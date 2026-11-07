Vīrs, kurš apēda lidmašīnu, sieviete, kura kliedz reaktīvā dzinēja skaļumā: interesantākās cilvēku superspējas

Sikspārņa orientēšanās
Bens Andervuds trīs gadu vecumā vēža dēļ zaudēja redzi, taču jau aptuveni gadu vēlāk patstāvīgi apguva neparastu veidu, kā orientēties apkārtnē. Ar muti radot klikšķus un ieklausoties to atbalsīs, viņš spēja noteikt priekšmetu atrašanās vietu un attālumu līdz tiem. Šī spēja — eholokācija — ļāva viņam pārvietoties bez baltā spieķa vai suņa pavadoņa, rotaļāties ar brāli un piedalīties sporta spēlēs.
Bena prasme piesaistīja arī pētnieku uzmanību. Lai gan viņa spējas bija iespaidīgas, eholokācija nav pārdabiska parādība — to dažādā līmenī iespējams attīstīt trenējoties. Diemžēl vēzis atgriezās, un Bens nomira 16 gadu vecumā.
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Sikspārņa orientēšanās
Bens Andervuds trīs gadu vecumā vēža dēļ zaudēja redzi, taču jau aptuveni gadu vēlāk patstāvīgi apguva neparastu veidu, kā orientēties apkārtnē. Ar muti radot klikšķus un ieklausoties to atbalsīs, viņš spēja noteikt priekšmetu atrašanās vietu un attālumu līdz tiem. Šī spēja — eholokācija — ļāva viņam pārvietoties bez baltā spieķa vai suņa pavadoņa, rotaļāties ar brāli un piedalīties sporta spēlēs.
Bena prasme piesaistīja arī pētnieku uzmanību. Lai gan viņa spējas bija iespaidīgas, eholokācija nav pārdabiska parādība — to dažādā līmenī iespējams attīstīt trenējoties. Diemžēl vēzis atgriezās, un Bens nomira 16 gadu vecumā.
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- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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