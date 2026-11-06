Uzbrukums vilciena konduktorei: vardarbīgais jaunietis atzīts par nepieskaitāmu

Šovasar Jūrmalā vilciena konduktorei uzbrukušais jaunietis ekspertīzē atzīts par nepieskaitāmu, informē Valsts policijā.
6. jūnijā Jūrmalas iecirkņa likumsargi saņēma informāciju par laupīšanu, kas notika elektrovilcienā Rīga-Ķemeri, kur konduktorei uzbruka kāds jaunietis un nodarīja miesas bojājumus, pēc kā viņai nolaupīja mantas un naudu.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 6. jūnijā īsi pēc pusnakts Jūrmalā, posmā no dzelzceļa stacijas "Sloka" līdz stacijai "Ķemeri", tika rupji traucēta sabiedriskā kārtība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas. Vilciena konduktorei kāds jaunietis nodarīja miesas bojājumus, pēc kā nozaga viņas somu ar personīgajām mantām un darba somu.
Likumsargi 26. jūnijā aizturēja 2001. gadā dzimušu jaunieti. Aizturētais jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.
30. oktobrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai procesa turpināšanai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.
Krimināllikumā teikts, ka personām, kas izdarījušas noziegumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir ekspertīzē atzītas par nepieskaitāmām, var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Tie paredz ārstēšanu medicīnas iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā un ārstēšanu specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tāpat šādos gadījumos var personu nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā.
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Šovasar Jūrmalā vilciena konduktorei uzbrukušais jaunietis ekspertīzē atzīts par nepieskaitāmu, informē Valsts policijā.
6. jūnijā Jūrmalas iecirkņa likumsargi saņēma informāciju par laupīšanu, kas notika elektrovilcienā Rīga-Ķemeri, kur konduktorei uzbruka kāds jaunietis un nodarīja miesas bojājumus, pēc kā viņai nolaupīja mantas un naudu.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka 6. jūnijā īsi pēc pusnakts Jūrmalā, posmā no dzelzceļa stacijas "Sloka" līdz stacijai "Ķemeri", tika rupji traucēta sabiedriskā kārtība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas. Vilciena konduktorei kāds jaunietis nodarīja miesas bojājumus, pēc kā nozaga viņas somu ar personīgajām mantām un darba somu.
Likumsargi 26. jūnijā aizturēja 2001. gadā dzimušu jaunieti. Aizturētais jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.
30. oktobrī kriminālprocess nosūtīts Pierīgas prokuratūrai procesa turpināšanai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanai.
Krimināllikumā teikts, ka personām, kas izdarījušas noziegumus, bet sirgst ar psihiskiem traucējumiem un ir ekspertīzē atzītas par nepieskaitāmām, var noteikt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Tie paredz ārstēšanu medicīnas iestādē, ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā un ārstēšanu specializētā psihiatriskajā slimnīcā ar apsardzi. Tāpat šādos gadījumos var personu nodot tuvinieku vai citu personu, kas veic slimnieku kopšanu, gādībā.
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