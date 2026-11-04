BMW vadītājs bija dzēris: pabeigta izmeklēšana par avāriju, kurā mira 2008. gadā dzimusi meitene

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par 2025. gada 17. decembrī Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā dzīvību zaudēja automašīnas "BMW" pasažiere, 2008. gadā dzimusi jauniete. Likumsargi 2026. gada 30. oktobrī kriminālprocesa materiālus nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
2025. gada 17. decembrī ap pulksten 8.16 Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Spundžānu ciemā, uz autoceļa A12. Sadursme notika starp automašīnu "BMW", kuru vadīja 2003. gadā dzimis jaunietis, un transportlīdzekli "Volvo", kuru vadīja 1975. gadā dzimis vīrietis.
Negadījumā miesas bojājumus guva abu transportlīdzekļu vadītāji, kā arī pasažiere, kura atradās automašīnā "Volvo". Visas cietušās personas ar gūtajiem miesas bojājumiem nogādāja medicīnas iestādē. Toties 2008. gadā dzimusī automašīnas "BMW" pasažiere sadursmes rezultātā gāja bojā. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja, ka "BMW" vadītājs netika galā ar automašīnas vadību, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar transportlīdzekli "Volvo". Turklāt jaunietis klaji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, jo pie spēkrata stūres bija sēdies būdams alkoholisko dzērienu ietekmē.
Kriminālprocess pret 2003. gadā dzimušo vīrieti kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta ceturtās daļas, proti, par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija atgādina, ka alkohols un transportlīdzekļa vadīšana ir nesavienojamas lietas — tā ir bezatbildīga autovadītāju attieksme pret apkārtējo drošību, kas var rezultēties ar letālām sekām. Ne mazāk svarīga ir arī līdzcilvēku atbildība — nepieļaut, ka persona reibumā sēžas pie stūres. Dažkārt viens aizrādījums, atņemtas automašīnas atslēgas vai savlaicīgs zvans policijai ir pietiekams, lai novērstu traģēdiju.
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Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par 2025. gada 17. decembrī Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notikušo ceļu satiksmes negadījumu, kurā dzīvību zaudēja automašīnas "BMW" pasažiere, 2008. gadā dzimusi jauniete. Likumsargi 2026. gada 30. oktobrī kriminālprocesa materiālus nodeva prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
2025. gada 17. decembrī ap pulksten 8.16 Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Spundžānu ciemā, uz autoceļa A12. Sadursme notika starp automašīnu "BMW", kuru vadīja 2003. gadā dzimis jaunietis, un transportlīdzekli "Volvo", kuru vadīja 1975. gadā dzimis vīrietis.
Negadījumā miesas bojājumus guva abu transportlīdzekļu vadītāji, kā arī pasažiere, kura atradās automašīnā "Volvo". Visas cietušās personas ar gūtajiem miesas bojājumiem nogādāja medicīnas iestādē. Toties 2008. gadā dzimusī automašīnas "BMW" pasažiere sadursmes rezultātā gāja bojā. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja, ka "BMW" vadītājs netika galā ar automašīnas vadību, iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur sadūrās ar transportlīdzekli "Volvo". Turklāt jaunietis klaji pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, jo pie spēkrata stūres bija sēdies būdams alkoholisko dzērienu ietekmē.
Kriminālprocess pret 2003. gadā dzimušo vīrieti kvalificēts pēc Krimināllikuma 262. panta ceturtās daļas, proti, par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija atgādina, ka alkohols un transportlīdzekļa vadīšana ir nesavienojamas lietas — tā ir bezatbildīga autovadītāju attieksme pret apkārtējo drošību, kas var rezultēties ar letālām sekām. Ne mazāk svarīga ir arī līdzcilvēku atbildība — nepieļaut, ka persona reibumā sēžas pie stūres. Dažkārt viens aizrādījums, atņemtas automašīnas atslēgas vai savlaicīgs zvans policijai ir pietiekams, lai novērstu traģēdiju.
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