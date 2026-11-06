Katrs ceturtais Latvijas darbinieks nevar atļauties veidot uzkrājumus

Daudziem Latvijas iedzīvotājiem finansiālā drošība joprojām ir izaicinājums. CV.lv aptaujas dati liecina, ka 26% darbinieku šobrīd nevar atļauties veidot uzkrājumus. Vienlaikus tikai 5% pēdējā gada laikā būtiski palielinājuši savu finanšu drošības spilvenu, lai būtu labāk sagatavoti darba zaudēšanas gadījumam, informē Alma Career Latvia.
Aptaujas rezultāti rāda, ka uzkrājumu veidošana daļai strādājošo joprojām ir sarežģīta. Vairāk nekā trešdaļa jeb 36% atzīst, ka vēlētos krāt, taču līdz šim tas nav izdevies. Savukārt 23% norāda, ka pēdējo 12 mēnešu laikā savus uzkrājumus ir palielinājuši, taču nelielā apmērā.
Darba zaudēšanas gadījumā vislielākās bažas darbiniekiem rada ikdienas izdevumu segšana. To kā galveno satraukuma iemeslu min 32% aptaujāto. Otrs biežāk minētais izaicinājums ir piemērota jauna darba atrašana (23%), kam seko mājokļa kredīta vai īres maksājumu segšana (17%) un ar ģimeni un bērniem saistītie izdevumi (16%).
Dzīves līmeņa pazemināšanos, ilgstošu bezdarbu un uzkrājumu izsīkšanu kā nozīmīgu risku min aptuveni katrs astotais respondents. Tikai 1% norāda, ka darba zaudēšana viņiem neradītu nopietnas finansiālas grūtības.
"Latvijā jautājums nav par vēlmi veidot uzkrājumus, bet gan par iespējām to darīt. Ja katrs ceturtais darbinieks nevar atļauties atlikt naudu nebaltām dienām un lielākās bažas rada ikdienas izdevumu segšana, tad darbavieta bieži vien ir galvenais finansiālās drošības garants. Darba devējs nevar vienas dienas laikā būtiski palielināt atalgojumu, taču var sniegt lielāku drošības sajūtu. Skaidra komunikācija par uzņēmuma situāciju un regulāra atalgojuma pārskatīšana bieži vien palīdz mazināt nedrošību vairāk nekā dažādas labbūtības iniciatīvas," norāda CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja Linda Gribuste.
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Daudziem Latvijas iedzīvotājiem finansiālā drošība joprojām ir izaicinājums. CV.lv aptaujas dati liecina, ka 26% darbinieku šobrīd nevar atļauties veidot uzkrājumus. Vienlaikus tikai 5% pēdējā gada laikā būtiski palielinājuši savu finanšu drošības spilvenu, lai būtu labāk sagatavoti darba zaudēšanas gadījumam, informē Alma Career Latvia.
Aptaujas rezultāti rāda, ka uzkrājumu veidošana daļai strādājošo joprojām ir sarežģīta. Vairāk nekā trešdaļa jeb 36% atzīst, ka vēlētos krāt, taču līdz šim tas nav izdevies. Savukārt 23% norāda, ka pēdējo 12 mēnešu laikā savus uzkrājumus ir palielinājuši, taču nelielā apmērā.
Darba zaudēšanas gadījumā vislielākās bažas darbiniekiem rada ikdienas izdevumu segšana. To kā galveno satraukuma iemeslu min 32% aptaujāto. Otrs biežāk minētais izaicinājums ir piemērota jauna darba atrašana (23%), kam seko mājokļa kredīta vai īres maksājumu segšana (17%) un ar ģimeni un bērniem saistītie izdevumi (16%).
Dzīves līmeņa pazemināšanos, ilgstošu bezdarbu un uzkrājumu izsīkšanu kā nozīmīgu risku min aptuveni katrs astotais respondents. Tikai 1% norāda, ka darba zaudēšana viņiem neradītu nopietnas finansiālas grūtības.
"Latvijā jautājums nav par vēlmi veidot uzkrājumus, bet gan par iespējām to darīt. Ja katrs ceturtais darbinieks nevar atļauties atlikt naudu nebaltām dienām un lielākās bažas rada ikdienas izdevumu segšana, tad darbavieta bieži vien ir galvenais finansiālās drošības garants. Darba devējs nevar vienas dienas laikā būtiski palielināt atalgojumu, taču var sniegt lielāku drošības sajūtu. Skaidra komunikācija par uzņēmuma situāciju un regulāra atalgojuma pārskatīšana bieži vien palīdz mazināt nedrošību vairāk nekā dažādas labbūtības iniciatīvas," norāda CV-Online Recruitment Baltijas atlases vadītāja Linda Gribuste.
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