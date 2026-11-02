"BILŽU" dziesminieki gatavo personiskus stāstus klausītājiem

Šī gada 5. novembrī VEF Kultūras pilī izskanēs tradicionālais mūzikas un mākslas festivāla "BILDES" Dziesminieku koncerts, kurā uz vienas skatuves tiksies gan pieredzējuši Latvijas autordziesmu meistari, gan nosacīti muzikāli jaunpienācēji, vēsta pasākuma rīkotāji. Gatavojoties priekšnesumam, mūziķi dalās savās pārdomās par atbildību skatītāju priekšā, satraukumu un radošo manifestāciju uz lielās skatuves.
Šie mākslinieki jau gadiem ilgi uzstājas tikpat patiesi un brīvi gan savā virtuvē, draugu un domubiedru lokā, gan uz lielām publiskām skatuvēm. Viņu klausītāji mainās, skatuves kļūst lielākas, bet pats svarīgākais paliek nemainīgs — dziesma un stāsts, kas nāk no paša cilvēka.
Dziesminieki ir sava ceļa gājēji. Pašpietiekami, neatkarīgi un uzticīgi savai sajūtai par mūziku. Iespējams, tāpēc daudzi no viņiem nemaz nav meklējuši nepieciešamību sevi ietērpt lielas grupas formātā.
Tieši tādus viņus "BILŽU" skatuve vienmēr ir gaidījusi — ar dziesmām, kurās ir dzīves pieredze, humors, pārdomas, mīlestība un reizēm arī mazliet smeldzes.
Šis būs vakars tiem, kuriem patīk klausīties ne tikai mūziku, bet arī cilvēku.
Koncertu vadīs Arnis Miltiņš. Tajā uzstāsies: Haralds Apogs, Valdis Atāls, Gatis Zotovs, Jānis Jansons, Uldis Kākulis, Agita Kaužēna, Silvija Silava, Laine Ligere Stengrevica, Arnis Miltiņš, Matīss un Uldis Ozoli, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Inta Pauļuka, Felikss Staņevičs, Silvestrs Sīlis, Ilona Papečkytė, Gundars Rullis, Kristaps Grasis, Ēriks Loks u.c.
Katram no izpildītājiem uznākšana uz festivāla lielās skatuves saistās ar atšķirīgām, taču ļoti spēcīgām emocijām. Koncerta dalībnieks un grupas "Alis P" līderis Gundars Rullis, kurš "BILDĒS" ir piedalījies daudzreiz, taču "Dziesminieku koncertā" piedalīsies pirmo reizi, neslēpj neviltotu gandarījumu par gaidāmo notikumu: "Es ļoti priecājos par šo pirmo iespēju piedalīties dziesminieku vakarā," viņš saka, uzsverot, ka viņa priekšnesumu vizuāli vislabāk raksturotu krāsa, kas ir "tāda tumši dzeltena kā medus...". Viņš piebilst, ka konkrētajā vakarā viņu visvairāk saista iespēja "satikt cilvēkus, kuriem dziesma ir pirmajā vietā".
Tikmēr dziesminieks Haralds Apogs — daudziem labi zināmais leģendārā televīzijas raidījuma "Labvakar" operators — atzīst, ka publiska uzstāšanās viņam joprojām ir liels izaicinājums: "Satraukums pārsvarā. Nekas jau cits tāds nenāk prātā, jo es neesmu apradis ar šo domu — uzstāties uz skatuves. Parasti tas ir bijis tādā mazākā draugu lokā. Un tas man rada stresu, ko es savā laikā neesmu varējis pārdzīvot, jo es ļoti nesen ar to nodarbojos un būtībā "BILDĒS" es iegāju tikai pagājušajā gadā."
Haralds Apogs savā saziņā izvēlas vienkāršību un vaļsirdību, norādot, ka savu repertuāru var ilustrēt ar kādu faktu no dzīves, kad attiecīgā dziesma ir radusies: "Bet jebkurā gadījumā tu jau stāsti to, ko tu jūti un ko tu esi darījis. Un tur, manuprāt, neko nevajag izgudrot. Vajag pateikt to, kas tev ir sakāms, un kāpēc. Tas arī viss."
Pilnīgi citu skatījumu uz auditorijas mērogu pauž Silvestrs Sīlis — brīvmākslinieks, dziesminieks un video meistars, kuram kā vecās paaudzes pārstāvim nav izšķirošas nozīmes, vai zālē sēž viens vai tūkstošiem cilvēku: "Pirmkārt tā ir atbildība. Jo, ja es kāpju uz skatuves vai esmu publikas priekšā, tātad man ir atbildība, lai es... nevis vienkārši tur tā kā esmu... kā mēbele, tāpēc ka jābūt, bet lai es pildu kaut kādu funkciju. Lai tie cilvēki kaut ko iegūst no tā, ka es tur esmu viņu priekšā…"
Autordziesmu un sirsnīgu stāstu cienītājus dziesminieki šajā koncertā noteikti iepriecinās unikālo gaisotni un personiskiem vēstījumiem.
Festivāla "BILDES" ietvaros VEF Kultūras pilī notiks vēl tikai divi koncerti: 13. novembrī akustiskais koncerts un 17. novembrī "BILŽU" noslēguma koncerts.
Mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde "KANNOJAM!" būs apskatāma t/c "SPICE" 2. stāvā līdz 11. novembrim, kā arī VEF Kultūras pils vestibilā 20. novembrī "BILŽU" noslēguma koncerta laikā.
Festivālu rīko "BILŽU BIROJS".
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
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Šī gada 5. novembrī VEF Kultūras pilī izskanēs tradicionālais mūzikas un mākslas festivāla "BILDES" Dziesminieku koncerts, kurā uz vienas skatuves tiksies gan pieredzējuši Latvijas autordziesmu meistari, gan nosacīti muzikāli jaunpienācēji, vēsta pasākuma rīkotāji. Gatavojoties priekšnesumam, mūziķi dalās savās pārdomās par atbildību skatītāju priekšā, satraukumu un radošo manifestāciju uz lielās skatuves.
Šie mākslinieki jau gadiem ilgi uzstājas tikpat patiesi un brīvi gan savā virtuvē, draugu un domubiedru lokā, gan uz lielām publiskām skatuvēm. Viņu klausītāji mainās, skatuves kļūst lielākas, bet pats svarīgākais paliek nemainīgs — dziesma un stāsts, kas nāk no paša cilvēka.
Dziesminieki ir sava ceļa gājēji. Pašpietiekami, neatkarīgi un uzticīgi savai sajūtai par mūziku. Iespējams, tāpēc daudzi no viņiem nemaz nav meklējuši nepieciešamību sevi ietērpt lielas grupas formātā.
Tieši tādus viņus "BILŽU" skatuve vienmēr ir gaidījusi — ar dziesmām, kurās ir dzīves pieredze, humors, pārdomas, mīlestība un reizēm arī mazliet smeldzes.
Šis būs vakars tiem, kuriem patīk klausīties ne tikai mūziku, bet arī cilvēku.
Koncertu vadīs Arnis Miltiņš. Tajā uzstāsies: Haralds Apogs, Valdis Atāls, Gatis Zotovs, Jānis Jansons, Uldis Kākulis, Agita Kaužēna, Silvija Silava, Laine Ligere Stengrevica, Arnis Miltiņš, Matīss un Uldis Ozoli, Sandra Bula un Āris Ziemelis, Inta Pauļuka, Felikss Staņevičs, Silvestrs Sīlis, Ilona Papečkytė, Gundars Rullis, Kristaps Grasis, Ēriks Loks u.c.
Katram no izpildītājiem uznākšana uz festivāla lielās skatuves saistās ar atšķirīgām, taču ļoti spēcīgām emocijām. Koncerta dalībnieks un grupas "Alis P" līderis Gundars Rullis, kurš "BILDĒS" ir piedalījies daudzreiz, taču "Dziesminieku koncertā" piedalīsies pirmo reizi, neslēpj neviltotu gandarījumu par gaidāmo notikumu: "Es ļoti priecājos par šo pirmo iespēju piedalīties dziesminieku vakarā," viņš saka, uzsverot, ka viņa priekšnesumu vizuāli vislabāk raksturotu krāsa, kas ir "tāda tumši dzeltena kā medus...". Viņš piebilst, ka konkrētajā vakarā viņu visvairāk saista iespēja "satikt cilvēkus, kuriem dziesma ir pirmajā vietā".
Tikmēr dziesminieks Haralds Apogs — daudziem labi zināmais leģendārā televīzijas raidījuma "Labvakar" operators — atzīst, ka publiska uzstāšanās viņam joprojām ir liels izaicinājums: "Satraukums pārsvarā. Nekas jau cits tāds nenāk prātā, jo es neesmu apradis ar šo domu — uzstāties uz skatuves. Parasti tas ir bijis tādā mazākā draugu lokā. Un tas man rada stresu, ko es savā laikā neesmu varējis pārdzīvot, jo es ļoti nesen ar to nodarbojos un būtībā "BILDĒS" es iegāju tikai pagājušajā gadā."
Haralds Apogs savā saziņā izvēlas vienkāršību un vaļsirdību, norādot, ka savu repertuāru var ilustrēt ar kādu faktu no dzīves, kad attiecīgā dziesma ir radusies: "Bet jebkurā gadījumā tu jau stāsti to, ko tu jūti un ko tu esi darījis. Un tur, manuprāt, neko nevajag izgudrot. Vajag pateikt to, kas tev ir sakāms, un kāpēc. Tas arī viss."
Pilnīgi citu skatījumu uz auditorijas mērogu pauž Silvestrs Sīlis — brīvmākslinieks, dziesminieks un video meistars, kuram kā vecās paaudzes pārstāvim nav izšķirošas nozīmes, vai zālē sēž viens vai tūkstošiem cilvēku: "Pirmkārt tā ir atbildība. Jo, ja es kāpju uz skatuves vai esmu publikas priekšā, tātad man ir atbildība, lai es... nevis vienkārši tur tā kā esmu... kā mēbele, tāpēc ka jābūt, bet lai es pildu kaut kādu funkciju. Lai tie cilvēki kaut ko iegūst no tā, ka es tur esmu viņu priekšā…"
Autordziesmu un sirsnīgu stāstu cienītājus dziesminieki šajā koncertā noteikti iepriecinās unikālo gaisotni un personiskiem vēstījumiem.
Festivāla "BILDES" ietvaros VEF Kultūras pilī notiks vēl tikai divi koncerti: 13. novembrī akustiskais koncerts un 17. novembrī "BILŽU" noslēguma koncerts.
Mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde "KANNOJAM!" būs apskatāma t/c "SPICE" 2. stāvā līdz 11. novembrim, kā arī VEF Kultūras pils vestibilā 20. novembrī "BILŽU" noslēguma koncerta laikā.
Festivālu rīko "BILŽU BIROJS".
Informatīvi atbalsta: Radio SWH, izdevniecība "Žurnāls Santa", inbox.lv, pilseta24.lv, kodols.lv, "JCDecaux", lasi.lv, latviesi.com u.c.
Biļetes uz koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.
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