Vai ļautos masāžai ar nažiem? Aija Andrejeva par neparasto pieredzi ir sajūsmā

360TV un izklaides platformas Tet+ šovā "Četri uz koferiem" Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu — jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt.
Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums — šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu — masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī.
Kāpēc Aijai šāda vieta šķiet tik piemērota masāžai, un kā četrotne jutīsies, kad viņu ķermeņiem pieskarsies naži?
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360TV un izklaides platformas Tet+ šovā "Četri uz koferiem" Deniss Stepanovs apsola ceļabiedriem masāžu, taču vispirms tā jāatrod pazemes stāvu labirintā. Četrotne Taivānā sastopas ar neparastu izaicinājumu — jāsaprot, kurp ved noslēpumainās koordinātas, jo pat GPS šoreiz nespēj īsti palīdzēt.
Kad īstā vieta beidzot atrasta, atklājas pārsteigums — šī nav gluži parasta masāža, jo tās laikā tiek izmantoti naži! Kamēr pārējie iepazīst neparasto procedūru, Aija Andrejeva ir sajūsmā par tās atrašanās vietu — masāžas salons atrodas turpat stacijas tunelī.
Kāpēc Aijai šāda vieta šķiet tik piemērota masāžai, un kā četrotne jutīsies, kad viņu ķermeņiem pieskarsies naži?
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