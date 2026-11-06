Kāpēc Nansija Garkalne piekritusi filmēties realitātes šovā?

Dziedātāja Nansija Garkalne jeb Tikasha Sakama pavisam nesen ir pievienojusies 360TV realitātes šovam “Slavenības. Bez filtra”. Viņa neslēpj, ka lēmums nācis īstajā brīdī, jo pati ir mainījusies un nu ir gatava ļaut skatītājiem ielūkoties savā ikdienā.
Nansija Garkalne atzīst, ka kameras viņu nebiedē, jo arī ikdienā labprāt dalās ar savas dzīves notikumiem sociālajos tīklos. Turklāt viņai nereti gadoties piedzīvot situācijas, kuras būtu vērts iemūžināt, tāpēc filmēšanas komandas klātbūtne varētu izrādīties tieši laikā.
“Man nav ko slēpt. Es esmu tāda, kāda es esmu,” pārliecināta ir Nansija.
Dziedātāja cer, ka viņas dalība šovā skatītājiem ļaus ieraudzīt arī mazliet citādu realitātes televīzijas pusi – arī dzīvespriecīgus, spontānus un neparedzamus ikdienas mirkļus. Kādi tieši piedzīvojumi sagaida Nansiju un kas vēl slēpjas aiz viņas lēmuma piekrist filmēties?
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Dziedātāja Nansija Garkalne jeb Tikasha Sakama pavisam nesen ir pievienojusies 360TV realitātes šovam “Slavenības. Bez filtra”. Viņa neslēpj, ka lēmums nācis īstajā brīdī, jo pati ir mainījusies un nu ir gatava ļaut skatītājiem ielūkoties savā ikdienā.
Nansija Garkalne atzīst, ka kameras viņu nebiedē, jo arī ikdienā labprāt dalās ar savas dzīves notikumiem sociālajos tīklos. Turklāt viņai nereti gadoties piedzīvot situācijas, kuras būtu vērts iemūžināt, tāpēc filmēšanas komandas klātbūtne varētu izrādīties tieši laikā.
“Man nav ko slēpt. Es esmu tāda, kāda es esmu,” pārliecināta ir Nansija.
Dziedātāja cer, ka viņas dalība šovā skatītājiem ļaus ieraudzīt arī mazliet citādu realitātes televīzijas pusi – arī dzīvespriecīgus, spontānus un neparedzamus ikdienas mirkļus. Kādi tieši piedzīvojumi sagaida Nansiju un kas vēl slēpjas aiz viņas lēmuma piekrist filmēties?
VIDEO:
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