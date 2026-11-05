Daugavpilī laupītājs ielaužas dzīvoklī un ar nazi draud tā iemītniekam

Aizvadītajā mēnesī Daugavpilī nenoskaidrotai personai izdevās iekļūt kādā dzīvoklī un, pielietojot vardarbību, nolaupīt 1957. gadā dzimušam vīrietim piederošās mantas — gredzenu un rokas pulksteni. Valsts policijas amatpersonas operatīvi noskaidroja iespējamo vainīgo personu un aizturēja 1978. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā, informē policijā.
2026. gada 27. oktobrī Daugavpilī nenoskaidrota persona iekļuva 1957. gadā dzimuša vīrieša dzīvoklī, kur izsmidzināja gāzi no baloniņa un nodarīja vīrietim miesas bojājumus. Zināms, ka laupītājs vīrietim piedraudēja ar nazi, pēc kā nolaupīja viņam piederošo gredzenu un rokas pulksteni. Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un, veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidroja iespējamo vainīgo personu. Šā gada 27. oktobrī Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1978. gadā dzimušu vīrieti. Veicot sankcionētu kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā, amatpersonas atrada nolaupītās mantas.
Aizturētajai personai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis — apcietinājums.
Vīrietis jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas amatpersonu redzeslokā un bija tiesāts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Saistībā ar šo notikumu Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas, proti, par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Aizvadītajā mēnesī Daugavpilī nenoskaidrotai personai izdevās iekļūt kādā dzīvoklī un, pielietojot vardarbību, nolaupīt 1957. gadā dzimušam vīrietim piederošās mantas — gredzenu un rokas pulksteni. Valsts policijas amatpersonas operatīvi noskaidroja iespējamo vainīgo personu un aizturēja 1978. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policija turpina izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā, informē policijā.
2026. gada 27. oktobrī Daugavpilī nenoskaidrota persona iekļuva 1957. gadā dzimuša vīrieša dzīvoklī, kur izsmidzināja gāzi no baloniņa un nodarīja vīrietim miesas bojājumus. Zināms, ka laupītājs vīrietim piedraudēja ar nazi, pēc kā nolaupīja viņam piederošo gredzenu un rokas pulksteni. Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas nekavējoties reaģēja uz saņemto informāciju un, veicot izmeklēšanas pasākumus, noskaidroja iespējamo vainīgo personu. Šā gada 27. oktobrī Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1978. gadā dzimušu vīrieti. Veicot sankcionētu kratīšanu aizturētā vīrieša dzīvesvietā, amatpersonas atrada nolaupītās mantas.
Aizturētajai personai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis — apcietinājums.
Vīrietis jau iepriekš bija nonācis Valsts policijas amatpersonu redzeslokā un bija tiesāts par līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Saistībā ar šo notikumu Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas, proti, par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu