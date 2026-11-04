"Ir jācīnās līdz galam!" Sindija Bokāne negrasās samierināties ar Nika sodu

360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc Nika Endziņa notiesāšanas Sindija Bokāne atgriežas abu kopīgajās mājās, taču domās joprojām ir kopā ar mīļoto. Viņa mēģina saprast, kur Niks atrodas un kā jārīkojas tālāk, lai izmantotu iespēju pārsūdzēt spriedumu.
Sindija Bokāne atzīst, ka pirms tiesas nav domājusi, ka viss varētu beigties ar četru gadu cietumsodu. Tagad viņu nomoka neziņa par Nika pašsajūtu un to, vai viņam izdevies sazināties ar advokātu.
“Es visu laiku savā galvā domāju par viņu. Es zinu, ka viņš domā par mani. Simtprocentīgi pārliecināta,” atklāj Sindija, kura patlaban nezina, kā vislabāk sazināties ar mīļoto.
Viņa vēlas sazināties ar advokātu, lai saprastu turpmāko rīcību un pārsūdzības iespējas. Sindija uzskata, ka jācīnās līdz galam, jo Nika sodu viņa uzskata par netaisnīgu.
“Nu, viss tā kā kino. Es nejūtos tā, ka es šobrīd vispār saprastu realitāti,” viņa atzīst, neslēpjot, ka notikušais ir pamatīgs šoks.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc Nika Endziņa notiesāšanas Sindija Bokāne atgriežas abu kopīgajās mājās, taču domās joprojām ir kopā ar mīļoto. Viņa mēģina saprast, kur Niks atrodas un kā jārīkojas tālāk, lai izmantotu iespēju pārsūdzēt spriedumu.
Sindija Bokāne atzīst, ka pirms tiesas nav domājusi, ka viss varētu beigties ar četru gadu cietumsodu. Tagad viņu nomoka neziņa par Nika pašsajūtu un to, vai viņam izdevies sazināties ar advokātu.
“Es visu laiku savā galvā domāju par viņu. Es zinu, ka viņš domā par mani. Simtprocentīgi pārliecināta,” atklāj Sindija, kura patlaban nezina, kā vislabāk sazināties ar mīļoto.
Viņa vēlas sazināties ar advokātu, lai saprastu turpmāko rīcību un pārsūdzības iespējas. Sindija uzskata, ka jācīnās līdz galam, jo Nika sodu viņa uzskata par netaisnīgu.
“Nu, viss tā kā kino. Es nejūtos tā, ka es šobrīd vispār saprastu realitāti,” viņa atzīst, neslēpjot, ka notikušais ir pamatīgs šoks.
VIDEO:
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