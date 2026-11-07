Rīgas 1. slimnīca aicina bez maksas pārbaudīt cukura līmeni un noskaidrot veselības riskus

Rīgas 1. slimnīca piektdien, 13. novembrī, no plkst. 12 līdz 15 rīkos cukura diabēta pārbaudes dienu "Pārbaudi bez maksas savu cukura līmeni. Zini savu risku!", informē slimnīcas komunikācijas vadītāja Kristīne Mincāne.
Pasākuma laikā iedzīvotāji varēs noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, aprēķināt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kā arī saņemt individuālas konsultācijas pie ārsta endokrinologa, uztura speciālistiem un podologiem.
Speciālisti palīdzēs izprast veselības rādītājus, identificēt iespējamos riska faktorus un sniegs ieteikumus turpmākajai veselības aprūpei, tostarp nepieciešamībai vērsties pie ģimenes ārsta vai cita medicīnas speciālista.
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču iepriekš jāpiesakās.
Slimnīcā norāda, ka cukura līmeņa noteikšana asinīs ir būtiska gan cukura diabēta profilaksē, gan slimības savlaicīgā diagnostikā un ārstēšanā. Regulāras veselības pārbaudes palīdz laikus pamanīt izmaiņas, izvērtēt iespējamos riskus un nepieciešamības gadījumā sākt atbilstošu ārstēšanu.
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Rīgas 1. slimnīca piektdien, 13. novembrī, no plkst. 12 līdz 15 rīkos cukura diabēta pārbaudes dienu "Pārbaudi bez maksas savu cukura līmeni. Zini savu risku!", informē slimnīcas komunikācijas vadītāja Kristīne Mincāne.
Pasākuma laikā iedzīvotāji varēs noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, aprēķināt ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kā arī saņemt individuālas konsultācijas pie ārsta endokrinologa, uztura speciālistiem un podologiem.
Speciālisti palīdzēs izprast veselības rādītājus, identificēt iespējamos riska faktorus un sniegs ieteikumus turpmākajai veselības aprūpei, tostarp nepieciešamībai vērsties pie ģimenes ārsta vai cita medicīnas speciālista.
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču iepriekš jāpiesakās.
Slimnīcā norāda, ka cukura līmeņa noteikšana asinīs ir būtiska gan cukura diabēta profilaksē, gan slimības savlaicīgā diagnostikā un ārstēšanā. Regulāras veselības pārbaudes palīdz laikus pamanīt izmaiņas, izvērtēt iespējamos riskus un nepieciešamības gadījumā sākt atbilstošu ārstēšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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