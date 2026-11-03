Overcast 5.8 °C
S. 07.11
Helma, Lotārs
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#slavenības #šovi #tv

Busulis vērtē Eilanda priekšnesumu: viena nianse viņam īpaši iepatikusies

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 03. novembris, 19:45
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 03. novembris, 19:45
Intars Busulis.
Intars Busulis.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Izklausies redzēts

Redzēt sevi no malas ne vienmēr ir viegli, un to atzīst arī dziedātājs Intars Busulis, vērtējot Ralfa Eilanda pārvērtības 360TV šovā “Izklausies redzēts”. Sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis neslēpa, ka skatīties uz savu tēlu cita cilvēka izpildījumā bijis interesanti, taču Ralfam izdevies pamanīt arī tādas nianses, kuras pats ikdienā nemaz neanalizē.

Reklāma

Busulis atzina, ka īpašu uzmanību parasti pievērš vokālam un intonācijai, nevis savām kustībām vai manierēm. Tāpēc ieraudzīt sevi no malas bijusi neierasta pieredze.

Tomēr visvairāk dziedātājam paticis tas, ka Ralfs nav aprobežojies tikai ar precīzu atdarināšanu, bet ļāvis sev arī mazliet pajokot par Busuļa tēlu.

“Man arī patika, viņš mazliet arī ar karikatūru parodēja to manu tēlu. Tas man likās pat vajadzīgs,” atzina Intars Busulis.

Vai Ralfam izdevās notvert arī tās Busuļa rakstura nianses, ko skatītāji ikdienā nepamana?

VIDEO:

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
360TV
Tēmturi
#slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt

Redzēt sevi no malas ne vienmēr ir viegli, un to atzīst arī dziedātājs Intars Busulis, vērtējot Ralfa Eilanda pārvērtības 360TV šovā “Izklausies redzēts”. Sarunā ar portālu 1188.lv mūziķis neslēpa, ka skatīties uz savu tēlu cita cilvēka izpildījumā bijis interesanti, taču Ralfam izdevies pamanīt arī tādas nianses, kuras pats ikdienā nemaz neanalizē.

Reklāma

Busulis atzina, ka īpašu uzmanību parasti pievērš vokālam un intonācijai, nevis savām kustībām vai manierēm. Tāpēc ieraudzīt sevi no malas bijusi neierasta pieredze.

Tomēr visvairāk dziedātājam paticis tas, ka Ralfs nav aprobežojies tikai ar precīzu atdarināšanu, bet ļāvis sev arī mazliet pajokot par Busuļa tēlu.

“Man arī patika, viņš mazliet arī ar karikatūru parodēja to manu tēlu. Tas man likās pat vajadzīgs,” atzina Intars Busulis.

Vai Ralfam izdevās notvert arī tās Busuļa rakstura nianses, ko skatītāji ikdienā nepamana?

VIDEO:

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Ieteiktie raksti
Reklāma
Tēma
360TV
Tēmturi
#slavenības #šovi #tv
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma