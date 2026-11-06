21 gada vecumā miris gleznotāja Rituma Ivanova dēls, mākslinieks Rasmus Marks Ivanovs

Pāragri mūžībā devies jaunais gleznotājs Rasmus Marks Ivanovs (2005–2026), mākslas vidē pazīstams kā Rasmus Marks. Viņš bija 21 gadu vecs. Par jaunā mākslinieka nāvi paziņojusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedra, vēsta kultūras žurnāls “Satori”.
Rasmus Marks bija pazīstamā latviešu gleznotāja Rituma Ivanova dēls un arī pats bija pievērsies glezniecībai.
LMA Glezniecības katedra piemiņas vārdos izceļ viņa talantu, īpašo māksliniecisko redzējumu un jūtīgumu. “Viņa klātbūtne un radošais devums paliks mūsu atmiņā,” teikts katedras paziņojumā.
Neraugoties uz jaunību, Rasmus Marks jau bija guvis ievērību mākslas vidē. Viņš divreiz nominēts Baltijas Jaunā gleznotāja balvai “Young Painter Prize” un bijis konkursa “SEB stipendija glezniecībā” finālists.
2025. gadā mākslinieks saņēma Aijas Jurjānes stipendiju. Latvijas Radio raidījums “Kultūras rondo” toreiz uzsvēra viņa darbu pamatoto un izzinošo konceptuālo pieeju.
Rasmus Marks bija sarīkojis personālizstādes “Gaismas ligzda” Tartu un “Starptelpas” Rīgā, kā arī piedalījies starptautiskās grupu izstādēs. Viņš bija viens no eksperimentālās mākslas telpas “Sakne” līdzdibinātājiem. Mākslinieka darbi iekļauti Latvijas Kultūras ministrijas kolekcijā un privātkolekcijās.
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Pāragri mūžībā devies jaunais gleznotājs Rasmus Marks Ivanovs (2005–2026), mākslas vidē pazīstams kā Rasmus Marks. Viņš bija 21 gadu vecs. Par jaunā mākslinieka nāvi paziņojusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedra, vēsta kultūras žurnāls “Satori”.
Rasmus Marks bija pazīstamā latviešu gleznotāja Rituma Ivanova dēls un arī pats bija pievērsies glezniecībai.
LMA Glezniecības katedra piemiņas vārdos izceļ viņa talantu, īpašo māksliniecisko redzējumu un jūtīgumu. “Viņa klātbūtne un radošais devums paliks mūsu atmiņā,” teikts katedras paziņojumā.
Neraugoties uz jaunību, Rasmus Marks jau bija guvis ievērību mākslas vidē. Viņš divreiz nominēts Baltijas Jaunā gleznotāja balvai “Young Painter Prize” un bijis konkursa “SEB stipendija glezniecībā” finālists.
2025. gadā mākslinieks saņēma Aijas Jurjānes stipendiju. Latvijas Radio raidījums “Kultūras rondo” toreiz uzsvēra viņa darbu pamatoto un izzinošo konceptuālo pieeju.
Rasmus Marks bija sarīkojis personālizstādes “Gaismas ligzda” Tartu un “Starptelpas” Rīgā, kā arī piedalījies starptautiskās grupu izstādēs. Viņš bija viens no eksperimentālās mākslas telpas “Sakne” līdzdibinātājiem. Mākslinieka darbi iekļauti Latvijas Kultūras ministrijas kolekcijā un privātkolekcijās.
LASI.LV izsaka līdzjūtību mākslinieka ģimenei un tuviniekiem.
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