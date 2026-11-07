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#dzīvesstils #izrādes #slavenības #šovi

Vīrs, kurš apēda lidmašīnu, sieviete, kura kliedz reaktīvā dzinēja skaļumā: interesantākās cilvēku superspējas

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 07. novembris, 00:00
Anna Līza Flanagana, Deniels Tammets, Lū Tou Liņs.
Pasaulē ir daudz cilvēku, kuriem piemīt īpašas, unikālas spējas, kurām grūti rast izskaidrojumu. Šos dažādos talantus var vērtēt dažādi, jo sevišķi, ja raugās no kaut kādas vispārējās lietderības vai varbūt pat potenciāli iespējamās kaitniecības viedokļa, taču kopumā vismaz ir ļoti interesanti par ko tādu uzzināt.
Anna Līza Flanagana, Deniels Tammets, Lū Tou Liņs.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Youtube"/mākslīgais intelekts
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Rentgena redze

Sikspārņa orientēšanās

Bens Andervuds, zaudējot redzi, apguva tā dēvēto eholokācijas spēju: ar klikšķiem, kurus radīja ar muti, viņš spēja nevainojami orientēties paša acīm neredzamajā telpā.
Bens Andervuds, zaudējot redzi, apguva tā dēvēto eholokācijas spēju: ar klikšķiem, kurus radīja ar muti, viņš spēja nevainojami orientēties paša acīm neredzamajā telpā.
Foto: Vida Press

Bens Andervuds trīs gadu vecumā vēža dēļ zaudēja redzi, taču jau aptuveni gadu vēlāk patstāvīgi apguva neparastu veidu, kā orientēties apkārtnē. Ar muti radot klikšķus un ieklausoties to atbalsīs, viņš spēja noteikt priekšmetu atrašanās vietu un attālumu līdz tiem. Šī spēja — eholokācija — ļāva viņam pārvietoties bez baltā spieķa vai suņa pavadoņa, rotaļāties ar brāli un piedalīties sporta spēlēs.

Bena prasme piesaistīja arī pētnieku uzmanību. Lai gan viņa spējas bija iespaidīgas, eholokācija nav pārdabiska parādība — to dažādā līmenī iespējams attīstīt trenējoties. Diemžēl vēzis atgriezās, un Bens nomira 16 gadu vecumā.

1/13
Rentgena redze

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#dzīvesstils #izrādes #slavenības #šovi
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1/13
Rentgena redze

Sikspārņa orientēšanās

Bens Andervuds, zaudējot redzi, apguva tā dēvēto eholokācijas spēju: ar klikšķiem, kurus radīja ar muti, viņš spēja nevainojami orientēties paša acīm neredzamajā telpā.
Bens Andervuds, zaudējot redzi, apguva tā dēvēto eholokācijas spēju: ar klikšķiem, kurus radīja ar muti, viņš spēja nevainojami orientēties paša acīm neredzamajā telpā.
Foto: Vida Press

Bens Andervuds trīs gadu vecumā vēža dēļ zaudēja redzi, taču jau aptuveni gadu vēlāk patstāvīgi apguva neparastu veidu, kā orientēties apkārtnē. Ar muti radot klikšķus un ieklausoties to atbalsīs, viņš spēja noteikt priekšmetu atrašanās vietu un attālumu līdz tiem. Šī spēja — eholokācija — ļāva viņam pārvietoties bez baltā spieķa vai suņa pavadoņa, rotaļāties ar brāli un piedalīties sporta spēlēs.

Bena prasme piesaistīja arī pētnieku uzmanību. Lai gan viņa spējas bija iespaidīgas, eholokācija nav pārdabiska parādība — to dažādā līmenī iespējams attīstīt trenējoties. Diemžēl vēzis atgriezās, un Bens nomira 16 gadu vecumā.

1/13
Rentgena redze

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#dzīvesstils #izrādes #slavenības #šovi
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