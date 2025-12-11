Apmeklētākā internetvietne Latvijā novembrī bija "inbox.lv", kas skatīta 773 200 reižu, liecina starptautiskā interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma "Gemius" publicētie jaunākie dati. Savukārt ievērojamākais auditorijas pieaugums, tāpat kā mēnesi iepriekš, novērojams ziņu medijam "Lasi.lv", kura lietotāju skaits palielinās vēl par 64 000 jeb gandrīz 19%, sasniedzot kopumā 349 000 reālos lietotājus.
Būtiskas izmaiņas notikušas topa trijniekā. Inbox.lv, piedzīvojot strauju auditorijas pieaugumu, izvirzās topa pirmajā vietā, apsteidzot "delfi.lv", kamēr "tvnet.lv", kas iepriekš bija līderpozīcijā, novembrī piedzīvo lielāko kritumu un atkāpjas uz trešo vietu.
Kopējā statistikas topā līdera pozīciju novembrī ieņem minētais "inbox.lv", sasniedzot par 50 000 vairāk lietotājus nekā oktobrī jeb 773 000 reālos interneta lietotājus (Real Users), bet tam seko delfi.lv ar 729 000 lietotāju – sarukums par 13 000. "Tvnet.lv" novembri noslēdz ar 722 000 lietotāju un 51 000 lielu auditorijas kritumu, ieņemot topa trešo vietu, ceturtajā vietā ierindojas portāls "jauns.lv" ar 666 000 reālajiem lietotājiem un pieaugumu par 11 000, savukārt piekto vietu arī novembrī saglabā sabiedriskais medijs "lsm.lv" ar 601 000 lietotāju, neskatoties uz kritumu par 8 000.
Ievērojamākais auditorijas pieaugums, tāpat kā mēnesi iepriekš, novembrī novērojams ziņu portālam "Lasi.lv",
kura lietotāju skaits palielinājies vēl par 64 000 jeb gandrīz 19%, sasniedzot kopumā 349 000 reālos lietotājus.
"Apmeklējuma pieaugums apliecina, ka esam uz pareizā ceļa – liels prieks par lasītāju uzticību un mūsu oriģinālsatura novērtēšanu. Mēs rūpīgi sekojam auditorijas vajadzībām un veidojam saturu, kas ir kvalitatīvs, pārbaudīts un cilvēkiem noderīgs. Īpaši fokusējamies uz tēmām, kas jau apliecinājušas savu potenciālu. Apmeklējuma kāpums datos mums ir ne tikai skaitlis, bet arī skaidrs uzticības balsojums komandai. Turpināsim attīstīt digitālo saturu, stiprināt kvalitatīvu žurnālistiku un piedāvāt vēl ērtāku lasīšanas pieredzi," komentē Lasi.lv galvenais redaktors Jānis Žilde.
"Gemius" datu apkopojums veidots, balstoties uz iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 75 gadiem auditorijas lielumu interneta lapās, kuras tie apmeklējuši, pieslēdzoties internetam no Latvijas teritorijas, izmantojot datorus, mobilos telefonus un planšetdatorus.
Kopējās un mobilās statistikas dati atspoguļo skriptēto lapu apmeklējumu, bet apmeklējumā no datoriem iekļautas arī neskriptētās vietnes. "gemiusAudience" pētījums tiek veikts, balstoties uz metodoloģiju, kas nodrošina iespēju konstatēt reālo apmeklētāju skaitu, nevis sīkdatnes (cookies) vai IP adresi.
