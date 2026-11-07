Porziņģis uz laiku pametīs basketbolu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis veselības dēļ uz laiku pametīs basketbolu, piektdien savā "X.com" kontā paziņoja Porziņģis.
Porziņģis norāda, ka šosezon ļoti vēlējās doties laukumā "Warriors" komandas rindās, "taču, palielinot slodzi, mans ķermenis nereaģēja tā, kā biju cerējis".
"Šobrīd neesmu tādā kondīcijā, lai spēlētu tādā līmenī, kādu no sevis sagaidu," savā paziņojumā raksta basketbolists. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un uz laiku pamest spēli, kuru mīlu."
Basketbolists izsaka gatavību kopā ar "Warriors" komandu rast saprātīgu risinājumu.
Porziņģim ir veselības problēmas, un šobrīd viņš nav kopā ar komandu. Oktobrī latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
Lai gan "Warriors" ziņoja, ka Porziņģis būs kopā ar komandu, taču nepiedalīsies treniņos, latvietis komandas bāzē neaizkavējās.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru (35,9 miljoni eiro), taču otrajā sezonā garantētā summa ir tikai trīs miljoni dolāru (2,69 miljoni eiro).
Vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas neārstēts var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.
Jau ziņots, ka "Warriors" nemaksā algu latviešu basketbolistam, jo basketbolists nespēlē, bet Porziņģis piekrīt algas neizmaksāšanai.
Goldensteitas klubam ir tiesības basketbolistu aizmainīt līdz 11. februārim, neveicot izmaksas, taču 31 gadu vecais spēlētājs nenoliedz, ka varētu arī noslēgt savu NBA karjeru.
Oktobra beigās tika ziņots, ka "Warriors" izskatīja iespēju atbrīvot Porziņģi.
Goldensteitas komanda NBA čempionāta ievadā ir uzvarējusi sešās no deviņām spēlēm un ieņem astoto vietu Rietumu konferencē.
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Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis veselības dēļ uz laiku pametīs basketbolu, piektdien savā "X.com" kontā paziņoja Porziņģis.
Porziņģis norāda, ka šosezon ļoti vēlējās doties laukumā "Warriors" komandas rindās, "taču, palielinot slodzi, mans ķermenis nereaģēja tā, kā biju cerējis".
"Šobrīd neesmu tādā kondīcijā, lai spēlētu tādā līmenī, kādu no sevis sagaidu," savā paziņojumā raksta basketbolists. "Tāpēc esmu pieņēmis lēmumu par prioritāti izvirzīt savu veselību un uz laiku pamest spēli, kuru mīlu."
Basketbolists izsaka gatavību kopā ar "Warriors" komandu rast saprātīgu risinājumu.
Porziņģim ir veselības problēmas, un šobrīd viņš nav kopā ar komandu. Oktobrī latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
Lai gan "Warriors" ziņoja, ka Porziņģis būs kopā ar komandu, taču nepiedalīsies treniņos, latvietis komandas bāzē neaizkavējās.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru (35,9 miljoni eiro), taču otrajā sezonā garantētā summa ir tikai trīs miljoni dolāru (2,69 miljoni eiro).
Vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas neārstēts var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.
Jau ziņots, ka "Warriors" nemaksā algu latviešu basketbolistam, jo basketbolists nespēlē, bet Porziņģis piekrīt algas neizmaksāšanai.
Goldensteitas klubam ir tiesības basketbolistu aizmainīt līdz 11. februārim, neveicot izmaksas, taču 31 gadu vecais spēlētājs nenoliedz, ka varētu arī noslēgt savu NBA karjeru.
Oktobra beigās tika ziņots, ka "Warriors" izskatīja iespēju atbrīvot Porziņģi.
Goldensteitas komanda NBA čempionāta ievadā ir uzvarējusi sešās no deviņām spēlēm un ieņem astoto vietu Rietumu konferencē.
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