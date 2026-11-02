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#pašvaldības #rīga #uzņēmēji #vide

"Rīgas meži" atsāks saudzīgus meža kopšanas darbus Mežaparkā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 16:30
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2026. gada 02. novembris, 16:30
Mežaparks.
Mežaparks.
Foto: Evija Trifanova/LETA

SIA "Rīgas meži" 2026. gada novembra sākumā atsāks meža kopšanas un ainavas veidošanas darbus kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks". Darbi notiks Jaunmīlgrāvja pusē, no Aplokciema ielas līdz Daudersalas pārvadam. Pirmajā posmā aptuveni 26 hektāru platībā, sākot no Daudersalas pārvada, plānota pameža kopšana, informē uzņēmumā.

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Mežaparkā darbi paredzēti pakāpeniski līdz 2028. gadam aptuveni 78 hektāru kopplatībā. To mērķis ir saglabāt dabas un ainaviskās vērtības, uzlabot priežu augšanas apstākļus, veicināt meža dabisko atjaunošanos un uzlabot apmeklētāju drošību.

Mežaparks ir unikāla pilsētas teritorija, kur vienuviet sastopamas nozīmīgas dabas, kultūrvēstures, ainavas un rekreācijas vērtības. Darbu teritorijā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, vecu priežu audzes, dižkoki, aizsargājamu sugu atradnes un putnu ligzdošanas vietas. Tādēļ meža kopšana notiks saudzīgi, ņemot vērā katras vietas dabas vērtības, reljefu un apmeklējuma intensitāti un izvēloties piemērotākos darbu veikšanas paņēmienus.

"Mežaparkā līdzās pastāv vecas priežu audzes, aizsargājami biotopi, kultūrvēsturiska ainava un aktīva atpūta. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir nevis vienkārši veikt mežsaimnieciskos darbus, bet gan rūpīgi saglabāt šīs vietas raksturu un dabas vērtības," uzsver "Rīgas mežu" valdes loceklis Jānis Ģērmanis.

Kokus paredzēts zāģēt galvenokārt ar rokas motorinstrumentiem, bet kokmateriālus un zarus izvest ar zemsedzi saudzējošu mazgabarīta tehniku, tostarp tā dēvēto "dzelzs zirgu". Smagāku tehniku izmantos tikai tur, kur to pieļaus zemsedzes nestspēja un laikapstākļi. Darbi plānoti atbilstoši Mežaparka lokālplānojumam, meža apsaimniekošanas plānam un attiecīgās teritorijas meža ainavu dizaina plāniem.

Aizsargājamos biotopos un dižkoku tuvumā darbu apjoms un paņēmieni būs pielāgoti konkrētās vietas dabas vērtībām un aizsardzības prasībām. Ap piecām vistu vanagu ligzdām 50 metru rādiusā mežsaimnieciskā darbība nav paredzēta. Darbi nenotiks arī teritorijā esošajā mitrajā ieplakā, lai saglabātu tās dabisko vidi.

Darbu vietas norobežos ar brīdinājuma zīmēm un drošības lentēm. Apmeklētāji aicināti neieiet norobežotajās teritorijās un ievērot darbu veicēju norādes.

Mežaparka kopšanas plāns.
Mežaparka kopšanas plāns.
Foto: "Rīgas meži"/Publicitātes

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#pašvaldības #rīga #uzņēmēji #vide
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SIA "Rīgas meži" 2026. gada novembra sākumā atsāks meža kopšanas un ainavas veidošanas darbus kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks". Darbi notiks Jaunmīlgrāvja pusē, no Aplokciema ielas līdz Daudersalas pārvadam. Pirmajā posmā aptuveni 26 hektāru platībā, sākot no Daudersalas pārvada, plānota pameža kopšana, informē uzņēmumā.

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Mežaparkā darbi paredzēti pakāpeniski līdz 2028. gadam aptuveni 78 hektāru kopplatībā. To mērķis ir saglabāt dabas un ainaviskās vērtības, uzlabot priežu augšanas apstākļus, veicināt meža dabisko atjaunošanos un uzlabot apmeklētāju drošību.

Mežaparks ir unikāla pilsētas teritorija, kur vienuviet sastopamas nozīmīgas dabas, kultūrvēstures, ainavas un rekreācijas vērtības. Darbu teritorijā atrodas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājami biotopi, vecu priežu audzes, dižkoki, aizsargājamu sugu atradnes un putnu ligzdošanas vietas. Tādēļ meža kopšana notiks saudzīgi, ņemot vērā katras vietas dabas vērtības, reljefu un apmeklējuma intensitāti un izvēloties piemērotākos darbu veikšanas paņēmienus.

"Mežaparkā līdzās pastāv vecas priežu audzes, aizsargājami biotopi, kultūrvēsturiska ainava un aktīva atpūta. Tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir nevis vienkārši veikt mežsaimnieciskos darbus, bet gan rūpīgi saglabāt šīs vietas raksturu un dabas vērtības," uzsver "Rīgas mežu" valdes loceklis Jānis Ģērmanis.

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Ieteiktie raksti

Kokus paredzēts zāģēt galvenokārt ar rokas motorinstrumentiem, bet kokmateriālus un zarus izvest ar zemsedzi saudzējošu mazgabarīta tehniku, tostarp tā dēvēto "dzelzs zirgu". Smagāku tehniku izmantos tikai tur, kur to pieļaus zemsedzes nestspēja un laikapstākļi. Darbi plānoti atbilstoši Mežaparka lokālplānojumam, meža apsaimniekošanas plānam un attiecīgās teritorijas meža ainavu dizaina plāniem.

Aizsargājamos biotopos un dižkoku tuvumā darbu apjoms un paņēmieni būs pielāgoti konkrētās vietas dabas vērtībām un aizsardzības prasībām. Ap piecām vistu vanagu ligzdām 50 metru rādiusā mežsaimnieciskā darbība nav paredzēta. Darbi nenotiks arī teritorijā esošajā mitrajā ieplakā, lai saglabātu tās dabisko vidi.

Darbu vietas norobežos ar brīdinājuma zīmēm un drošības lentēm. Apmeklētāji aicināti neieiet norobežotajās teritorijās un ievērot darbu veicēju norādes.

Mežaparka kopšanas plāns.
Mežaparka kopšanas plāns.
Foto: "Rīgas meži"/Publicitātes

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