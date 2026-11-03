Busulis vērtē Eilanda priekšnesumu: viena nianse viņam īpaši iepatikusies

Redzēt sevi no malas ne vienmēr ir viegli, un to atzīst arī dziedātājs Intars Busulis, vērtējot Ralfa Eilanda pārvērtības 360TV šovā “Izklausies redzēts”. Sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis neslēpa, ka skatīties uz savu tēlu cita cilvēka izpildījumā bijis interesanti, taču Ralfam izdevies pamanīt arī tādas nianses, kuras pats ikdienā nemaz neanalizē.
Busulis atzina, ka īpašu uzmanību parasti pievērš vokālam un intonācijai, nevis savām kustībām vai manierēm. Tāpēc ieraudzīt sevi no malas bijusi neierasta pieredze.
Tomēr visvairāk dziedātājam paticis tas, ka Ralfs nav aprobežojies tikai ar precīzu atdarināšanu, bet ļāvis sev arī mazliet pajokot par Busuļa tēlu.
“Man arī patika, viņš mazliet arī ar karikatūru parodēja to manu tēlu. Tas man likās pat vajadzīgs,” atzina Intars Busulis.
Vai Ralfam izdevās notvert arī tās Busuļa rakstura nianses, ko skatītāji ikdienā nepamana?
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Redzēt sevi no malas ne vienmēr ir viegli, un to atzīst arī dziedātājs Intars Busulis, vērtējot Ralfa Eilanda pārvērtības 360TV šovā “Izklausies redzēts”. Sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis neslēpa, ka skatīties uz savu tēlu cita cilvēka izpildījumā bijis interesanti, taču Ralfam izdevies pamanīt arī tādas nianses, kuras pats ikdienā nemaz neanalizē.
Busulis atzina, ka īpašu uzmanību parasti pievērš vokālam un intonācijai, nevis savām kustībām vai manierēm. Tāpēc ieraudzīt sevi no malas bijusi neierasta pieredze.
Tomēr visvairāk dziedātājam paticis tas, ka Ralfs nav aprobežojies tikai ar precīzu atdarināšanu, bet ļāvis sev arī mazliet pajokot par Busuļa tēlu.
“Man arī patika, viņš mazliet arī ar karikatūru parodēja to manu tēlu. Tas man likās pat vajadzīgs,” atzina Intars Busulis.
Vai Ralfam izdevās notvert arī tās Busuļa rakstura nianses, ko skatītāji ikdienā nepamana?
VIDEO:
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- Gata Šļūkas karikatūru
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