneša izdevumi un mājokļa kvalitāte ilgtermiņā. Īpaši aktuāla ir energoefektivitāte — šāda mājokļa iegāde sākotnēji var prasīt lielāku ieguldījumu, taču ilgākā termiņā šīs izmaksas var izlīdzināties ar zemākiem rēķiniem par apkuri un uzturēšanu," norāda Luminor bankas privātpersonu kreditēšanas vadītājs Kaspars Lukačovs.
Vērtējot mājokļa iegādi, svarīgi skatīties ne vien uz tā cenu pirkšanas brīdī, bet uz kopējām mājokļa izmaksām 10, 15 vai pat 20 gadu periodā. Mājoklis ar labāku energoefektivitāti var būt dārgāks iegādes brīdī, tomēr zemākas ikdienas izmaksas ilgtermiņā var būtiski mazināt kopējo finansiālo slogu. Tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas ir ieteicams izvērtēt ne tikai kredīta maksājumu, bet arī paredzamos komunālos maksājumus, ēkas tehnisko stāvokli un iespējamos ieguldījumus remontā. Papildus var izmantot mākslīgā intelekta rīkus, kas var palīdzēt apkopot informāciju un veikt nepieciešamo izpēti.
Ko ņemt vērā, iegādājoties mājokli?
Pirms mājokļa iegādes svarīgi izvērtēt ne tikai tā cenu, atrašanās vietu, plānojumu un vizuālo stāvokli, bet arī kopējās izmaksas ilgtermiņā. Vērts iepazīties ar vairāku iepriekšējo apkures sezonas mēnešu rēķiniem, apsaimniekošanas maksu, mājas uzkrājuma apjomu un plānotajiem remontdarbiem. Tāpat jānoskaidro, vai ēka ir siltināta, kāda apkures sistēma tajā tiek izmantota un kāds ir tās tehniskais stāvoklis — tostarp logu, jumta, fasādes, ventilācijas un koplietošanas telpu kvalitāte. Pirms darījuma nepieciešams pārbaudīt arī dzīvokļa un ēkas parādsaistības, jo tās var radīt neparedzētus izdevumus. Šāda rūpīga izvērtēšana palīdz saprast ne vien mājokļa iegādes cenu, bet arī tā reālās uzturēšanas izmaksas un iespējamos ieguldījumus turpmākajos gados.
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