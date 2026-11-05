Video krievu valodā liek prezidijam vērtēt Pagora uzticību deputāta solījumam

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un pārējie prezidija locekļi ir sagatavojuši iesniegumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, aicinot ierosināt ētikas pārkāpuma lietu par deputāta Andreja Pagora (SV/AJ) saziņu krievu valodā no Saeimas sēžu zāles, informē parlaments.
Pagors 15. Saeimas pirmajā darba dienā "TikTok" publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras. Video deputāta kontā vairs nav pieejams, taču tā kopijas izplatās sociālajos medijos.
Saeimas priekšsēdētāja un prezidija locekļu ieskatā, Pagora rīcība bijusi pretrunā Satversmē nostiprinātajam deputāta svinīgajam solījumam stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un pārkāpj Saeimas kārtības ruļļa pielikumā ietvertā Saeimas deputātu ētikas kodeksa 18. punktu. Tas nosaka deputātu pienākumu Saeimas telpās savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lietot valsts valodu un nepieļaut rīcību, kas radītu šaubas par latviešu valodas nozīmību.
"Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats un vērtība, kas ikvienam Saeimas deputātam ir jāciena, jāgodā un jāstiprina. Latvijas tautai dotajam solījumam ir gan juridisks, gan dziļi morāls spēks,"
izteicies Smiltēns.
Iesniegumā komisija aicināta izvērtēt Pagora rīcību un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā piemērot pret viņu sankcijas. Iesniedzēji uzsver deputātu pienākumu uzturēt augstus politiskās kultūras standartus un stiprināt sabiedrības uzticēšanos Saeimai.
Iesniegumu sagatavojuši Smiltēns, Saeimas priekšsēdētāja biedri Ināra Mūrniece (NA) un Raimonds Vējonis (AS), Saeimas sekretāre Ramona Petraviča (LPV) un Saeimas sekretāres biedre Antoņina Ņenaševa (P).
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Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un pārējie prezidija locekļi ir sagatavojuši iesniegumu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, aicinot ierosināt ētikas pārkāpuma lietu par deputāta Andreja Pagora (SV/AJ) saziņu krievu valodā no Saeimas sēžu zāles, informē parlaments.
Pagors 15. Saeimas pirmajā darba dienā "TikTok" publicēja video, kurā krievu valodā stāstīja par pirmās sēdes darba kārtību. Tajā pašā dienā viņš līdz ar pārējiem deputātiem deva svinīgo solījumu un ieguva deputāta pilnvaras. Video deputāta kontā vairs nav pieejams, taču tā kopijas izplatās sociālajos medijos.
Saeimas priekšsēdētāja un prezidija locekļu ieskatā, Pagora rīcība bijusi pretrunā Satversmē nostiprinātajam deputāta svinīgajam solījumam stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un pārkāpj Saeimas kārtības ruļļa pielikumā ietvertā Saeimas deputātu ētikas kodeksa 18. punktu. Tas nosaka deputātu pienākumu Saeimas telpās savstarpēji un saziņā ar Latvijas sabiedrību lietot valsts valodu un nepieļaut rīcību, kas radītu šaubas par latviešu valodas nozīmību.
"Latviešu valoda ir mūsu valsts pamats un vērtība, kas ikvienam Saeimas deputātam ir jāciena, jāgodā un jāstiprina. Latvijas tautai dotajam solījumam ir gan juridisks, gan dziļi morāls spēks,"
izteicies Smiltēns.
Iesniegumā komisija aicināta izvērtēt Pagora rīcību un pārkāpuma konstatēšanas gadījumā piemērot pret viņu sankcijas. Iesniedzēji uzsver deputātu pienākumu uzturēt augstus politiskās kultūras standartus un stiprināt sabiedrības uzticēšanos Saeimai.
Iesniegumu sagatavojuši Smiltēns, Saeimas priekšsēdētāja biedri Ināra Mūrniece (NA) un Raimonds Vējonis (AS), Saeimas sekretāre Ramona Petraviča (LPV) un Saeimas sekretāres biedre Antoņina Ņenaševa (P).
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