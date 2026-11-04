ASV Senātā pirmoreiz ievēlēts musulmanis — Mičiganā uzvarējis Abduls el Sajeds

Demokrātu kandidāts, ārsts un bijušais sabiedrības veselības dienesta vadītājs Abduls el Sajeds uzvarējis ASV Senāta vēlēšanās Mičiganā, kļūstot par pirmo musulmani, kurš ievēlēts Kongresa augšpalātā. Par viņa uzvaru pār republikāni Maiku Rodžersu ziņo “Reuters” un ASV sabiedriskie mediji, atsaucoties uz vēlēšanu rezultātu prognozēm.
42 gadus vecais el Sajeds ieņems demokrāta Gerija Pītersa vietu, kurš nolēma nekandidēt uz atkārtotu pilnvaru termiņu. Tādējādi demokrāti saglabājuši mandātu vienā no politiski svārstīgajiem štatiem. Viņa sāncensis Rodžerss ir bijušais Pārstāvju palātas deputāts, kurš uz Senātu neveiksmīgi kandidēja arī 2024. gadā.
Ārsts ar progresīvu politisko programmu
El Sajeds dzimis Mičiganā ēģiptiešu imigrantu ģimenē. Viņš studējis Mičiganas Universitātē, ieguvis doktora grādu sabiedrības veselībā Oksfordā un ārsta izglītību Kolumbijas Universitātē. Pirms pievēršanās vēlēšanu politikai viņš vadīja Detroitas veselības dienestu, vēlāk — Veinas apgabala Veselības, sociālo un veterānu lietu departamentu.
Priekšvēlēšanu kampaņā el Sajeds uzsvēra nepieciešamību samazināt strādājošo ģimeņu izdevumus un turīgu ziedotāju ietekmi politikā. Viņš atbalsta progresīvo demokrātu virzīto “Medicare for All” — valsts finansētu vispārējas veselības aprūpes sistēmu.
Viņu atbalstīja senators Bērnijs Sanderss un kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa.
Ārpolitikā el Sajeds kritizējis ASV militāro atbalstu Izraēlai, un šī nostāja kļuva par vienu no strīdīgākajiem kampaņas jautājumiem.
Viņa reliģiskā piederība arī nonāca politisko uzbrukumu centrā.
Pirmais Senātā, nevis visā Kongresā
Musulmaņi jau iepriekš ievēlēti ASV Pārstāvju palātā. Par pirmo musulmani Kongresā 2006. gadā kļuva Kīts Elisons, savukārt 2018. gadā tajā ievēlēja pirmās musulmaņu sievietes — Rašidu Tlaibu un Ilhanu Omāru. El Sajeda uzvara ir pirmais šāds gadījums Senāta vēsturē.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
Jau ziņots, otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
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Demokrātu kandidāts, ārsts un bijušais sabiedrības veselības dienesta vadītājs Abduls el Sajeds uzvarējis ASV Senāta vēlēšanās Mičiganā, kļūstot par pirmo musulmani, kurš ievēlēts Kongresa augšpalātā. Par viņa uzvaru pār republikāni Maiku Rodžersu ziņo “Reuters” un ASV sabiedriskie mediji, atsaucoties uz vēlēšanu rezultātu prognozēm.
42 gadus vecais el Sajeds ieņems demokrāta Gerija Pītersa vietu, kurš nolēma nekandidēt uz atkārtotu pilnvaru termiņu. Tādējādi demokrāti saglabājuši mandātu vienā no politiski svārstīgajiem štatiem. Viņa sāncensis Rodžerss ir bijušais Pārstāvju palātas deputāts, kurš uz Senātu neveiksmīgi kandidēja arī 2024. gadā.
Ārsts ar progresīvu politisko programmu
El Sajeds dzimis Mičiganā ēģiptiešu imigrantu ģimenē. Viņš studējis Mičiganas Universitātē, ieguvis doktora grādu sabiedrības veselībā Oksfordā un ārsta izglītību Kolumbijas Universitātē. Pirms pievēršanās vēlēšanu politikai viņš vadīja Detroitas veselības dienestu, vēlāk — Veinas apgabala Veselības, sociālo un veterānu lietu departamentu.
Priekšvēlēšanu kampaņā el Sajeds uzsvēra nepieciešamību samazināt strādājošo ģimeņu izdevumus un turīgu ziedotāju ietekmi politikā. Viņš atbalsta progresīvo demokrātu virzīto “Medicare for All” — valsts finansētu vispārējas veselības aprūpes sistēmu.
Viņu atbalstīja senators Bērnijs Sanderss un kongresmene Aleksandrija Okasio-Kortesa.
Ārpolitikā el Sajeds kritizējis ASV militāro atbalstu Izraēlai, un šī nostāja kļuva par vienu no strīdīgākajiem kampaņas jautājumiem.
Viņa reliģiskā piederība arī nonāca politisko uzbrukumu centrā.
Pirmais Senātā, nevis visā Kongresā
Musulmaņi jau iepriekš ievēlēti ASV Pārstāvju palātā. Par pirmo musulmani Kongresā 2006. gadā kļuva Kīts Elisons, savukārt 2018. gadā tajā ievēlēja pirmās musulmaņu sievietes — Rašidu Tlaibu un Ilhanu Omāru. El Sajeda uzvara ir pirmais šāds gadījums Senāta vēsturē.
Aptauja
Kā, jūsuprāt, islāma klātbūtne ietekmē Rietumu sabiedrību?
Jau ziņots, otrdien notikušajās ASV vidustermiņa vēlēšanās demokrāti atguvuši kontroli pār abām Savienoto Valstu Kongresa palātām, liecina mediju prognozes un līdz šim apkopotie rezultāti.
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