In memoriam. Ornitologs Māris Strazds devies pēdējā lidojumā

Pazīstamais melno stārķu pētnieks, bioloģijas doktors Māris Strazds (1960–2026) devies savā pēdējā lidojumā, “Facebook” pavēstījis ornitologs Ruslans Matrozis.
Kolēģi un dabas draugi viņu raksturo kā izcili erudītu, mērķtiecīgu, komunikablu cilvēku ar spēcīgām līdera dotībām, asu tiesiskuma izjūtu un lielisku humoru. Putnu vērotāju grupas Māris Strazds vadīja jau kopš 1989. gada, viņš bija viens no Latvijas Ornitoloģijas biedrības dibinātājiem, kas uzņēmās tās vadību izaugsmes laikā no 1994. līdz 2002. gadam.
Strazds bija viens no starptautiski atzītiem un vadošajiem melno stārķu ekspertiem, šīs noslēpumainās un jutīgās meža sugas izpētei viņš veltīja vairāk nekā 40 sava mūža gadus.
Strazds vadīja unikālu ekspedīciju “Pa melnā stārķa pēdām” no Latvijas uz Āfriku, lai detalizēti izsekotu šo putnu ziemošanas maršrutus un apstāšanās vietas. Viņš bija viens no pirmajiem Latvijā, kurš stārķu izpētē ieviesa satelītraidītājus, ļaujot sabiedrībai teju tiešsaistē sekot līdzi Kates, Fejas, Mares un citu gandru jeb melno stārķu dramatiskajiem ceļojumiem, migrācijas grūtībām un pat bojāejas iemesliem.
Strazda pētījumi pierādīja, ka melno stārķu populācijas lejupslīdi ietekmē četri galvenie faktori: mežizstrādes radītie traucējumi, barošanās vietu trūkums, plēsēji un globālais ķīmiskais piesārņojums, piemēram, DDT paliekas olās. Jau kopš 1990. gadu beigām viņš regulāri cēla trauksmi par to, ka intensīvas kailciršu prakses dēļ Latvijas meži zaudē savu dabisko struktūru.
Šoruden Rucavā, kur valsts pārraudzītā teritorijā tika nocirsta gandrīz 400 gadu veca priežu audze ar senu melnā stārķa ligzdvietu, Strazds personīgi no cirsmas iznesa stumbra ripu, lai laboratorijā pierādītu koka unikālo vecumu – tas auga kopš aptuveni 1649. gada – un cīnītos par amatpersonu atbildību.
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Pazīstamais melno stārķu pētnieks, bioloģijas doktors Māris Strazds (1960–2026) devies savā pēdējā lidojumā, “Facebook” pavēstījis ornitologs Ruslans Matrozis.
Kolēģi un dabas draugi viņu raksturo kā izcili erudītu, mērķtiecīgu, komunikablu cilvēku ar spēcīgām līdera dotībām, asu tiesiskuma izjūtu un lielisku humoru. Putnu vērotāju grupas Māris Strazds vadīja jau kopš 1989. gada, viņš bija viens no Latvijas Ornitoloģijas biedrības dibinātājiem, kas uzņēmās tās vadību izaugsmes laikā no 1994. līdz 2002. gadam.
Strazds bija viens no starptautiski atzītiem un vadošajiem melno stārķu ekspertiem, šīs noslēpumainās un jutīgās meža sugas izpētei viņš veltīja vairāk nekā 40 sava mūža gadus.
Strazds vadīja unikālu ekspedīciju “Pa melnā stārķa pēdām” no Latvijas uz Āfriku, lai detalizēti izsekotu šo putnu ziemošanas maršrutus un apstāšanās vietas. Viņš bija viens no pirmajiem Latvijā, kurš stārķu izpētē ieviesa satelītraidītājus, ļaujot sabiedrībai teju tiešsaistē sekot līdzi Kates, Fejas, Mares un citu gandru jeb melno stārķu dramatiskajiem ceļojumiem, migrācijas grūtībām un pat bojāejas iemesliem.
Strazda pētījumi pierādīja, ka melno stārķu populācijas lejupslīdi ietekmē četri galvenie faktori: mežizstrādes radītie traucējumi, barošanās vietu trūkums, plēsēji un globālais ķīmiskais piesārņojums, piemēram, DDT paliekas olās. Jau kopš 1990. gadu beigām viņš regulāri cēla trauksmi par to, ka intensīvas kailciršu prakses dēļ Latvijas meži zaudē savu dabisko struktūru.
Šoruden Rucavā, kur valsts pārraudzītā teritorijā tika nocirsta gandrīz 400 gadu veca priežu audze ar senu melnā stārķa ligzdvietu, Strazds personīgi no cirsmas iznesa stumbra ripu, lai laboratorijā pierādītu koka unikālo vecumu – tas auga kopš aptuveni 1649. gada – un cīnītos par amatpersonu atbildību.
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