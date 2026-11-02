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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #tv

VIDEO: Krisy šovā "Izklausies redzēts" pārtop par karstasinīgo Šakiru

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 22:19
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2026. gada 02. novembris, 22:19
Krisy.
Krisy.
Foto: Lauris Vīksne

360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā mūziķe Krisy uzņēmās kārtējo muzikālo izaicinājumu — šoreiz viņa pārtapa par pasaulslaveno kolumbiešu dziedātāju Šakiru. Priekšnesumam tika izvēlēts viens no mākslinieces atpazīstamākajiem hitiem "Whenever, Wherever".

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Šakira nebija vienkāršs tēls, ko atveidot, jo viņas priekšnesumos svarīga ne tikai balss, bet arī temperamentīgā uzstāšanās, harizma un īpašā kustību maniere.

Krisy nācās censties notvert šo neatkārtojamo enerģiju un uz skatuves iemiesot Latīņamerikas popmūzikas zvaigzni.

Vai Krisy izdevās pārliecinoši atveidot Šakiru un uz skatuves parādīt īstu kolumbiešu dīvas temperamentu?

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
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Foto: Lauris Vīksne

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#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #tv
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360TV lielšovā "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā mūziķe Krisy uzņēmās kārtējo muzikālo izaicinājumu — šoreiz viņa pārtapa par pasaulslaveno kolumbiešu dziedātāju Šakiru. Priekšnesumam tika izvēlēts viens no mākslinieces atpazīstamākajiem hitiem "Whenever, Wherever".

Reklāma

Šakira nebija vienkāršs tēls, ko atveidot, jo viņas priekšnesumos svarīga ne tikai balss, bet arī temperamentīgā uzstāšanās, harizma un īpašā kustību maniere.

Krisy nācās censties notvert šo neatkārtojamo enerģiju un uz skatuves iemiesot Latīņamerikas popmūzikas zvaigzni.

Vai Krisy izdevās pārliecinoši atveidot Šakiru un uz skatuves parādīt īstu kolumbiešu dīvas temperamentu?

+26 foto
Andris Ērglis.
Šova "Izklausies redzēts" ceturtā tiešraide
Šova "Izklausies redzēts" ceturtajā raidījumā dalībnieki pārtapa par Britniju Spīrsu, Tilu Lindemanu, Zigfrīdu Muktupāvelu un citām mūzikas zvaigznēm.
Andris Ērglis.
Maksims Busels.
Maksims Busels.
Lelde Dreimane.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ieva Sutugova.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Ralfs Eilands.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
Elīna Fūrmane jeb DJ Ella.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Andris Ērglis.
Krisy.
Krisy.
Maksims Busels.
Krisy.
Ieva Sutugova.
"Izklausies redzēts" dalībnieki.
"Izklausies redzēts" žūrija.
Lelde Dreimane.
Maksims Busels.
Ralfs Eilands.
Andris Ērglis.
1 / 26
Foto: Lauris Vīksne

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Tēma
Izklaide 360TV Slavenību dzīve
Tēmturi
#dziesma #mūziķi #slavenības #šovi #tv
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Turpini lasīt
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PAR SVARĪGO
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