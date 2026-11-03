"Intīmas tuvības nav jau septiņus gadus" — Magone grib kļūt par sievu

Rūpes par četriem bērniem un ģimenes uzturēšana Magones Liedeskalnas dzīvē joprojām ir pirmajā vietā, taču televīzijas šovu dalībniece un dzejniece neslēpj arī vēlmi pēc partnera. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņa atklājusi, ka vēlas laulību un savu nākotni negrib pavadīt vienatnē. Vienlaikus Magone atzinusi, ka intīmas tuvības ar vīrieti viņai nav bijis jau teju septiņus gadus.
Atklājums par aptuveni septiņiem gadiem bez intīmas tuvības pārsteidzis šova skatītājus. Arī pati Liedeskalna mēģina saprast, kāpēc viņas dzīvē izveidojusies šāda situācija. Magone sevi vērtē pozitīvi un prāto, kā viņai varētu pietrūkt, lai izveidotos attiecības. Viņa strādā, nodarbojas ar radošām lietām, nelieto alkoholu un nesmēķē, tāpēc uzskata, ka viņai piemīt labas īpašības sievas lomai.
Tomēr vēlme atrast dzīvesbiedru nenozīmē gatavību pieņemt jebkādas attiecības. Magone norāda, ka prasības pret iespējamo partneri kļuvušas augstākas. Viņa nevēlas saistīties ar cilvēku, kura attieksme būtu noniecinoša un kurš viņu emocionāli sāpinātu.
Savukārt 2026. gada pavasarī baumas par iespējamām romantiskām attiecībām saistīja Magoni ar viņas skatuves partneri, dziedātāju Ainaru Bumbieri. Runājot ar žurnālu "Privātā Dzīve", Bumbieris par Liedeskalnu izteicās atzinīgi. Viņa ieskatā Magone ir eleganta sieviete un laba sarunu biedrene, kura prot argumentēt savu viedokli.
Bumbieris arī atklāja, ka vēlme veidot attiecības no Magones puses bijusi, tomēr viņš šādu iespēju noraidījis astroloģisku apsvērumu dēļ. Dziedātājs skaidroja, ka nevēlas palikt neziņā un šaubīties par to, vai kāda iecere viņam ir piemērota. Tādēļ viņš uzreiz vēršas pie savas astroloģes Marikas un bez šādas pārbaudes nesāk arī sadarbību.
Astroloģes vērtējums abu privātajām attiecībām nebija labvēlīgs — saderību partnerattiecībās viņa nesaskatīja.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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Rūpes par četriem bērniem un ģimenes uzturēšana Magones Liedeskalnas dzīvē joprojām ir pirmajā vietā, taču televīzijas šovu dalībniece un dzejniece neslēpj arī vēlmi pēc partnera. Sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" viņa atklājusi, ka vēlas laulību un savu nākotni negrib pavadīt vienatnē. Vienlaikus Magone atzinusi, ka intīmas tuvības ar vīrieti viņai nav bijis jau teju septiņus gadus.
Atklājums par aptuveni septiņiem gadiem bez intīmas tuvības pārsteidzis šova skatītājus. Arī pati Liedeskalna mēģina saprast, kāpēc viņas dzīvē izveidojusies šāda situācija. Magone sevi vērtē pozitīvi un prāto, kā viņai varētu pietrūkt, lai izveidotos attiecības. Viņa strādā, nodarbojas ar radošām lietām, nelieto alkoholu un nesmēķē, tāpēc uzskata, ka viņai piemīt labas īpašības sievas lomai.
Tomēr vēlme atrast dzīvesbiedru nenozīmē gatavību pieņemt jebkādas attiecības. Magone norāda, ka prasības pret iespējamo partneri kļuvušas augstākas. Viņa nevēlas saistīties ar cilvēku, kura attieksme būtu noniecinoša un kurš viņu emocionāli sāpinātu.
Savukārt 2026. gada pavasarī baumas par iespējamām romantiskām attiecībām saistīja Magoni ar viņas skatuves partneri, dziedātāju Ainaru Bumbieri. Runājot ar žurnālu "Privātā Dzīve", Bumbieris par Liedeskalnu izteicās atzinīgi. Viņa ieskatā Magone ir eleganta sieviete un laba sarunu biedrene, kura prot argumentēt savu viedokli.
Bumbieris arī atklāja, ka vēlme veidot attiecības no Magones puses bijusi, tomēr viņš šādu iespēju noraidījis astroloģisku apsvērumu dēļ. Dziedātājs skaidroja, ka nevēlas palikt neziņā un šaubīties par to, vai kāda iecere viņam ir piemērota. Tādēļ viņš uzreiz vēršas pie savas astroloģes Marikas un bez šādas pārbaudes nesāk arī sadarbību.
Astroloģes vērtējums abu privātajām attiecībām nebija labvēlīgs — saderību partnerattiecībās viņa nesaskatīja.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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