Fūrmane atgriežas pusaudžu gados un atdzīvina Avrilas Lavinjas dumpiniecisko garu

360TV lielšova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā Elīna Fūrmane devās muzikālā ceļojumā laikā, iejūtoties kanādiešu dziedātājas Avrilas Lavinjas tēlā. Uz skatuves atdzima 2000. gadu sākuma dumpinieciskā noskaņa, bet Elīnai bija jāizpilda viens no mākslinieces pazīstamākajiem hitiem – “Complicated”.
Dziesma, kas savulaik kļuva par veselas paaudzes himnu, prasīja ne tikai enerģisku priekšnesumu, bet arī atbilstošu tēlu un attieksmi. Avrilas Lavinjas rokmūzikai raksturīgais dumpinieciskums un nepiespiestais stils bija būtiska priekšnesuma sastāvdaļa, tāpēc Elīnai bija jācenšas uz skatuves atklāt arī šīs dziedātājas raksturu.
“Complicated” vēstījums par vēlmi būt pašam un neizlikties par kādu citu lieliski iederējās šova pārvērtību noskaņā. Elīnai šis uzdevums kļuva par iespēju atgriezties laikā, kad Lavinjas mūzika skanēja jauniešu austiņās un viņas tēls iedvesmoja būt drosmīgiem un atšķirīgiem.
Vai Elīnai izdevās pārliecinoši iemiesot Avrilas Lavinjas enerģiju un uzburt uz skatuves īstu 2000. gadu rokmūzikas atmosfēru?
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
360TV lielšova “Izklausies redzēts” trešajā raidījumā Elīna Fūrmane devās muzikālā ceļojumā laikā, iejūtoties kanādiešu dziedātājas Avrilas Lavinjas tēlā. Uz skatuves atdzima 2000. gadu sākuma dumpinieciskā noskaņa, bet Elīnai bija jāizpilda viens no mākslinieces pazīstamākajiem hitiem – “Complicated”.
Dziesma, kas savulaik kļuva par veselas paaudzes himnu, prasīja ne tikai enerģisku priekšnesumu, bet arī atbilstošu tēlu un attieksmi. Avrilas Lavinjas rokmūzikai raksturīgais dumpinieciskums un nepiespiestais stils bija būtiska priekšnesuma sastāvdaļa, tāpēc Elīnai bija jācenšas uz skatuves atklāt arī šīs dziedātājas raksturu.
“Complicated” vēstījums par vēlmi būt pašam un neizlikties par kādu citu lieliski iederējās šova pārvērtību noskaņā. Elīnai šis uzdevums kļuva par iespēju atgriezties laikā, kad Lavinjas mūzika skanēja jauniešu austiņās un viņas tēls iedvesmoja būt drosmīgiem un atšķirīgiem.
Vai Elīnai izdevās pārliecinoši iemiesot Avrilas Lavinjas enerģiju un uzburt uz skatuves īstu 2000. gadu rokmūzikas atmosfēru?
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu