Četru gadu laikā 14. Saeima pieņēmusi 1078 likumus, tostarp 140 jaunus likumus un 938 grozījumus, liecina parlamenta apkopotā informācija par aizvadītā sasaukuma darbu.
Parlamentā uzsver, ka šīs Saeimas darbā būtiska uzmanība pievērsta valsts drošības un aizsardzības stiprināšanai, enerģētiskās neatkarības veicināšanai, kā arī atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem un senioriem.
14. Saeimas laikā darbojās četras parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kas vērtēja finanšu sektora uzraudzības ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu, "Rail Baltica" projekta īstenošanas problēmas, augsto apkures cenu iemeslus Rīgā un imigrācijas problēmas valstī.
Šā sasaukuma laikā notikušas 215 Saeimas sēdes, bet parlamenta komisijas sanākušas uz 3574 sēdēm. Garākā nepārtrauktā Saeimas sēde ilga 23 stundas un 56 minūtes, kad 2023. gada martā deputāti galīgajā lasījumā skatīja valsts budžetu.
Kopumā izskatīšanai Saeimas komisijās nodoti 1268 likumprojekti, no kuriem 810 iesniedza Ministru kabinets, 221 deputāts, 219 Saeimas komisijas, bet 18 likumdošanas iniciatīvas iesniedza Valsts prezidents. Strādājot ar likumprojektiem otrajā un trešajā lasījumā, deputāti izvērtējuši 13 675 priekšlikumus.
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Četru gadu laikā 14. Saeima pieņēmusi 1078 likumus, tostarp 140 jaunus likumus un 938 grozījumus, liecina parlamenta apkopotā informācija par aizvadītā sasaukuma darbu.
Parlamentā uzsver, ka šīs Saeimas darbā būtiska uzmanība pievērsta valsts drošības un aizsardzības stiprināšanai, enerģētiskās neatkarības veicināšanai, kā arī atbalsta palielināšanai ģimenēm ar bērniem un senioriem.
14. Saeimas laikā darbojās četras parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kas vērtēja finanšu sektora uzraudzības ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu, "Rail Baltica" projekta īstenošanas problēmas, augsto apkures cenu iemeslus Rīgā un imigrācijas problēmas valstī.
Šā sasaukuma laikā notikušas 215 Saeimas sēdes, bet parlamenta komisijas sanākušas uz 3574 sēdēm. Garākā nepārtrauktā Saeimas sēde ilga 23 stundas un 56 minūtes, kad 2023. gada martā deputāti galīgajā lasījumā skatīja valsts budžetu.
Kopumā izskatīšanai Saeimas komisijās nodoti 1268 likumprojekti, no kuriem 810 iesniedza Ministru kabinets, 221 deputāts, 219 Saeimas komisijas, bet 18 likumdošanas iniciatīvas iesniedza Valsts prezidents. Strādājot ar likumprojektiem otrajā un trešajā lasījumā, deputāti izvērtējuši 13 675 priekšlikumus.
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