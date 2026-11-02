Fiņķis izdod pirmo albuma vēstnesi — dziesmu "Nokavējis"

Reperis un dziesmu autors Fiņķis kopā ar dziedātāju Juliannu klausītājiem nodod dziesmu "Nokavējis". Šis ir pirmais singls no Fiņķa 2027. gadā gaidāmā albuma "Atpūtas un izklaides komplekss".
Dziesma tapusi kopā ar producentu Andi Ansonu un Fiņķa grupas biedru Kristapu Ērgli. Par tās tapšanas procesu Fiņķis stāsta: "Ar Andi bijām aizņemušies leģendāro sintezatoru Suzuki Omnichord, kura viens no presetiem ir grupas "Gorillaz" dziesmas "Clint Eastwood" pamats. Šī sintezatora un stāstu iedvesmoti sākām strādāt pie jaunas dziesmas. Savukārt dziesmas outro ir telefona ieraksts no 2026. gada mēģinājumiem. Tas izrādījās tik labs, ka to atstājām tieši tādu, kāds tas ir."
"Nokavējis" ir daļa no Valmieras teātra izrādes "Egomaniaki" skaņu celiņa. Iedvesmu tekstam Fiņķis smēlies tieši no šīs izrādes. Dziesmas ieraksts tapis grupas radošajā nometnē Zakopanē, Polijā, kā arī ierakstu studijās "Mute", Rīgā un "Alejas", Cēsīs.
Fiņķa nākamais singls "Finansiālā Distonija" gaidāms jau 16. novembrī, savukārt 4. decembrī Fiņķa fanus gaida vēl īpašāki pārsteigumi.
Fiņķis ir viens no spilgtākajiem mūsdienu latviešu hiphopa māksliniekiem, kurš savā daiļradē veiksmīgi apvieno elektroniskās mūzikas eksperimentus ar dažādu ēru hip-hopa elementiem un Vestienas dauzonīgumu. To apliecina gan neskaitāmie koncerti, gan tādi hīti kā "Raķešu zinātne" un "Baudam!". Ar katru dziesmu Fiņķis turpina eksperimentēt un izaicināt žanra robežas.
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Reperis un dziesmu autors Fiņķis kopā ar dziedātāju Juliannu klausītājiem nodod dziesmu "Nokavējis". Šis ir pirmais singls no Fiņķa 2027. gadā gaidāmā albuma "Atpūtas un izklaides komplekss".
Dziesma tapusi kopā ar producentu Andi Ansonu un Fiņķa grupas biedru Kristapu Ērgli. Par tās tapšanas procesu Fiņķis stāsta: "Ar Andi bijām aizņemušies leģendāro sintezatoru Suzuki Omnichord, kura viens no presetiem ir grupas "Gorillaz" dziesmas "Clint Eastwood" pamats. Šī sintezatora un stāstu iedvesmoti sākām strādāt pie jaunas dziesmas. Savukārt dziesmas outro ir telefona ieraksts no 2026. gada mēģinājumiem. Tas izrādījās tik labs, ka to atstājām tieši tādu, kāds tas ir."
"Nokavējis" ir daļa no Valmieras teātra izrādes "Egomaniaki" skaņu celiņa. Iedvesmu tekstam Fiņķis smēlies tieši no šīs izrādes. Dziesmas ieraksts tapis grupas radošajā nometnē Zakopanē, Polijā, kā arī ierakstu studijās "Mute", Rīgā un "Alejas", Cēsīs.
Fiņķa nākamais singls "Finansiālā Distonija" gaidāms jau 16. novembrī, savukārt 4. decembrī Fiņķa fanus gaida vēl īpašāki pārsteigumi.
Fiņķis ir viens no spilgtākajiem mūsdienu latviešu hiphopa māksliniekiem, kurš savā daiļradē veiksmīgi apvieno elektroniskās mūzikas eksperimentus ar dažādu ēru hip-hopa elementiem un Vestienas dauzonīgumu. To apliecina gan neskaitāmie koncerti, gan tādi hīti kā "Raķešu zinātne" un "Baudam!". Ar katru dziesmu Fiņķis turpina eksperimentēt un izaicināt žanra robežas.
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