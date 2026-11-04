Apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana pa vairākiem autoceļiem Rīgas apkārtnē

Rīgas apkārtnē apledojuma dēļ trešdienas rītā ir apgrūtināta braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, pavēstīja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Slidenos autoceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas trīs ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz valsts galvenajiem autoceļiemm apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Siguldai, kā arī uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Raganai.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas apkārtnē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Rīgas apkārtnē apledojuma dēļ trešdienas rītā ir apgrūtināta braukšanu pa valsts galvenajiem autoceļiem, pavēstīja VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Slidenos autoceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas trīs ziemas dienesta tehnikas vienības.
Uz valsts galvenajiem autoceļiemm apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Siguldai, kā arī uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Raganai.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas apkārtnē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu