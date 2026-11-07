Nansija Garkalne sola nākamajā viesošanās reizē pie Sipenieces dejot uz galda

Dziedātāja Nansija Garkalne 360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" viesojas Baibas Sipenieces-Gavares radio "Star FM" studijā, un abu tikšanās izvēršas ne tikai par sarunu par mūziku, bet arī jautru atmiņu vakaru. Atceroties iepriekšējos apmeklējumus, abas atsauc atmiņā dažādus amizantus notikumus, kas radio studijā piedzīvoti.
Šoreiz Nansija dalās muzikālajos jaunumos. Novembrī gaidāms viņas jaunais singls, kas, kā pati dziedātāja sola, būs pavisam citāds nekā ierastās emocionālās dziesmas.
Jaunais skaņdarbs jau izmēģināts uz skatuves, un klausītāju atsaucība Nansiju patīkami pārsteigusi.
Dziedātāja atklāj, ka pēc kopīgās uzstāšanās saņēmusi daudz jautājumu par to, kad dziesmu varēs noklausīties. Taču ar muzikālajiem jaunumiem pārsteigumi nebeidzas — Nansija nākamajā radio apmeklējumā sola arī pati sarīkot nelielu šovu.
"Es uz galda dancošu. Es varētu kāpt uz galda virsū," smejoties sola Nansija.
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Dziedātāja Nansija Garkalne 360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" viesojas Baibas Sipenieces-Gavares radio "Star FM" studijā, un abu tikšanās izvēršas ne tikai par sarunu par mūziku, bet arī jautru atmiņu vakaru. Atceroties iepriekšējos apmeklējumus, abas atsauc atmiņā dažādus amizantus notikumus, kas radio studijā piedzīvoti.
Šoreiz Nansija dalās muzikālajos jaunumos. Novembrī gaidāms viņas jaunais singls, kas, kā pati dziedātāja sola, būs pavisam citāds nekā ierastās emocionālās dziesmas.
Jaunais skaņdarbs jau izmēģināts uz skatuves, un klausītāju atsaucība Nansiju patīkami pārsteigusi.
Dziedātāja atklāj, ka pēc kopīgās uzstāšanās saņēmusi daudz jautājumu par to, kad dziesmu varēs noklausīties. Taču ar muzikālajiem jaunumiem pārsteigumi nebeidzas — Nansija nākamajā radio apmeklējumā sola arī pati sarīkot nelielu šovu.
"Es uz galda dancošu. Es varētu kāpt uz galda virsū," smejoties sola Nansija.
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