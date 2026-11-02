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#slavenības #šovi #tv

Fūrmane atgriežas pusaudžu gados un atdzīvina Avrilas Lavinjas dumpiniecisko garu

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 02. novembris, 21:45
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2026. gada 02. novembris, 21:45
Elīna Fūrmane atdzīvina Avrilas Lavinjas dumpiniecisko garu.
Elīna Fūrmane atdzīvina Avrilas Lavinjas dumpiniecisko garu.
Foto: Ekrānuzņēmums/360TV/Izklausies redzēts

360TV lielšova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā Elīna Fūrmane devās muzikālā ceļojumā laikā, iejūtoties kanādiešu dziedātājas Avrilas Lavinjas tēlā. Uz skatuves atdzima 2000. gadu sākuma dumpinieciskā noskaņa, bet Elīnai bija jāizpilda viens no mākslinieces pazīstamākajiem hitiem – “Complicated”.

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Dziesma, kas savulaik kļuva par veselas paaudzes himnu, prasīja ne tikai enerģisku priekšnesumu, bet arī atbilstošu tēlu un attieksmi. Avrilas Lavinjas rokmūzikai raksturīgais dumpinieciskums un nepiespiestais stils bija būtiska priekšnesuma sastāvdaļa, tāpēc Elīnai bija jācenšas uz skatuves atklāt arī šīs dziedātājas raksturu.

“Complicated” vēstījums par vēlmi būt pašam un neizlikties par kādu citu lieliski iederējās šova pārvērtību noskaņā. Elīnai šis uzdevums kļuva par iespēju atgriezties laikā, kad Lavinjas mūzika skanēja jauniešu austiņās un viņas tēls iedvesmoja būt drosmīgiem un atšķirīgiem.

Vai Elīnai izdevās pārliecinoši iemiesot Avrilas Lavinjas enerģiju un uzburt uz skatuves īstu 2000. gadu rokmūzikas atmosfēru?

VIDEO:

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360TV lielšova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā Elīna Fūrmane devās muzikālā ceļojumā laikā, iejūtoties kanādiešu dziedātājas Avrilas Lavinjas tēlā. Uz skatuves atdzima 2000. gadu sākuma dumpinieciskā noskaņa, bet Elīnai bija jāizpilda viens no mākslinieces pazīstamākajiem hitiem – “Complicated”.

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Dziesma, kas savulaik kļuva par veselas paaudzes himnu, prasīja ne tikai enerģisku priekšnesumu, bet arī atbilstošu tēlu un attieksmi. Avrilas Lavinjas rokmūzikai raksturīgais dumpinieciskums un nepiespiestais stils bija būtiska priekšnesuma sastāvdaļa, tāpēc Elīnai bija jācenšas uz skatuves atklāt arī šīs dziedātājas raksturu.

“Complicated” vēstījums par vēlmi būt pašam un neizlikties par kādu citu lieliski iederējās šova pārvērtību noskaņā. Elīnai šis uzdevums kļuva par iespēju atgriezties laikā, kad Lavinjas mūzika skanēja jauniešu austiņās un viņas tēls iedvesmoja būt drosmīgiem un atšķirīgiem.

Vai Elīnai izdevās pārliecinoši iemiesot Avrilas Lavinjas enerģiju un uzburt uz skatuves īstu 2000. gadu rokmūzikas atmosfēru?

VIDEO:

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