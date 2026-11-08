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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tūristi #tv

Vai ļautos masāžai ar nažiem? Aija Andrejeva par neparasto pieredzi ir sajūsmā

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 08. novembris, 12:45
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2026. gada 08. novembris, 12:45
Aija Andrejeva.
Aija Andrejeva.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Četri uz koferiem

360TV un izklaides platformas Tet+ šovā "Četri uz koferiem" Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu — jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt.

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Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums — šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu — masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī.

Kāpēc Aijai šāda vieta šķiet tik piemērota masāžai, un kā četrotne jutīsies, kad viņu ķermeņiem pieskarsies naži?

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#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tūristi #tv
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360TV un izklaides platformas Tet+ šovā "Četri uz koferiem" Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu — jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt.

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Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums — šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu — masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī.

Kāpēc Aijai šāda vieta šķiet tik piemērota masāžai, un kā četrotne jutīsies, kad viņu ķermeņiem pieskarsies naži?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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Tēmturi
#mūziķi #raidījumi #slavenības #šovi #tūristi #tv
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