VIDEO: Pārgalvīgs velobraucējs Jūrmalas gatvē riskē ar dzīvību, pieķeroties braucošam autobusam

Rīgas ielās netrūkst neparastu un reizēm pat dzīvībai bīstamu skatu. Šoreiz uzmanības centrā nonācis kāds velobraucējs, kurš, šķiet, nolēmis izmantot pavisam neparastu pārvietošanās veidu — autobusa radīto aizvēju, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Jūrmalas gatvē, kur ikdienā valda intensīva satiksme, kāds riteņbraucējs pieņēmis patiesi pārgalvīgu lēmumu. Video redzams, kā viņš brauc cieši aiz lielā ātrumā kustīga autobusa, acīmredzot cerot izmantot tā radīto gaisa plūsmu un ietaupīt spēkus, minoties ar velosipēdu.
Lai gan no malas šāds manevrs varētu šķist kāds ekstrēms piedzīvojums vai pat savdabīgs sporta izaicinājums, patiesībā tas ir ārkārtīgi bīstams. Pietiktu ar vienu neparedzētu situāciju uz ceļa vai autobusa vadītāja nepieciešamību strauji bremzēt, lai šis brauciens beigtos ar smagām sekām.
Šķiet, vēlme izbaudīt aizvēja priekšrocības šoreiz ņēmusi virsroku pār veselo saprātu. Taču jāatceras — dažkārt mēģinājums ietaupīt nedaudz spēka var maksāt daudz vairāk, nekā sākotnēji šķiet. Un šajā gadījumā velobraucējam patiešām paveicās, ja bīstamais brauciens beidzās bez starpgadījumiem.
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Rīgas ielās netrūkst neparastu un reizēm pat dzīvībai bīstamu skatu. Šoreiz uzmanības centrā nonācis kāds velobraucējs, kurš, šķiet, nolēmis izmantot pavisam neparastu pārvietošanās veidu — autobusa radīto aizvēju, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Jūrmalas gatvē, kur ikdienā valda intensīva satiksme, kāds riteņbraucējs pieņēmis patiesi pārgalvīgu lēmumu. Video redzams, kā viņš brauc cieši aiz lielā ātrumā kustīga autobusa, acīmredzot cerot izmantot tā radīto gaisa plūsmu un ietaupīt spēkus, minoties ar velosipēdu.
Lai gan no malas šāds manevrs varētu šķist kāds ekstrēms piedzīvojums vai pat savdabīgs sporta izaicinājums, patiesībā tas ir ārkārtīgi bīstams. Pietiktu ar vienu neparedzētu situāciju uz ceļa vai autobusa vadītāja nepieciešamību strauji bremzēt, lai šis brauciens beigtos ar smagām sekām.
Šķiet, vēlme izbaudīt aizvēja priekšrocības šoreiz ņēmusi virsroku pār veselo saprātu. Taču jāatceras — dažkārt mēģinājums ietaupīt nedaudz spēka var maksāt daudz vairāk, nekā sākotnēji šķiet. Un šajā gadījumā velobraucējam patiešām paveicās, ja bīstamais brauciens beidzās bez starpgadījumiem.
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