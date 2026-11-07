Kalviņš lūdz atsaukt sevi no LZA prezidenta amata

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš vērsies LZA Senātā ar lūgumu atsaukt viņu no LZA prezidenta amata, Kalviņš informēja “Latvijas Avīzi”. Jautājumu plānots izskatīt LZA pilnsapulcē, kas notiks 26. novembrī.
“Esmu iesniedzis Senātam lūgumu iekļaut pilnsapulces darba kārtībā jautājumu par manis atsaukšanu no LZA prezidenta amata,” sacīja Kalviņš. Viņš jau iepriekš atklātā vēstulē informēja sabiedrību, ka apsver iespēju atstāt amatu saistībā ar situāciju ap viņa rekomendāciju Latvijas pilsonības piešķiršanai Indijas pilsonei Divjai Višvanatai. Iepriekš savu demisiju pieļāva arī LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža, kura bija iesniegusi atbalsta vēstuli par pilsonības piešķiršanu Višvanatai.
Kā ziņots, Saeima 15. oktobrī pieņēma lēmumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai par īpašiem nopelniem, kas bija uzskaitīti Kalviņa un Rivžas sniegtajās rekomendācijas vēstulēs. Jau 22. oktobrī, reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām šaubām par Višvanatas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu, parlamentārieši iepriekšējo lēmumu atcēla pirms tā stāšanās spēkā. Pārbaudi pilsonības piešķiršanas lietā sākusi arī prokuratūra, solot vērtēt LZA “faktisko lomu un sistemātisku iesaisti” pilsonības piešķiršanas gadījumos.
Kalviņš iepriekš skaidroja, ka savu rekomendāciju Višvanatai sagatavojis, balstoties uz LZA sadarbības partnera SIA “LZA Ekonomikas institūts” sniegto informāciju par Višvanatas akadēmisko izglītību, zinātniskajām publikācijām, starptautisko pētniecisko sadarbību un ieguldījumiem pētniecības un ražošanas infrastruktūrā Latvijā. Kalviņš arī apgalvoja, ka minētā rekomendācija ir privāts viedoklis un tikai tehniskas kļūmes dēļ tā parlamentam nosūtīta kā LZA dokuments.
LZA ikgadējā rudens pilnsapulce notiks 26. novembrī. Tajā plānotas jaunu LZA locekļu vēlēšanas, LZA Lielās medaļas laureāta akadēmiķa Jāņa Gardovska godināšana un viņa lekcija “Ķirurģija — zinātne, māksla un atbildība”. Sēdē paredzēta arī Kalviņa uzruna, bet par jautājuma par LZA prezidenta atsaukšanu iekļaušanu darba kārtībā vēl jālemj Senātam.
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Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš vērsies LZA Senātā ar lūgumu atsaukt viņu no LZA prezidenta amata, Kalviņš informēja “Latvijas Avīzi”. Jautājumu plānots izskatīt LZA pilnsapulcē, kas notiks 26. novembrī.
“Esmu iesniedzis Senātam lūgumu iekļaut pilnsapulces darba kārtībā jautājumu par manis atsaukšanu no LZA prezidenta amata,” sacīja Kalviņš. Viņš jau iepriekš atklātā vēstulē informēja sabiedrību, ka apsver iespēju atstāt amatu saistībā ar situāciju ap viņa rekomendāciju Latvijas pilsonības piešķiršanai Indijas pilsonei Divjai Višvanatai. Iepriekš savu demisiju pieļāva arī LZA ģenerālsekretāre Baiba Rivža, kura bija iesniegusi atbalsta vēstuli par pilsonības piešķiršanu Višvanatai.
Kā ziņots, Saeima 15. oktobrī pieņēma lēmumu par Latvijas pilsonības piešķiršanu Višvanatai par īpašiem nopelniem, kas bija uzskaitīti Kalviņa un Rivžas sniegtajās rekomendācijas vēstulēs. Jau 22. oktobrī, reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām šaubām par Višvanatas izglītību, zinātniskajām publikācijām un pilsonības piešķiršanas pamatojumu, parlamentārieši iepriekšējo lēmumu atcēla pirms tā stāšanās spēkā. Pārbaudi pilsonības piešķiršanas lietā sākusi arī prokuratūra, solot vērtēt LZA “faktisko lomu un sistemātisku iesaisti” pilsonības piešķiršanas gadījumos.
Kalviņš iepriekš skaidroja, ka savu rekomendāciju Višvanatai sagatavojis, balstoties uz LZA sadarbības partnera SIA “LZA Ekonomikas institūts” sniegto informāciju par Višvanatas akadēmisko izglītību, zinātniskajām publikācijām, starptautisko pētniecisko sadarbību un ieguldījumiem pētniecības un ražošanas infrastruktūrā Latvijā. Kalviņš arī apgalvoja, ka minētā rekomendācija ir privāts viedoklis un tikai tehniskas kļūmes dēļ tā parlamentam nosūtīta kā LZA dokuments.
LZA ikgadējā rudens pilnsapulce notiks 26. novembrī. Tajā plānotas jaunu LZA locekļu vēlēšanas, LZA Lielās medaļas laureāta akadēmiķa Jāņa Gardovska godināšana un viņa lekcija “Ķirurģija — zinātne, māksla un atbildība”. Sēdē paredzēta arī Kalviņa uzruna, bet par jautājuma par LZA prezidenta atsaukšanu iekļaušanu darba kārtībā vēl jālemj Senātam.
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