Krakovas šāvēja mājās atrasti trīs līķi

Sestdien Polijas dienvidu pilsētas Krakovas centrā apšaudi sarīkojušā vīrieša mājās atrasti trīs līķi, paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Mums ir apstiprinājums. Aizdomās turamā mājā atrasti divu sieviešu un viena vīrieša līķi," žurnālistiem Krakovā pavēstīja Tusks, piebilstot, ka "daudz kas liecina, ka tie ir tuvākie radinieki".
Tusks norādīja, ka Krakovā centrā notikušais ir terorakts.
Policija paziņoja, ka Krakovas centra šāvējs rīkojies viens un viņš ir 25 gadus vecs Polijas pilsonis. Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis preses konferencē teica, ka vīrietis bija aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un pārstāvēja ļoti radikālus uzskatus.
Kā pavēstīja reģionālā policija, ap plkst. 15 vīrietis iebraucis pilsētas galvenajā tirgus laukumā un no automašīnas sācis šaut uz nejaušiem garāmgājējiem.
Nogalinātas četras sievietes un divi vīrieši, 12 ievainoto stāvoklis ir kritisks vai dzīvībai bīstams.
Policija paziņoja, ka vainīgais tika sašauts un ievainots apšaudē ar policistiem nelielā attālumā no sākotnējās vardarbības vietas. Ievainoti arī divi policisti, viena ievainotā policista stāvoklis ir nopietns.
Krakovas policijas pārstāve Katažina Cislo televīzijas kanālam TVN24 pastāstīja, ka uzbrucējs bija tērpies militāra stila apģērbā, uzvilcis bruņuvesti un uzbrukumā izmantoja militāra tipa garu ieroci, iespējams, automātu AR-15. Uzbrucējam bija maska, viņa seja nebija redzama. Policija viņa automašīnā atrada daudzus citus šaujamieročus, kā arī lielu daudzumu munīcijas.
Uzbrucējs turpinājis šaut uz policistiem arī pēc tam, kad pats tika sašauts, sacīja Cislo.
Cislo teica, ka uzbrucējs veica "traku braucienu" ap galveno laukumu, tāpēc cilvēki ievainoti vairākās atsevišķās vietās. Liecinieku sociālajos tīklos publicētie video rāda, kā cilvēki bēg no laukuma, lai paslēptos blakus esošajās šaurajās ieliņās.
Viņa piebilda, ka uzbrucējs rīkojās viens pats un ka sabiedrība ir drošībā.
Polija izsludina divu dienu sēras
Polijas premjerministrs Donalds Tusks sestdien paziņoja, ka valstī tiks izsludinātas divas sēru dienas pēc apšaudes Krakovā, kurā tika nogalināti seši cilvēki un 15 ievainoti.
"Svētdiena un pirmdiena Polijā būs valsts sēru dienas," viņš teica preses konferencē Krakovā. "Mana kanceleja noteiks, kādā veidā tās tiks atzīmētas, bet mēs visi neapšaubāmi šīs divas dienas izdzīvosim kopā."
Tusks norādīja, ka Krakovas centrā notikušais ir terorakts.
"Līdz šim Polijā mums nav bijuši tik smagi terorisma gadījumi," Tusks sacīja žurnālistiem Krakovā. "Tieši tā mums jānosauc šis nežēlīgais uzbrukums cilvēku dzīvībām šeit, Krakovā."
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Sestdien Polijas dienvidu pilsētas Krakovas centrā apšaudi sarīkojušā vīrieša mājās atrasti trīs līķi, paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
"Mums ir apstiprinājums. Aizdomās turamā mājā atrasti divu sieviešu un viena vīrieša līķi," žurnālistiem Krakovā pavēstīja Tusks, piebilstot, ka "daudz kas liecina, ka tie ir tuvākie radinieki".
Tusks norādīja, ka Krakovā centrā notikušais ir terorakts.
Policija paziņoja, ka Krakovas centra šāvējs rīkojies viens un viņš ir 25 gadus vecs Polijas pilsonis. Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis preses konferencē teica, ka vīrietis bija aizrāvies ar galēji labējām ideoloģijām un pārstāvēja ļoti radikālus uzskatus.
Kā pavēstīja reģionālā policija, ap plkst. 15 vīrietis iebraucis pilsētas galvenajā tirgus laukumā un no automašīnas sācis šaut uz nejaušiem garāmgājējiem.
Nogalinātas četras sievietes un divi vīrieši, 12 ievainoto stāvoklis ir kritisks vai dzīvībai bīstams.
Policija paziņoja, ka vainīgais tika sašauts un ievainots apšaudē ar policistiem nelielā attālumā no sākotnējās vardarbības vietas. Ievainoti arī divi policisti, viena ievainotā policista stāvoklis ir nopietns.
Krakovas policijas pārstāve Katažina Cislo televīzijas kanālam TVN24 pastāstīja, ka uzbrucējs bija tērpies militāra stila apģērbā, uzvilcis bruņuvesti un uzbrukumā izmantoja militāra tipa garu ieroci, iespējams, automātu AR-15. Uzbrucējam bija maska, viņa seja nebija redzama. Policija viņa automašīnā atrada daudzus citus šaujamieročus, kā arī lielu daudzumu munīcijas.
Uzbrucējs turpinājis šaut uz policistiem arī pēc tam, kad pats tika sašauts, sacīja Cislo.
Cislo teica, ka uzbrucējs veica "traku braucienu" ap galveno laukumu, tāpēc cilvēki ievainoti vairākās atsevišķās vietās. Liecinieku sociālajos tīklos publicētie video rāda, kā cilvēki bēg no laukuma, lai paslēptos blakus esošajās šaurajās ieliņās.
Viņa piebilda, ka uzbrucējs rīkojās viens pats un ka sabiedrība ir drošībā.
Polija izsludina divu dienu sēras
Polijas premjerministrs Donalds Tusks sestdien paziņoja, ka valstī tiks izsludinātas divas sēru dienas pēc apšaudes Krakovā, kurā tika nogalināti seši cilvēki un 15 ievainoti.
"Svētdiena un pirmdiena Polijā būs valsts sēru dienas," viņš teica preses konferencē Krakovā. "Mana kanceleja noteiks, kādā veidā tās tiks atzīmētas, bet mēs visi neapšaubāmi šīs divas dienas izdzīvosim kopā."
Tusks norādīja, ka Krakovas centrā notikušais ir terorakts.
"Līdz šim Polijā mums nav bijuši tik smagi terorisma gadījumi," Tusks sacīja žurnālistiem Krakovā. "Tieši tā mums jānosauc šis nežēlīgais uzbrukums cilvēku dzīvībām šeit, Krakovā."
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