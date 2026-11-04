"Ierīce nedarbojas!" Kā kārtīgi iereibis autovadītājs Ropažu novadā mēģināja apmuļķot policiju

Langstiņu peldvieta ir iecienīta atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan citiem apkārtnes apmeklētājiem. Taču kādam pārim šī vieta bija kļuvusi par pieturvietu ne tikai atpūtai, bet arī alkohola lietošanai. Vēlāk abi devās automašīnas virzienā, un notikumu turpinājums piesaistīja likumsargu uzmanību, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Pirms došanās ceļā vīrietis vēl uz brīdi aizgāja aiz koka nokārtot dabiskās vajadzības, kamēr sieviete izmantoja mirkli, lai uzņemtu dažus pašportretus. Tikmēr notiekošo novēroja darbinieks, kurš pamanīja, ka pāris iekāpj automašīnā un sāk braukt. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai policijas patruļai.
Drīz vien policisti transportlīdzekli apturēja netālu no vietas, kur pāris bija pamanīts. Sākotnēji, vaicāti par alkohola lietošanu, abi to noliedza. Tomēr likumsargi nolēma pārbaudīt vadītāja alkohola koncentrāciju izelpā.
Pārbaude gan nenoritēja bez aizķeršanās. Vīrietim vairākkārt tika skaidrots, ka alkometrā piecas sekundes vienmērīgi jāiepūš gaiss, taču viņam tas neizdevās. Vadītājs vilcināja laiku un aizbildinājās ar to, ka ierīce nedarbojas, tomēr policisti turpināja skaidrot pārbaudes kārtību, līdz mērījumu izdevās veikt.
Alkometra rādījums apstiprināja, ka vīrietis pie stūres bija sēdies alkohola reibumā.
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Langstiņu peldvieta ir iecienīta atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan citiem apkārtnes apmeklētājiem. Taču kādam pārim šī vieta bija kļuvusi par pieturvietu ne tikai atpūtai, bet arī alkohola lietošanai. Vēlāk abi devās automašīnas virzienā, un notikumu turpinājums piesaistīja likumsargu uzmanību, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Pirms došanās ceļā vīrietis vēl uz brīdi aizgāja aiz koka nokārtot dabiskās vajadzības, kamēr sieviete izmantoja mirkli, lai uzņemtu dažus pašportretus. Tikmēr notiekošo novēroja darbinieks, kurš pamanīja, ka pāris iekāpj automašīnā un sāk braukt. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai policijas patruļai.
Drīz vien policisti transportlīdzekli apturēja netālu no vietas, kur pāris bija pamanīts. Sākotnēji, vaicāti par alkohola lietošanu, abi to noliedza. Tomēr likumsargi nolēma pārbaudīt vadītāja alkohola koncentrāciju izelpā.
Pārbaude gan nenoritēja bez aizķeršanās. Vīrietim vairākkārt tika skaidrots, ka alkometrā piecas sekundes vienmērīgi jāiepūš gaiss, taču viņam tas neizdevās. Vadītājs vilcināja laiku un aizbildinājās ar to, ka ierīce nedarbojas, tomēr policisti turpināja skaidrot pārbaudes kārtību, līdz mērījumu izdevās veikt.
Alkometra rādījums apstiprināja, ka vīrietis pie stūres bija sēdies alkohola reibumā.
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