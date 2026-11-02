VIDEO: Krisy šovā "Izklausies redzēts" pārtop par karstasinīgo Šakiru

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā mūziķe Krisy uzņēmās kārtējo muzikālo izaicinājumu — šoreiz viņa pārtapa par pasaulslaveno kolumbiešu dziedātāju Šakiru. Priekšnesumam tika izvēlēts viens no mākslinieces atpazīstamākajiem hitiem "Whenever, Wherever".
Šakira nebija vienkāršs tēls, ko atveidot, jo viņas priekšnesumos svarīga ne tikai balss, bet arī temperamentīgā uzstāšanās, harizma un īpašā kustību maniere.
Krisy nācās censties notvert šo neatkārtojamo enerģiju un uz skatuves iemiesot Latīņamerikas popmūzikas zvaigzni.
Vai Krisy izdevās pārliecinoši atveidot Šakiru un uz skatuves parādīt īstu kolumbiešu dīvas temperamentu?
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā mūziķe Krisy uzņēmās kārtējo muzikālo izaicinājumu — šoreiz viņa pārtapa par pasaulslaveno kolumbiešu dziedātāju Šakiru. Priekšnesumam tika izvēlēts viens no mākslinieces atpazīstamākajiem hitiem "Whenever, Wherever".
Šakira nebija vienkāršs tēls, ko atveidot, jo viņas priekšnesumos svarīga ne tikai balss, bet arī temperamentīgā uzstāšanās, harizma un īpašā kustību maniere.
Krisy nācās censties notvert šo neatkārtojamo enerģiju un uz skatuves iemiesot Latīņamerikas popmūzikas zvaigzni.
Vai Krisy izdevās pārliecinoši atveidot Šakiru un uz skatuves parādīt īstu kolumbiešu dīvas temperamentu?
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- Gata Šļūkas karikatūru
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